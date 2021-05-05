Война Миров. Бои местного водного значения

Кыргызско-таджикский пограничный конфликт заложен спецификой Ферганской долины

Политическое значение Ферганской долины многократно перекрывает ее территориальный эллипс 300 км в длину и 170 в ширину. По идее у долины должен быть один хозяин, как во времена Тимура, Кокандского ханства, Российской империи или СССР. Но поскольку хозяйственно-географическая целостность находится в контрасте с государственными границами Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, то ситуация периодически искрит. В том числе кроваво. Последние боестолкновения на кыргызско-таджикской границе это лишний раз подтвердили.

Когда Советский Союз пошел вразнос, проблемный фактор Ферганской долины сразу продемонстрировал себя в полный рост сначала погромом турок-месхетинцев в 1989 году, а потом Ошской резней 1990-го года. В первом случае межэтнический конфликт происходил между узбеками и турками-месхетинцами на территории Узбекской ССР, а во втором этнические киргизы и узбеки кроваво выясняли отношения главным образом в пределах Киргизской ССР. В обоих случаях базовая причина находилась в дефиците земли и воды, которые обострились из-за мощного демографического роста, а все вместе легло на ослабление центральной власти в СССР, которая стала резко терять контроль над ситуацией на местах.

Когда «Империя Зла» официально канула в Лету, прогнозы экспертов по Ферганской долине были сплошь неутешительными. Дело в том, что административные границы внутри единого хозяйственно-географического региона резко стали государственными, к тому же никак не совпадающими с картой этнического расселения, водного распределения и дорожной сети. Гражданская война в Таджикистане 1992–1997 годов обтекла Ферганскую долину стороной, но без определенных отголосков не обошлось. В частности, на таджикской территории стало еще больше бедности и неустроенности, ниже опустились образование и здравоохранение.

Баткенские события 1999 года застали Кыргызстан врасплох. Боевиков, прорывающихся сквозь киргизскую территорию в Узбекистан (для организации восстания) было немного, но и Бишкек в качестве боеспособных сил смог выставить только сводный батальон милиции и батальон резервистов-«афганцев», имеющих боевой опыт. В 2000-ом боевиков уже ждали и отбились от них вполне сносно, повторно не допустив к целям в Ферганской долине.

В 2005 году проявлением общего неудовлетворительного положения дел в Ферганской долине стал Андижанский расстрел 12-13 мая. Формально земля и вода там не были на переднем плане, зато тяжелое социально-экономическое положение основной массы населения (в данном случае узбекского) фигурировало однозначно. Деформация в одном месте неизбежно ведет к негативным изменениям в другом. Принадлежащая Узбекистану территория долины в 2005-ом даже близко не тянула на локомотив экономического развития страны. Плюс чрезмерные жесткости режима Ислама Каримова, которые благосостоянию основной массы населения никак не способствовали.

Бедность и политическое бесправие направили значительную часть узбекского населения Узбекистана в повышенную религиозность. Арестованные властями бизнесмены Андижана позиционировались как акрамиты (последователи Акрама Юлдашева), хотя сами себя называют «биродар» (братья) и заявляют в качестве представителей ханафитского мазхаба (то есть традиционного и самого массового в Центральной Азии). Пусть эпицентром боевых действий в мае 2005 года был Андижан, часть участников восстания прорвалась на территорию Кыргызстана, где и была разоружена местными властями.

Вторая тюльпановая революция в Бишкеке, состоявшаяся в апреле 2010 года, уже в июне привела к межэтническим столкновениям в городе Ош и окрестностях. Главные фигуранты были те же, что и двадцатью годами ранее – киргизы и узбеки. Масштабы убийств и разрушений (в основном поджоги) получились еще больше, чем при позднем СССР. Одних беженцев на территории Узбекистана укрылось порядка 400 тысяч человек (большинство потом вернулось, а у остальных судьба сложилась разновекторно).

Третья тюльпановая революция в Кыргызстане, состоявшаяся в октябре 2020 года, прошла настолько дежурно и буднично, что никакого ажиотажа не вызвала. После революционно-переворотных перипетий к власти в Бишкеке пришел Садыр Жапаров, который с 28 января 2021 года официально находится в должности президента Киргизской Республики. Сам г-н Жапаров по внутрикиргизской классификации считается северным киргизом, тогда как одним из его главных соратников выступает Камчыбек Ташиев – из южан, глава ГКНБ.

Камчыбек Ташиев вел переговоры с таджикскими официальными лицами для разрешения хотя бы наиболее спорных моментов в территориальных и водных спорах между соседями. Дело в том, что своеобразные «межевые столкновения» с использованием камней и палок в вегетативный период, когда водопотребление многократно увеличивается, в тамошних краях случались еще при советской власти. Численность населения росла, а разборки в 90-ые годы получили формат межгосударственных.

Решение пограничных споров предполагало обмен территориями. Кыргызской стороне предстояло отдать где-то 100 га в районе спорного водохранилища. Однако местные жители категорически отказались от каких-либо территориальных переходов и г-н Ташиев был вынужден сдать назад. По другой версии – проявил политическую слабость. В качестве гиперкомпенсации в ходе выступления перед местными жителями 25 апреля позволил себе массу громких заявлений, на которые обратила внимание таджикская сторона.

Российский журналист Аркадий Дубнов утверждает, что со стороны Душанбе дело взяла на контроль Озода Рахмон, вторая дочь Эмомали Рахмона и одновременно руководитель аппарата президента Таджикистана. По должности она курирует силовиков. Поэтому после того, как таджики поставили на столб ЛЭП камеры видеонаблюдения, чтобы следить за расходом воды на водораспределительном пункте «Головной», а киргизы сломали этот столб, пограничное столкновение быстро переросло в полноценное сражение с использованием минометов, бронетехники и даже ударных боевых вертолетов Ми-24 таджикской стороной.

По очкам победил Таджикистан – с его стороны меньше убитых, раненых и уничтоженных объектов различного назначения. Но в Душанбе серьезная война тоже ни кому не нужна. Почти половина 900-километровой линии кыргызско-таджикской границы не демаркирована и примерно 30% считаются спорной территорией. Часто граница проходит прямо по населенным пунктам и арыкам. Поскольку с двух сторон имелась объективная заинтересованность в приглушении конфликта и возвращении его в довоенное состояние, то договорились быстро.

Тот факт, что силой оружия выясняли отношения союзники по ОДКБ, прямо и косвенно бьет по имиджу России в качестве лидера организации. Страны НАТО между собой тоже воевали из-за Кипра, но все равно событие неприятное.

Ферганская долина по итогам последнего столкновения так и остается разделенной между тремя государствами. В ней же сходятся три таможенные границы, причем Кыргызстан представляет общее таможенное пространство ЕАЭС. В идеале, Ферганская долина должна быть вписана в такой формат, где внутренних границ нет, а вопросами водопользования занимается единый уполномоченный орган. С бедностью тоже нужно что-то решать. Если представить, что на территории Ферганской долины создано независимое государство, то по бедности оно будет шестым с конца на всей планете. Отдельной проблемой выступает наркотрафик, который коррумпирует любые силовые, правоохранительные и государственные органы всех сопредельных государств.

В доковидный период большая часть избыточного населения Ферганской долины отправлялась на заработки в Россию. Из-за карантинов и закрытых границ они теперь остались на местах проживания, что тоже усиливает социальную напряженность и обостряет водный дефицит. В общем, идеальные варианты очень сильно не похожи на реальное положение дел, из-за чего Ферганская долина остается взрывоопасным регионом в масштабе всей Центральной Азии.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.