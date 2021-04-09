Мамин и Рогозин обсудили казахстанско-российское сотрудничество в космической сфере

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки ознакомился с социально-экономическим развитием Байконыр Кызылординской области, а также реализацией совместных казахстанско-российских проектов в космической сфере, сообщает пресс-служба правительства.

«Главе правительства доложили о ходе проведения работ по газификации и водоснабжению города, развитию туристической инфраструктуры, а также созданию СЭЗ «Байконур» в Байконыре. После совместного наблюдения за запуском пилотируемого корабля «Союз МС-18» и его стыковкой с Международной космической станцией глава правительства обсудил с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, премьер-министр принял участие в пленарном заседании конференции, посвященной 60-летию первого полета человека в космос. Глава правительства зачитал приветственное обращение президента РК Касым-Жомарта Токаева к участникам мероприятия.

«С космодрома Байконур, который вот уже 65 лет остается крупнейшей космической гаванью мира, просторы необъятной Вселенной осваивали 150 космонавтов. В их числе казахстанские космонавты Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов. Уверен, дальнейшее активное и плодотворное сотрудничество Казахстана и России будет содействовать реализации совместных проектов и программ в области космических исследований и пилотируемых полетов», — зачитал Мамин.

В пленарном заседании конференции приняли участие глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, заместитель администратора NASA Кеннет Бауэрсокс, казахстанские космонавты Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев, Айдын Аимбетов и Мухтар Аймаханов, руководство спутниковых операторов «One Web» и «SES Networks» и другие.

Ранее сообщалось, что с космодрома Байконур в 13.42.41 по времени Нур-Султана стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-18» с экипажем на Международную космическую станцию.