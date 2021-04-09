На 1 апреля лицензии получили 883 участника микрофинансового рынка РК

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане на 1 апреля 2021 года лицензии получили 883 субъекта микрофинансового рынка, сообщает агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«На 1 апреля текущего года 883 субъекта рынка микрофинансирования, в том числе 178 микрофинансовых организаций (МФО), 542 ломбарда и 163 кредитных товарищества получили лицензии агентства на осуществление микрофинансовой деятельности», — сообщает агентство.

Согласно информации, для обеспечения устойчивости микрофинансовых организаций (МФО) установлены требования к размерам уставного и собственного капиталов МФО и предусматривается поэтапное – до 2023 года – повышение минимальных значений капиталов: для МФО – с Т30 млн до Т100 млн, для кредитных товариществ – с Т10 млн до Т50 млн, для ломбардов – с Т10 млн до Т70 млн.

Вновь создаваемые участники рынка должны сформировать уставный и собственный капитал на уровне этих повышенных минимальных значений.

«Действующие компании микрофинансового рынка, не обратившиеся в срок за лицензией, или получившие отказ, будут принудительно реорганизованы или ликвидированы в судебном порядке», — отмечается в информации.

Напомним, лицензирование микрофинансовой деятельности действует в Казахстане с 1 января 2021 года.