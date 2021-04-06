Связь между вакциной AstraZeneca и тромбозами подтвердил регулятор ЕС

Астана. 6 апреля. КазТАГ – Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и тромбозами, сообщает «РБК».

«Теперь мы можем сказать, что, очевидно, есть связь (возникновения тромбозов – КазТАГ) с вакциной. Что вызывает эту реакцию, мы пока не знаем», — заявил представитель EMA Марко Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero.

Подводя итог, в ближайшие несколько часов он пообещал подтвердить, что связь существует, но экспертам еще предстоит понять, как это происходит.