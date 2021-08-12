Девальвация тенге – самый главный «стыдный вопрос»

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Финансовый аналитик доказывает, что тема возможного ослабления тенге в августе – это традиционный хайп. А мы припоминаем власти ее грешки

Андрей ЧеботарёвАндрей Чеботарёв, аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане и одновременно главный редактор популярного финансового Телеграм канала FINANCE.kz открыл на нем новую рубрику «стыдных вопросов». И первая публикация, конечно же, касается судьбы тенге и его возможного традиционного августовского падения нашей драгоценной валюты до плинтуса.

Хотя нет, эксперт сформулировал тему своих публикаций под новым хештегом предельно конкретно и по-деловому: поскольку «@FINANCEkaz за последние дни получил чуть больше, чем нам хотелось бы вопросов про возможную близкую девальвацию и поэтому запускаем рубрику стыдных вопросов — отвечаем максимально просто и понятно на самые злободневные вопросы».

Первая публикация так и называется: «А девальвация правда будет?».

Вопрос очень актуальный, учитывая, что, пожалуй, самая кровавая (зачеркнуто), вернее, самая болезненная из всех девальваций случилась именно в августе 2015 года. Именно тогда курс обвалился невиданно, а главное, были напрочь разрушены мифы, что власть, и прежде всего, правительство, очень заинтересовано в поддержке курса национальной валюты – ведь она не чужая, а национальная. Но здесь патриотизм почему-то работает «наоборот».

Именно 20 августа 2015 года был отменен валютный коридор (максимум – 198 тенге за доллар США), и страна перешла на режим таргетирования (целевой ориентир) инфляции и свободный плавающий обменный курс. И тенге упал до 255 за доллар. Дальше – больше (а вернее, меньше, национальная валюта-то падает): в ноябре 2015 года был преодолен немыслимый, казалось, психологический барьер – 300 тенге за доллар, а в марте 2020 года – уже 400 тенге за доллар.

Но давайте посмотрим, как отвечает на неудобные, и, по его определению, «стыдные вопросы экономист.

Казахстан – 100 лет назад. Август 1921 года Казахстан – 100 лет назад. Август 1921 года
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– Девальвации раньше случались каждые три-пять лет. Последняя была в августе 2015, то есть шесть лет назад. Это значит, что скоро будет новая?

– Нет. Девальвации – не землетрясения, чтобы случаться с какой-то периодичностью. Собственно, их и не было последние шесть лет, потому что в августе 2015 года Казахстан перешел от фиксированного курса к свободному. При фиксированном курсе рано или поздно случается необходимость девальваций или ревальваций, для того, чтобы не тратить свои запасы на поддержку курса. При свободном курсе цена национальной валюты определяется на бирже в режиме реальных торгов. Таким образом с августа 2015 года курс тенге определяется в ходе торгов на бирже каждый будний день.

– Но упасть-то тенге резко может?

­– Может, конечно. Как это случилось в марте прошлого года, когда в выходные на фоне развала нефтяной сделки цена на нефть упала до $20. Нефть – один из основных факторов, которые влияют на курс тенге. В итоге, когда на бирже открылись торги – тенге значительно ослаб. Повторение истории возможно в любой момент – мир находится в достаточно шатком равновесии, однако прямо сейчас ничего не предвещает скорое резкое падение цен на нефть.

– Но слабеть-то тенге будет? Он же всегда слабеет…

­­– И это не правда. Мы уже видели укрепление с курса в 390 тенге за доллар до 320 за доллар в 2016 году. Позже снова с 350 за доллар до 320 за доллар в 2017 году. И наконец в 2020 году тенге окреп, торгуясь сначала по 440 до 398 в июне. Прямо сейчас мы тоже крепнем четыре месяца подряд с 429 тенге за доллар в апреле до 424 тенге за доллар прямо сейчас. Макроэкономически тенге сейчас выглядит скорее перепроданным из-за влияния на нас российского рубля. То есть курс тенге мог бы быть крепче, если бы не политика слабой национальной валюты нашего торгового партнера.

Красивый лётчик Виктор Бут Красивый лётчик Виктор Бут
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– А зачем тогда меня пугают по телевизору девальвацией?

– Потому что это самая хайповая тема. Потому, что в Казахстане принято всегда ждать девальвацию и ослабление национальной валюты и не замечать периоды её укрепления.

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Мы даже не спорим с профессиональным экспертом и не оппонируем ему. Мы согласны, что резкой девальвации уже не будет. Наверное.

Но при этом вряд ли стоит упрекать людей в том, что они не замечают периоды укрепления национальной валюты. Ведь население с валютой теряет дважды: когда курс резко падает или, напротив, начинает подниматься. В первом случае все срочно бегут в обменники покупать доллар и делают это на максимумах, а во втором – продавать, и делают это на возможных минимумах. И то, и другое действие – верх финансовой необразованности.

За последние 20 лет было столько потрясений на валютном рынке страны, и каждый раз теряли свои сбережения (и инвестиции) именно неквалифицированные инвесторы. К сожалению, в Казахстане резкие валютные валютные колебания позволяли, за счет излишней информированности, а попросту – инсайта, слива ценной информации узкому кругу лиц «о завтрашней девальвации», обогащаться им. В тот же самый момент бедные становились еще беднее…

P.S. Национальная валюта будет падать и дальше. И короткими периодами укрепляться. Но именно ее падение – это тренд на столетие. Дальше даже не загадываем. Экономика не сильна – слаба. Власть имущие жаждут обогащения. Они ненасытны. Точка.

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© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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