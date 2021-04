Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Мангистауская область названа худшей по доступности качественного образования в Казахстане, сообщает международный центр журналистики MediaNet.

«Мангистауская область оказалась на последнем месте в рейтинге по индексу неравенства доступа к качественному среднему образованию. Она, в частности, продемонстрировала одни из самых низких показателей в стране по критерию, оценивающему качество образовательных кадров. Самая благополучная ситуация с точки зрения доступа к качественному образованию сложилась в Павлодарской области», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как отмечается, Индекс неравенства доступа к качественному образованию (Index of Disparity in Access to Quality Secondary Education IDAQSE) специально для стран Центральной Азии разработан трансграничной командой исследователей под руководством ОФ «PaperLab». В его основе – ряд официально измеряемых показателей, на которые государства могут воздействовать напрямую. Показатели для Казахстана разделены на три группы: «условия обучения», «акторы образования», «доступность ИКТ».

«В критерий «условия обучения» включены три показателя: доля школ с трехсменным обучением; доля аварийных школ; доля школ с надворными туалетами. Самая плачевная ситуация с перечисленными показателями сложилась в Алматинской области. Павлодарская же область, наоборот, располагает наилучшими условиями для качественного обучения», — сказано в сообщении.

Критерий «акторы образования» включает в себя четыре показателя: доля учителей с высшим образованием; количество учеников на одного учителя с высшим образованием; отношение средней зарплаты учителя к средней зарплате по региону; доля выпускников 11 классов, продолживших обучение. Главным аутсайдером по этой группе показателей стал Нур-Султан, лидером – Туркестанская область.

«Критерий «доступность ИКТ» состоит из четырех показателей: доля школ с доступом в интернет; количество учеников на один школьный компьютер; соотношение стоимости услуг интернета и средней зарплаты в регионе; соотношение стоимости самого дешевого ноутбука и средней зарплаты в регионе. Наибольшую доступность ИКТ продемонстрировала Атырауская область, наименьшую – Шымкент», — указано в сообщении.