Еще две области покинули «зеленую» зону по коронавирусу в Казахстане

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Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Еще две области покинули «зеленую» зону по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (КВИ), передает корреспондент агентства.

Согласно представленной в четверг матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне, в которой предусматривается введение строгих ограничительных мер, остаются Нур-Султан, Алматы, а также Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская и Западно-Казахстанская области.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, к Шымкенту из «зеленой» зоны переместились Кызылординская и Павлодарская области.

Все остальные регионы находятся в «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер.

Казахстан сам находится в «красной» зоне.

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