Нет разницы, какой вакциной прививаться – Цой

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Нет разницы, какой вакциной прививаться, считает министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

«Все вакцины будут создавать иммунитет. И поэтому мы считаем, что нет разницы, какой вакциной прививаться. Все вакцины имеют эффект борьбы с коронавирусом», — сказал Цой на брифинге в среду.

Говоря о том, какую вакцину выбрать, он отметил, что все будет зависеть от того, какая вакцина будет доступна в медицинской организации.

«Всегда гражданин имеет право отказаться, если он по каким-то тем или иным причинам не хочет вакцинироваться. Любая вакцина, которая у нас будет одобрена и допущена на рынок, она будет проверена на профиль безопасности. И мы будем рекомендовать всех независимо от бренда», — заверил Цой.