Девальвация тенге – самый главный «стыдный вопрос»

Финансовый аналитик доказывает, что тема возможного ослабления тенге в августе – это традиционный хайп. А мы припоминаем власти ее грешки

Андрей Чеботарёв, аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане и одновременно главный редактор популярного финансового Телеграм канала FINANCE.kz открыл на нем новую рубрику «стыдных вопросов». И первая публикация, конечно же, касается судьбы тенге и его возможного традиционного августовского падения нашей драгоценной валюты до плинтуса.

Хотя нет, эксперт сформулировал тему своих публикаций под новым хештегом предельно конкретно и по-деловому: поскольку «@FINANCEkaz за последние дни получил чуть больше, чем нам хотелось бы вопросов про возможную близкую девальвацию и поэтому запускаем рубрику стыдных вопросов — отвечаем максимально просто и понятно на самые злободневные вопросы».

Первая публикация так и называется: «А девальвация правда будет?».

Вопрос очень актуальный, учитывая, что, пожалуй, самая кровавая (зачеркнуто), вернее, самая болезненная из всех девальваций случилась именно в августе 2015 года. Именно тогда курс обвалился невиданно, а главное, были напрочь разрушены мифы, что власть, и прежде всего, правительство, очень заинтересовано в поддержке курса национальной валюты – ведь она не чужая, а национальная. Но здесь патриотизм почему-то работает «наоборот».

Именно 20 августа 2015 года был отменен валютный коридор (максимум – 198 тенге за доллар США), и страна перешла на режим таргетирования (целевой ориентир) инфляции и свободный плавающий обменный курс. И тенге упал до 255 за доллар. Дальше – больше (а вернее, меньше, национальная валюта-то падает): в ноябре 2015 года был преодолен немыслимый, казалось, психологический барьер – 300 тенге за доллар, а в марте 2020 года – уже 400 тенге за доллар.

Но давайте посмотрим, как отвечает на неудобные, и, по его определению, «стыдные вопросы экономист.

– Девальвации раньше случались каждые три-пять лет. Последняя была в августе 2015, то есть шесть лет назад. Это значит, что скоро будет новая?

– Нет. Девальвации – не землетрясения, чтобы случаться с какой-то периодичностью. Собственно, их и не было последние шесть лет, потому что в августе 2015 года Казахстан перешел от фиксированного курса к свободному. При фиксированном курсе рано или поздно случается необходимость девальваций или ревальваций, для того, чтобы не тратить свои запасы на поддержку курса. При свободном курсе цена национальной валюты определяется на бирже в режиме реальных торгов. Таким образом с августа 2015 года курс тенге определяется в ходе торгов на бирже каждый будний день.

– Но упасть-то тенге резко может?

­– Может, конечно. Как это случилось в марте прошлого года, когда в выходные на фоне развала нефтяной сделки цена на нефть упала до $20. Нефть – один из основных факторов, которые влияют на курс тенге. В итоге, когда на бирже открылись торги – тенге значительно ослаб. Повторение истории возможно в любой момент – мир находится в достаточно шатком равновесии, однако прямо сейчас ничего не предвещает скорое резкое падение цен на нефть.

– Но слабеть-то тенге будет? Он же всегда слабеет…

­­– И это не правда. Мы уже видели укрепление с курса в 390 тенге за доллар до 320 за доллар в 2016 году. Позже снова с 350 за доллар до 320 за доллар в 2017 году. И наконец в 2020 году тенге окреп, торгуясь сначала по 440 до 398 в июне. Прямо сейчас мы тоже крепнем четыре месяца подряд с 429 тенге за доллар в апреле до 424 тенге за доллар прямо сейчас. Макроэкономически тенге сейчас выглядит скорее перепроданным из-за влияния на нас российского рубля. То есть курс тенге мог бы быть крепче, если бы не политика слабой национальной валюты нашего торгового партнера.

– А зачем тогда меня пугают по телевизору девальвацией?

– Потому что это самая хайповая тема. Потому, что в Казахстане принято всегда ждать девальвацию и ослабление национальной валюты и не замечать периоды её укрепления.

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Мы даже не спорим с профессиональным экспертом и не оппонируем ему. Мы согласны, что резкой девальвации уже не будет. Наверное.

Но при этом вряд ли стоит упрекать людей в том, что они не замечают периоды укрепления национальной валюты. Ведь население с валютой теряет дважды: когда курс резко падает или, напротив, начинает подниматься. В первом случае все срочно бегут в обменники покупать доллар и делают это на максимумах, а во втором – продавать, и делают это на возможных минимумах. И то, и другое действие – верх финансовой необразованности.

За последние 20 лет было столько потрясений на валютном рынке страны, и каждый раз теряли свои сбережения (и инвестиции) именно неквалифицированные инвесторы. К сожалению, в Казахстане резкие валютные валютные колебания позволяли, за счет излишней информированности, а попросту – инсайта, слива ценной информации узкому кругу лиц «о завтрашней девальвации», обогащаться им. В тот же самый момент бедные становились еще беднее…

P.S. Национальная валюта будет падать и дальше. И короткими периодами укрепляться. Но именно ее падение – это тренд на столетие. Дальше даже не загадываем. Экономика не сильна – слаба. Власть имущие жаждут обогащения. Они ненасытны. Точка.

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