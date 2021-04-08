Мангистау. 8 апреля. КазТАГ — Два археологических памятника мирового уровня открыли в Мангистау, сообщает «Лада».

«В ходе изучения торговых связей Мангистау три года назад в урочище Каракабак была обнаружена уникальная местность, расположенная на берегу моря. Предварительные исследования показали, что это крупная торгово-ремесленная точка, построенная хорезмийцами в I веке до нашей эры. Позднее, в эпоху гуннов (IV-V вв.), город был заселен полуоседлыми кочевниками и стал богатым торгово-ремесленным центром. Многочисленные находки свидетельствовали о торговых связях с Китаем, Бухарским войском, древним Хорезмом, Парфией и Сасанским Ираном. Находка византийской монеты свидетельствует о том, что именно водный путь соединял Каспийское и Черное моря через реки Волга и Урал. Карабакское городище-первый в истории материальный свидетель, доказывающий, что Великий Шёлковый путь имел Северную сухопутно-морскую ветвь, и что он пролегал через Мангистау 2 тыс. лет назад! Это вторая новость мирового уровня», — заявил археолог Андрей Астафьев на пресс-конференции в Мангистауском областном историко-краеведческом музее имени Абиша Кекильбаева в четверг.

Как уточняется, археологическая находка мирового уровня — это «Алтынказган» большой религиозно-могильный комплекс I-VI веков до н.э. Там проводились погребальные обряды в традициях древних кочевников. Комплекс был сильно разграблен в прошлые века. Тем не менее, археологи нашли часть предметов. В частности, была найдена шуба. Древние мастера использовали в её украшении пуговицы, золото, драгоценные камни красного цвета и янтарь. Именно эти экспонаты относятся к гуннской культуре.

По его Астафьева, в ходе исследования могильника в городе Каракабак было обнаружено несколько черепов, которые были изменены вручную. В областном историко-краеведческом музее решили восстановить облик древних жителей Мангистау. Планируется сделать пластическую реконструкцию образа женщины эпохи гуннов.