Инсайт: министр готовится дать отпор женщинам

Колыбель «Патамушта», вероятно, не согласится с требованием казахстанских женщин снизить пенсионный возраст

«Наших слёз уже целое море… Проработали всю жизнь без отдыха. Потеряли здоровье. Ничего не смогли накопить. А теперь у нас ещё отняли право выйти на пенсию не полутрупом, а с возможностью “пожить для себя” хотя бы несколько лет.

Женщины, которые выдержали тяготы послеперестроечной разрухи, которые отдали все силы своей стране, теперь, заливаясь слезами, вымаливают право на отдых, а вернее — на жизнь.

И ведь речь не идет о заоблачных суммах. Мы мечтаем о пенсии, размер которой оставляют за один ужин те, кто лишил нас возможности вовремя уйти на заслуженный отдых.

Женские слёзы горьки, а уж слезы пожилых женщин особенно…», — это не лирика. Это крик отчаяния.

И тут они проснулись

Женщины Казахстана создали Движение, которое выступает за снижение пенсионного возраста для женщин до 58 лет. Его главная площадка – это страница в Facebook. Тот, кто разделяет эту идею, может поддержать – на страницу подписались уже 4,4 тыс. участников.

Тем временем Центр развития трудовых ресурсов подготовил долгосрочный демографический прогноз по Казахстану до 2050 года. На основе статистических данных и моделирования эксперты считают, что уже к 2030 году численность рабочей силы достигнет отметки в 9,7 млн. человек, в 2040 году этот показатель составит 10,7 млн., а к 2050 году рабочая сила вырастет до 11,4 млн.

Если вы полагаете, что эти два события никак между собой не связаны, то глубоко заблуждаетесь.

Вся соль в том, что исследование сделано по заказу Министерства труда и социальной защиты населения РК. И есть предположение, что ведомство готовится дать аргументированный отказ женскому движению в снижении пенсионного возраста – никогда предметно не изучали этот вопрос, и вдруг…

Как вырастет страна

Итак, Центр развития трудовых ресурсов предполагает, что к 2030 году население страны составит порядка 20,7 млн. К 2040 году этот показатель вырастет до 22,9 млн. человек, а к 2050 – до 25,5 млн. человек.

В своем прогнозе эксперты указали на усиление к 2050 году региональной диспропорции по численности населения. Наибольшее увеличение числа жителей ожидается в городах республиканского значения: Нур-Султан – в 2,7 раза (на 1,9 млн.), Алматы – в 1,8 раза (на 1,6 млн.) и Шымкент – в 2,4 раза (на 1,5 млн.).

Кроме того, в два раза вырастет население Мангистауской области (до 1,4 млн. человек), на 500 тыс. – Туркестанская (до 2,5 млн.), на 700 тыс. – Алматинская (до 2,8 млн.).

«При текущих коэффициентах рождаемости, смертности и миграции в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Акмолинской областях будет наблюдаться постепенное снижение численности населения. Однако если, например, коэффициент суммарной рождаемости в указанных регионах существенно вырастет со временем и уменьшится эмиграция (в силу изменения этнической структуры населения и повышения реальных доходов населения), то численность населения указанных регионов может стабилизироваться», — говорится в отчете.

«Согласно прогнозу, уже к 2030 году ввиду высокого уровня рождаемости и старения населения процентное соотношение рабочей силы к населению снизится до 46,7%. Это означает, что нагрузка на экономически активное население вырастет», – приводится мнение директора Департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрия Шумекова.

И тут все становится на свои места. Если, например, несведующим читателям сложно оценить динамику рост численности рабочей силы, то тут нам преподносят уже готовые оценочные суждения. Между строк так и читается: стране нужно продлять цикл работы каждого человека, а потому и пенсионный возраст повышать надо – однозначно.

Пояснения, в каком направлении проводился анализ, утверждают нас в мысли, что готовится «наш ответ Чемберлену». «В целом, долгосрочный демографический прогноз до 2050 года составлен по следующим направлениям: общая численность населения, возрастной состав населения, различия в возрастном составе по сценариям к 2050 году, региональные диспропорции, численность населения по регионам, демографическая динамика, численность рабочей силы, структура и средний возраст рабочей силы, её региональные диспропорции, распределение по регионам, и др.», — сообщают в Центре развития трудовых ресурсов.

И хотя далее следуют намеки: мол, возможен пересмотр демографических показателей уже в этом году, после переписи населения, и что вообще демография очень подвижна (рождаемость, смертность и миграция в данный момент очень непредсказуемы), и что уже через год-два нужно пересматривать демографический прогноз, тем не менее, нынешний труд может выполнить задачу-максимум – доказать женщинам Казахстана, вступившим в Движение, что они, мягко говоря, не правы. И что государство не имеет никаких возможностей, чтобы отправлять их на пенсию в 58 лет.

Любит ли женщин президент?

Между тем активистки Движения инициировали подписание тематической петиции в адрес правительства и президента, и уже более 10 тыс. человек поставили под ней свои подписи. Они встречаются с депутатами, акимами, чиновниками. И двери даже довольно высоких кабинетов для них как будто открыты. Пишут обращения в правящую партию и хотят заручиться поддержкой депутатов.

Они пытаются доказать, что, увы, условия труда на Западе, на который ориентируются сторонники повышения пенсионного возраста, и в Казахстане – это две разные реальности. Уже не говоря о громадном разрыве в зарплатах и пенсиях.

Женщины пока воодушевлены. Но нет-нет, да и проскакивают мысли: дескать, «одна надежда – на президента Токаева и на Всевышнего». Да?

Практика показывает: надежды на президента, кто бы им ни был, увы, почти нет. Про высшие силы и так понятно. Это системная ошибка. Нужно надеяться только на себя.

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