Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Нацбанк Казахстана намерен вступить в Банк международных расчетов, сообщает регулятор.

«Национальный банк Казахстана выразил намерение инициировать процесс вступления в BIS (Банк международных расчетов, Bank of International Settlements)», — говорится в информации Нацбанка РК, распространенной в пятницу.

Согласно информации, ключевая роль BIS в мировых финансах состоит в обеспечении денежной и финансовой стабильности, укреплении международного сотрудничества и в функции банка центральных банков.

В случае успешных переговоров, Казахстан станет первым представителем Центральной Азии, присоединившимся к BIS.

Также членство позволит получить доступ к еще одной международной платформе и официальному форуму центральных банков для взаимодействия между членами BIS – центральными банками, создаст возможности для международных финансовых операций, расчётов и развития финансовых технологий.