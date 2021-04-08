Суд оставил без изменения оправдательный приговор по делу экс-вице-министра энергетики РК

Караганда. 8 апреля. КазТАГ – Апелляционный суд оставил без изменения оправдательный приговор по делу бывшего вице-министра энергетики Казахстана Анатолия Шкарупы, сообщает адвокат Хамида Айткалиева.

«Апелляция оставила без изменения оправдательный приговор по нашему Набиеву, Шкарупе! Низкий поклон суду, вынесшему приговор, апелляционной коллегии, оставившей его без изменения!» — написала Айткалиев в Facebook в четверг.

Напомним, 24 ноября 2018 года стало известно, что вице-министр энергетики РК Анатолий Шкарупа и экс-председатель правления АО «Фонд развития ЖКХ» Қайсар Байдалы арестованы по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение и установку приборов учета тепла в Сарани Карагандинской области. Речь шла о сумме в Т215 млн. В ходе «расследования» неоднократно указывалось на то, что бывшего замглавы минэнергии удерживают под стражей с нарушениями действующих норм. Так, 16 ноября 2019 года адвокат Хамида Айткалиева сообщила, что срок содержания Шкарупы под стражей истек, а новая мера пресечения не вынесена. 15 июня 2020 года бывший вице-министр был переведен под домашний арест.

26 января суд оправдал Шкарупу, Байдалы и Набиева ввиду отсутствия состава преступления и недоказанности их вины в тех нарушениях, которые вменяло им следствие. Сам Шкарупа, выступая в суде, указал на то, что генпрокурор, которым на тот момент был Кожамжаров, объявил президенту на заседании Совета безопасности о его причастности к хищению Т215 млн.

«Он (Кожамжаров – КазТАГ) прямо заявил о моей причастности к хищению. По сути, он уже взял на себя обязательство доказать это как факт, тем самым была полностью утрачена объективность расследования. Был изначально обвинительный уклон. Все делалось намеренно, с умыслом нанести мне существенный вред. Есть факты фальсификации доказательств», — подчеркнул Шкарупа.

27 января Казыбекбийский районный суд Караганды счел незаконным досудебное расследование в отношении бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупы, начатое в бытность сенатора Кайрата Кожамжарова генеральным прокурором – соответствующее постановление уже вынесено в адрес генпрокуратуры.