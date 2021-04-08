Выпускники будут иметь две попытки при сдаче ЕНТ

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Выпускники будут иметь две попытки при сдаче Единого национального тестирования в РК, сообщает пресс-служба правительства.

«Если раньше было бумажное ЕНТ, то есть когда дети приходили, то им раздавали бумажные вопросники и в них нужно было закрашивать кружочки. Дети теряли на это большое количество времени, также были вопросы об академической честности. Сейчас же, начиная с текущего года, мы переходим на электронный ЕНТ», — сказал министр образования Асхат Аймагамбетов в СЦК в

Как уточняется, в этом министр видит ряд преимуществ. Так, Единое национальное тестирование будет проводиться в течение трех месяцев. Еще одно изменение коснулось количества попыток сдачи ЕНТ. Теперь выпускник будет иметь две попытки, при этом самостоятельно решая, какой из итоговых баллов будет использовать при дальнейшем поступлении в учебные заведения.

«Здесь решается сразу несколько задач: отсутствие скопления учеников во время сдачи тестирования в период пандемии; снижение большого эмоционального накала; снятие вопроса об академической честности; экономия времени; удобство сдачи ЕНТ для самих выпускников», — отметил Аймагамбетов.