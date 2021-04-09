2544 случая COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ выявили в Казахстане за 7-8 апреля

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – 2544 случая COVID-19 (КВИ+) и пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) выявили в Казахстане за 7-8 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«С 13 марта 2020 года по 8 апреля 2021 года КВИ+: заболеваемость – 263 943 (2440 за минувшие сутки), смертность – 3190 (19 за 7 апреля); с 1 августа 2020 года по 8 апреля 2021 года КВИ-: заболеваемость – 51 159 (104 за 7 апреля), смертность – 721 (трое за 7 апреля)», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По информации минздрава, на данный момент лечение от КВИ продолжают получать 30 219 человек (29 429 КВИ+ и 790 КВИ-), из них в стационарах находятся 11 376 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 843 пациента.

«Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 517 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 163 пациента; на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких – КазТАГ) – 87 пациентов», — сказано в сообщении.

Выздоровели от COVID-19 в Казахстане, по официальным данным, 231 324 человека.

Вакцину от КВИ, по данным минздрава, получили 254 344 человека.