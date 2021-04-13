Ученые не нашли связи между «британским» штаммом КВИ и высокой смертностью

Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Ученые не нашли связи между «британским» штаммом коронавирусной инфекции (КВИ) и высокой смертностью, сообщает авторитетный научный журнал Lancet.

«Мы не обнаружили никаких подтверждений связи между тяжелым течением заболевания и смертностью и этим штаммом», — говорится в публикации.

Отмечается, что обнаруженный в Великобритании штамм также не приводит к изменению симптомов коронавируса или длительности заболевания. Авторы работы не обнаружили и связи британского варианта с вероятным ростом повторных случаев заражения.

«Эксперты сделали вывод, что, следуя из полученных результатов исследования, существующие вакцины против COVID-19 останутся эффективными и от британского штамма», — подытожил Lancet.

Однако исследователи все же подтвердили, что британский штамм коронавируса является более заразным.