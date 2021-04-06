Завершить в сентябре вакцинацию 10 млн человек пообещал кабмин Казахстана

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Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Завершить в сентябре вакцинацию 10 млн человек пообещало правительство Казахстана, передает корреспондент агентства.

«В сентябре мы планируем завершить вакцинацию 10 млн человек, которые подлежат вакцинации. И тогда ожидаем получение эффекта коллективного иммунитета», — сказал на заседании правительства во вторник премьер-министр Аскар Мамин.

По данным кабмина, сейчас показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,16. Загруженность инфекционных коек – 36%, реанимационных – 22%.

«С апреля в регионах будет обеспечена вакцинация 2 млн человек ежемесячно. Министерством здравоохранения составлен четкий план вакцинации», — заверили в правительстве.

Мамин уверяет, что система здравоохранения полностью обеспечена необходимым объемом лекарственных средств и медицинских изделий.

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«В медучреждениях сформирован месячный запас лекарств, на складах «СК-Фармация» и аптеках – двухмесячный. Во всех регионах имеются стабилизационные фонды с лекарствами, средствами защиты и шприцами на три месяца», — уточнили в пресс-службе премьера.

Министерству здравоохранения и акиматам по итогам заседания было поручено принять меры по увеличению количества вакцинируемых в регионах, находящихся в «красной зоне», обеспечив поставку вакцин согласно принятому плану.

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