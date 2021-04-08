Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в семи областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«9 апреля в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

В Северо-Казахстанской области в пятницу местами ожидаются туман, гололед. В Петропавловске 9 апреля ожидается туман.

«Днем 9 апреля в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Костанайской области местами в пятницу ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду.

«9 апреля в Актюбинской области местами ожидается туман», — добавили в «Казгидромете».

Днем в пятницу в Атырауской области местами ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 9 апреля ожидается ветер юго-восточный порывы 15-18 метров в секунду.

«9 апреля в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду», — предупредили синоптики.