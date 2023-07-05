Как там у нас с журналистикой?

Журналистам должно быть позволено вызывать возмущение

«Журналистам должно быть позволено вызывать возмущение. Они должны иметь возможность публично критиковать стремящуюся умолчать о чем-то власть, и им должно быть позволено в провокативной форме создавать и изменять действительность. Политики должны бояться журналистов, а не наоборот. Если кто-то именно так понимает свою профессию журналиста — независимо от вида средств информации, — он понимает ее верно».

Ханс Вернер Кильц, издатель газеты «Франкфуртер альгемайне Цайтунг».

Сразу оговорюсь, что эта статья написана не ради хулы казахстанской журналистики, а ради обрисовки ее реальной картины и поиска путей улучшения ее нынешнего состояния. А оно, как отмечают профессиональные журналисты, явно не отвечает запросам сегодняшнего дня.

Тупиковая ситуация, сложившаяся в этой огромной и важной отрасли общественной жизни по причине непродуманной кадровой политики в СМИ, дилетантской подготовкой журналистских кадров, требует срочного вмешательства со стороны власти. Да и самим журналистам следует обратить пристальное внимание на свой создаваемый продукт и задуматься: каково его качество, достоверность, адекватен ли он реальности. Иначе мы получим большие проблемы как в самом обществе, ибо оно будет лицезреть окружающую действительность в кривом зеркале, так и во власти.

Я думаю, что никто не станет со мной спорить: в сегодняшнем мире СМИ — огромная сила, особая власть. Весь мир пришел к пониманию простой истины — свобода слова и печати составляют основу всей Конституции. Отнимите ее — и все здание рухнет. А журналистика живет не на облаках. Она живет, когда живет общество, и замирает – когда подрезаны ее корни.

Особо ценится ее социальное, общественное значение. Социальная природа ее коренится в исторически конкретной форме журналистской науки и в практике, то есть в удовлетворении потребностей в оперативной, актуальной информации, необходимой для нормального функционирования общества, связанных с оптимизацией, регулированием политической, экономической и социальной жизни.

За последние 35 лет произошли грандиозные события на просторах СНГ. Согласитесь, что революцию 90-х годов в СССР фактически совершили журналисты.

Итак, главной задачей СМИ сегодня выступает функция социального управления. Вся иерархия целей СМИ: агитационная, пропагандистская, организаторская, просветительская, информационная, воспитательная, коммуникативная, регулятивная и т.д. — по сути сводится к одной общей задаче – функции социального управления.

А наша власть до сих пор не в полной мере осознает силу МЕДИА! Их объединяющую мощь. И тут дело не в какой-то особой идее или новых средствах коммуникации, а в том, что через медиа можно многое изменить в обществе, предложить людям много полезного…

Ну и как у нас работает эта «объединяющая сила»? Пока слабовато!

Прежде всего, наши СМИ позабыли об образовательной и просветительской функции медиа, они практически ушли в тень; воспитательная свелась к пропаганде идеалов общества потребления. А информационная функция занялась в основном голой пропагандой, обслуживанием интересов власти, олигархов. Вот это и есть самая большая ошибка наших государственных СМИ. Вот потому в них так много развлекательных передач и статей, «джинсы», низкосортных фильмов.

Влиятельность, известность и популярность газеты, ТВ или информагентства во многом зависят от их руководителя. Если он профессионал с передовыми взглядами, смело строит свою медиастратегию, умело защищает своих журналистов, не заискивает перед властью, то СМИ такого главного редактора ждет успех.

Журналистика же развивается там, где она не стоит на коленях!

Любого толкового журналиста в СМИ держит не столько высокая зарплата, а сколько возможность выражать там свое мнение свободно и вести свою любимую тему. Если его лишить свободы и любимой темы, то его не удержать там! Именно по этой причине известные журналисты оставили свою профессию и ушли в другие сферы. К тому же, показательные суды над председателем правления Союза журналистов и надо мной в 2016 году, позже над другими известными журналистами всем четко дали понять, кто в доме хозяин. Будете «высовываться» – вас тоже ждет их судьба…

Здесь я должен добавить, что немалая доля вины в беззубости нынешней журналистики лежит на совести самих журналистов. Долгие годы, воспитанные трусливыми руководителями на принципах подобострастия перед властью, многие из них всё никак не могут выйти за пресловутый «красный круг», да и самоцензура губит их труд.

Большинство казахстанских журналистов очень поверхностно относится к своим текстам, репортажам и сюжетам. Сегодня практически исчезли со страниц газет и журналов такие читабельные жанры, как очерк, журналистское расследование, дискуссия о политике, памфлет, публицистика… Это следствие того, что руководство не требует от подчиненных такого разнообразия в жанрах, ну а сами журналисты не берутся за сложные жанры то ли из-за неумения, то ли из-за косорукости, то ли из-за боязни попасть под суд.

Одной из самых острых проблем в работе журналистов остается доступ к информации. Сейчас разрабатывается новый законопроект о СМИ. Многие коллеги опасаются того, что он еще больше ограничит права журналистов. Новые правила аккредитации журналистов существенным образом повлияют на свободу и права журналистов.

Ограничения по доступу к информации существовали всегда. Весь вопрос в том, насколько система умело их определяет и утверждает. Наша власть уверена в том, что информацию следует скрывать от журналистов и общества. Именно на это направлена политика государства. Но так не может долго продолжаться. Помните слова Линкольна: «Можно дурачить часть народа много времени, и можно дурачить много народа часть времени, но невозможно дурачить весь народ всё время». Я надеюсь, что скоро все изменится.

Разумеется, ни в каком обществе не может быть полной свободы слова — всегда есть нечто «нецензурное». Я жил и работал в США, поэтому об этом знаю непонаслышке.

Но как бы то ни было, всегда можно найти «лазейку», чтобы между строк высказать правду.

При этом замечу: сколько бы мы журналисты ни говорили об условиях независимости СМИ, мы ее имеем ровно столько, сколько можем её взять на себя. Мы, настолько свободны, насколько способны в своих стремлениях проявить эту независимость.

Я чуть выше говорил о непрофессионализме самих журналистов. С чем это связано? А это объясняется тем, что в Казахстане не осталось настоящей школы журналистики.

В нашей стране каждый год из более 30 высших учебных заведений выпускаются свыше тысячи журналистов. ТЫСЯЧИ!

Спрашивается, зачем нашей стране, с населением всего 20 миллионов человек, готовить в год свыше тысячи журналистов? К примеру, в наше время факультет журналистики КазГУ был единственным учебным заведением, где выпускали журналистские кадры. И там в год готовили всего (!) сто человек — 50 казахскоязычных журналистов и 50 русскоязычных. И этого числа хватало всей стране. Сегодня журналистов готовят чуть ли не в каждом райцентре. Понятно же, каких кадров штампуют эти «академии и институты»?

Самое печальное то, что «учителями» будущих журналистов там являются те, кто никогда не работал в газете, на ТВ или радио! Им невдомёк, что журналист получает профессиональный навык только на практике, а не в университетской аудитории.

Я за то, чтобы журналист глубже специализировался в той или иной отрасли. Если он сегодня пишет об экологии, завтра о медицине, а на третий день о нанотехнологии, то он потеряется среди трех берез.

Не секрет, что сегодня многие СМИ выживают за счет государственного информационного заказа (ГИЗ). Но слабой стороной ГИЗ является отсутствие единой государственной информационной политики на республиканском и региональном уровнях.

Я уже говорил о том, что информационная политика все-таки предполагает управление информационными процессами со стороны государства. Но тут нельзя упрощать. СМИ — не фабрика по производству информации, а особое средство самонаблюдения системы. Но, если идет самонаблюдение, вмешательство со стороны должно быть корректным, компетентным. Закручивать гайки в информационном пространстве уже не получится. Есть социальные сети, существует Интернет. Поэтому по старинке работать нельзя. Но и медиаобщество обязано сознавать, что самонаблюдение системы — это не безвластие, не вольтерьянство для СМИ.

И здесь нужны тактика точечных ударов, оперативное и объективное информирование аудитории о происходящем в стране, продуманное влияние. Представьте себе, усталый человек возвращается домой, спустя час-полчаса он включает ТВ или компьютер и сидит в интернете. В этот момент он не является индивидуумом — он ваш, дорогой журналист, он становится вашей аудиторией. И всех их — таких разных, озабоченных, разделенных барьерами убеждений, религий, национальностей и взглядов — надо брать тепленькими. Всех их скрепляют уже МЕДИА — мощный объединяющий ресурс! И что для этого нужно? Классный контент! Чего и не хватает нашей журналистике!

На мой взгляд, лучше совсем отменить ГИЗы, потому что электронные тендеры, проводимые министерством по государственному информационному заказу — это фикция. Там нет никакого конкурса. Все решается кулуарно, все заранее распределяется министерством. Все об этом знают, но делают вид, что честно выигрывают электронные тендеры.

Как распределять государственный заказ среди СМИ? Это особый разговор, как-нибудь поделюсь своими соображениями в другой раз.

Еще одно больное место всей информационной политики Казахстана — это незащищенность, хрупкость и слабость всего информационного пространства Казахстана. Особенно сегодня, когда рядом с нами взрываются бомбы, убивают тысячи людей, идет нешуточная информационная война. А для нашей журналистики характерны высокая доля заказного контента, использование журналистских материалов чужого государства, отсутствие собственных журналистских аналитических работ о том, что творится в мире. Плюс ко всему, низкое качество журналистики в целом.

Очень высок уровень проникновения российской дезинформации, особенно в социальных сетях. Часть нашего населения, особенно на севере республики, питается новостями российских СМИ. Многие наши граждане подвержены российской пропаганде, подкрепленной солидными ресурсами и умело использующей отсутствие критического мышления у некоторой части нашей аудитории.

Бесспорно, необходимы реальные шаги по повышению информационной безопасности страны.

По поводу защиты информационной безопасности страны когда-то отвечала в интервью Аида Балаева, будучи министром информации: «… в приграничных регионах Казахстана будут установлены 107 радиопередатчиков, что обеспечит вещание Qazaq radiosy и радио Шалқар. В результате более 400 сел приграничных территорий Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, где проживает более 630 тысяч человек, получат возможность слушать передачи отечественных радиоканалов. А в целом, в результате реализации Дорожной карты к 2025 году радиопрограммами будет охвачено до 95% населения, проживающего в приграничных регионах…».

Я полагаю, что в настоящее время этого мало. К этой проблеме надо подойти очень серьезно и продуманно!

Ведь неслучайно на это актуальный вопрос обратил особое внимание глава государства К.Токаев, выступая недавно на заседании Национального курултая в г. Туркестан: «…Сегодня мы видим беспрецедентное обострение международной ситуации. Некоторые крупные страны пытаются буквально продавить свою повестку, навязать свои стандарты.

Причем столкновение различных, зачастую диаметрально противоположных идей и подходов сейчас происходит не только в геополитике или экономике, но затрагивает даже сферу культуры и духовных ценностей, другими словами, идеологию. Это чревато самыми серьезными негативными последствиями для безопасного существования целого ряда государств и народов…».

Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами; другая — от полноты чувств и мыслей, и недостатка слов для их выражения. Точнее Пушкина не скажешь!

На мой взгляд, нам не достает и того, и другого!

P.S. Я контурно обрисовал некоторые проблемы (их немало еще), которые стоят перед журналистским сообществом. Их можно преодолеть только сообща, всем миром. Тут не тот случай, когда журналистам следует кивать на власть, а она — на журналистов. Поэтому надеюсь, что власть и коллеги воспримут эту статью, как доброе пожелание журналиста, отдавшего этой профессии без малого 36 лет жизни.

P.P.S. Эту статью через пресс-секретаря президента РК, советника президента РК отправлю президенту РК Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Я полон оптимизма, что они ее передадут адресату, и «телега» по имени журналистика все-таки сдвинется с места.

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