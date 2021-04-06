Более Т60 млн намерен потратить акимат ВКО на группы, паблики и страницы в соцсетях

Усть-Каменогорск. 6 апреля. КазТАГ – Более Т60 млн намерен потратить акимат Восточно-Казахстанской области на группы, паблики и страницы в социальных сетях, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ГУ «Управление внутренней политики Восточно-Казахстанской области»; наименование – услуги по SMM сопровождению; дополнительная характеристика – услуги по размещению информационных материалов на казахском и русском языках по основным тематическим направлениям государственной информационной политики на 2021 год в социальных сетях; плановая сумма – Т60 357 142,86», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 9 апреля в 13.00 и завершится 24 апреля в 13.00.

«Описание услуг: подготовка и размещение текстовых, аудиовизуальных и графических материалов на казахском и русском языках, о ходе реализации послания главы государства, по разъяснению актуальных вопросов государственной политики, с продвижением в популярных группах/пабликах/страницах социальных сетей ВКО», — сказано в технической спецификации к конкурсу.