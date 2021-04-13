«Один врач на 70 больных» – пациенты «Халык Арены» жалуются на бездействие медиков Алматы

Алматы. 13 апреля. КазТАГ – Пациенты госпиталя для лечения от коронавирусной инфекции (КВИ), расположенного в спортивном комплексе «Халык Арена» в Алматы, пожаловались на бездействие медиков, передает корреспондент агентства.

«Я поступила в «Халык-Арену» 12 апреля в 16.00 в отделение №4 в блоке «Б». С тех пор меня до сих пор не осмотрели. Мне плохо. Врачи не справляются. Здесь один врач на 70 пациентов. Врачи все уставшие», — сказала пациент госпиталя во вторник.

Она попросила не раскрывать ее имя, опасаясь проблем со стороны врачей и чиновников от здравоохранения.

КазТАГ обратился за комментариями в пресс-службы министерства здравоохранения и акима Алматы. В горакимате пообещали выяснить подробности о текущей ситуации в управлении общественного здоровья, в минздраве сообщили, что запрос передан курирующему вице-министру и департаменту. На момент подготовки материала ответы от министерства и акимата пока не получены.

Редакция агентства будет внимательно следить за ситуацией.

Напомним, 31 марта КазТАГ сообщил, что в находившуюся в резерве «Халык-Арену» в Алматы начали госпитализировать с COVID-19. В акимате Алматы, отвечая на запрос редакции, уверяли, что в спорткомплексе якобы созданы все условия для оказания медицинской помощи больным с КВИ.

«Поставлено современное оборудование, койкоместа соответствуют всем требованиям лечения данных пациентов», — утверждали городские власти, заверив, что в «Халык-Арене» развернули 1 тыс. мест.