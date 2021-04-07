Своевременную поставку вакцин от КВИ во все регионы пообещал минздрав Казахстана

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Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Адель Рустемова. Своевременную поставку вакцин от коронавирусной инфекции (КВИ) во все регионы пообещал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

«По графику поставки у нас каждая партия вакцин постепенно поступает. Количество вакцинированных пациентов зависит от добровольности. Но мы видим сейчас очень хорошее посещение и явки, потребность. Мы сейчас синхронизировали графики и в принципе ожидаем поставку всех этих вакцин планомерно. У нас есть четкое распределение объемов по каждому региону. Не вижу никакой проблемы. Вакцины будут поставляться в срок, и обеспечивать потребность регионов», — сказал Цой на брифинге в среду.

Также он заверил, что вакцинация добровольная и населению будут рассказывать о ней посредством убеждений.

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