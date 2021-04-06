Рынки сбыта намерены переориентировать Казахстан и Венгрия

Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто для обсуждения вопросов торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба МИД РК.

«На сегодняшний день Венгрия для Казахстана является традиционно важным и перспективным торговым партнером в Восточной Европе. Так, объем торговли по итогам 2020 года вырос на 9,7% и составил $111,8 млн», — говорится в сообщении во вторник.

По мнению Султанова, между странами возникает необходимость диверсификации. С казахстанской стороны был предложен ряд предложений для взаимной торговли и перечень потенциальных товаров из 45 наименований продукции на общую сумму $302 млн.

Кроме того, Султанов информировал, что в Казахстане более 60 производителей органической продукции, которые ориентированы на выращивание овса, льна, подсолнечника и лекарственных трав. Часть предприятий в данный момент проходят аккредитацию в уполномоченных органах ЕС.

Отмечается, что Казахстан уже экспортирует в страны ЕС органическую продукцию на 10 млн евро в год. При этом потенциал составляет более 200 млн евро в год. Потребление органической продукции в ЕС составляет более 20 млрд евро ежегодно.

«В ходе переговоров была рассмотрена возможность проведения Торговых миссий в онлайн формате, для ознакомления потребителей с продукцией казахстанского и венгерского производства. Более того, Быхыт Султанов сообщил о потенциале агропромышленного комплекса Казахстана, а также предложил венгерской стороне участвовать в научных исследованиях и сертификации товаров для взаимного признания стандартов и качества продукции», — пишет пресс-служба.

Также глава ведомства рассказал о планах по созданию сети национальной товаропроводящей системы с созданием ОРЦ и Центров трансграничной торговли (ЦТТ). Венгерской стороне предложено использовать потенциал МЦПС «Хоргос» для привлечения венгерских инвестиций, а также использовать его в качестве площадки для оптово-розничного экспорта на рынок КНР.

Между тем, стороны обсудили потенциал сотрудничества в промышленной сфере, сотрудничество в области управления водными ресурсами, а также заинтересованность в сфере геологии.

«Между странами необходимо наладить эффективность транспортных сервисов, взаимного использования логистической инфраструктуры для выхода на сопредельные рынки, а также реализации совместных проектов. Для Венгрии это страны Центральной Азии и Китай, а для Казахстана страны Восточной и Центральной Европы» — сказал Султанов.

Как уточняется, транзитный потенциал Казахстана используется Венгрией для скорейшей доставки наземным транспортом экспортно-импортной продукции с Китаем в составах контейнерных поездов (регулярные контейнерные поезда курсируют из городов Китая Сиань, Шэньси и других, а также в обратном направлении через Казахстан и Украину).

Наряду с этим, в целях реализации совместных проектов венгерской стороне предложено создание Торгового представительства Казахстана для развития торговли между Казахстаном и странами Восточной Европы.

«В Конституции Венгрии зафиксировано, что продукты питания не должны содержать генно-модифицированные добавки. Поэтому мы можем гарантировать, что вся приобретаемая продукция с Венгрии безопасная. Мы согласны с тем, что нужно гармонизировать систему сертификации, и мы готовы признать те сертификаты, которые используется странами тюркского совета по обоюдному принципу» — отметил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Также венгерская сторона сообщила, что для взаимодействия торговли между странами необходимо обеспечить финансовую базу и обратились за поддержкой по принятию в Евразийский банк развития.

По итогам встречи министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов отметил, что Казахстан поддерживает активную интеграцию Венгрии в тюркский мир путем открытия в прошлом году европейского отделения ССТГ в своей столице, а также выразил надежду, что что статус наблюдателя Венгрии в Тюркском совете положительно отразится на сотрудничестве со странами ЦА, так и со странами ЕС.