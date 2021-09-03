Танцы с бубнами вокруг миллиардеров

На высшем уровне пролоббировано дополнительное государственное финансирование для социальных объектов, которые строят компании, принадлежащие богатейшим людям

На этой неделе НПП «Атамекен» устами заместителя председателя правления Талгата Темирханова сообщила о том, что есть риски срыва сроков сдачи строительства социальных объектов, реализуемых по государственному заказу.

Молодой функционер, еще и года не находящийся на столь ответственном посту, сообщил, что уже приостановлены работы более чем на 200 объектах, строительство которых осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов. И причиной приостановки работ на объектах являются проводимые заказчиками процедуры по корректировке проектов строительства.

Для людей, далеких от данной сферы, это непонятные суждения, но и для тех, кто в теме, все сказанное – абракадабра.

Как? Любой заказчик и подрядчик – это участник рынка, он наверняка съел пуд соли, варящийся в этом соку. Если он выиграл госзаказ, то он уже как минимум на голову выше своих конкурентов. А, значит, умеет просчитывать не только строительные сметы, но и всевозможные риски, в том числе повышение стоимости стройматериалов. И разве опытные во всех смыслах строители и подрядчики не имеют долгосрочных и предоплаченных контрактов на поставку необходимых строительных материалов? Если они выиграли тендер, то обязаны выполнить все свои обязательства строго в срок. И без каких бы то ни было отговорок. Разве не так? Разве не такие правила установлены и в госзаказе, и по проектам государственно-частного партнерства?

Так о чем речь?

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Вот здесь уже начинаются безопасные для деловой репутации отсылки к решению правительства. Дескать, именно оно приняло решение «о проведении корректировки проектов, финансируемых из бюджета, по которым, в связи с удорожанием стоимости строительных материалов, произошло увеличение сметной стоимости более чем на 10%».

Для подстраховки представитель НПП также ссылается на данные отраслевых ассоциаций, из которых следует, что в начале строительного сезона рост цен на основные капиталоемкие строительные материалы по республике составил от 15% до 140%. Наибольший рост произошел на металлопрокатную продукцию: стоимость тонны арматуры по сравнению с мартом-апрелем 2020 года увеличилась на 142% — с 198 тыс. до 430-480 тыс. тенге за тонну. Также подорожали цемент марки М-400 (60%), бетон (14%), кирпич (46%), сваи (63%), битум (44%), газоблок (59%) и др.

В общем, выясняется, что решение о корректировке правительство приняло в июне, но до настоящего времени ни по одному проекту корректировка не проведена. По словам г-на Темирханова, действующий порядок проведения корректировки проектов строительства регламентирован Гражданским кодексом и рядом подзаконных актов, предполагает множество бюрократических процедур, и на практике занимает от 6 и более месяцев. Поэтому, «принимая во внимание количество проектов, требующих немедленной корректировки, и масштабы негативных последствий, в случае ее непроведения, ННП «Атамекен» инициировал вопрос необходимости проведения ее в ускоренном режиме».

В результате, сообщает представитель ННП, 24 июня на совещании по вопросам строительства объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, проведенного под председательством заместителя премьер-министра Романа Скляра, был одобрен предложенный министерством индустрии и инфраструктурного развития алгоритм ускоренной корректировки проектов. Ее проведут в течение двух (!) месяцев.

«Действующие правила допускают корректировку стоимости проекта только в случае изменения технических параметров проекта, повлекших увеличение сметной стоимости проекта, и не предполагают внесения изменений в проект при возрастании стоимости строительных ресурсов», – пояснил Талгат Темирханов.

На момент данного месседжа, был сформирован перечень из 642 проектов, подлежащих корректировке, из которых по 530 проектам уже получены соответствующие заключения финансового аудита. Окей, если не нарушали правила ценообразования и не завышали стоимость своих работ. Но для верности здесь должен поработать и Счетный комитет. Кроме государственной экспертизы (скажите, кто ее осуществляет?).

О да, здесь чудный мир. Как сообщил г-н Темирханов, «до завершения всех процедур по корректировке проектов заказчики не вправе принимать выполненные работы и соответственно производить по ним оплату. Вместе с тем не у всех подрядных организаций имеется возможность продолжать строительно-монтажные работы без соответствующего финансирования, и многие подрядные организации вынужденно приостановили работы на объектах. По нашим данным, на сегодня приостановлены работы на 221 объекте, и мы предполагаем увеличение этой цифры».

В общем катаклизм множится. И даже те организации, которые не в курсе новых изменений в правилах, должны им следовать и не заканчивать, ни в коем случае, работы, даже если ничто не мешает им это сделать. И даже если их абсолютно устраивают те условия, на которых были заключены контракты.

Дальше спич Талгата Темирханова, выступающего с подробнейшим обоснованием увеличения стоимости объектов, можно и не слушать. Какая-то мышиная возня.

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Что делало правительство и институты развития последние 20 лет, когда в казне появились деньги и было ясно, что стране нужно отстраивать социальную инфраструктуру?

Планов было громадье, и их поток неиссякаем. «Планируется строительство такого-то завода» и бла-бла в неограниченном количестве бесстыдно публикуются в СМИ до сих пор – бесстыдно потому, что потом эти производства не запускаются, а если и начинают работать, то не могут встроиться в рыночные отношения.

А на деле – мы продолжаем и даже наращиваем импорт, вот если это касается только стройиндустрии, — керамической плитки, сантехнических изделий, обработанного камня, сборных строительных конструкций, полированного стекла, арматуры. Более того, мы импортируем цемент и изделия из него! И даже кирпич мы везем из соседних стран!

Почему Казахстан оказался в такой ситуации? Кто скажет? И кто ответит?

Только за 4 месяца текущего года Казахстан импортировал строительные товары на рекордные $298,4 млн.! Это на треть больше, чем за январь-апрель 2020 года. И по итогам года эта сумма будет за миллиард!

Это деньги, которые могли остаться в стране, обеспечить поступление налогов, рабочие места для казахстанцев и способствовать их благополучию.

Увы, за долгие годы ничего не сделано для развития производства стройматериалов и их сбыта на отечественном рынке, частные компании душат налоги, проверки и рейдерство. С высоких трибун нам вещают об успехах, достижениях, прорывах. А на местах ничего этого нет. Одни черепки…

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О том, что в Казахстане планируют повысить стоимость строительства реализуемых бюджетных проектов еще в июле сообщил председатель комитета строительства и ЖКХ НПП «Атамекен» Александр Белович.

Конечно, правильно, что НПП привлекает специалистов высокого уровня для решения насущных для бизнеса проблем. И лоббирует их интересы.

Но как бы не получилось так, что г-н Белович, основатель и председатель совета директоров корпорации Bazis-A и участник списка 50 богатейших бизнесменов Казахстана, вполне на законных основаниях лоббирует свой бизнес, а остальные несколько десятков компаний, которые также заняты по госзаказу на строительстве детских садов, школ и больниц, туристических объектов, дорог и дамб включили в общий список просто по инерции, для отвода глаз.

Всем известно, и тому есть доказательства, что сметы расходов зачастую завышаются. Заказчики – разные государственные структуры, увы, не могут сколь-нибудь справедливо оценить затраты. Именно поэтому в последние годы стали практиковать заказ типовых объектов, но и это не спасает государственную казну от переплат. А тут – едва ли не повальное повышение цен на строительство. Маржа не страдает.

Понятно, что строители и подрядчики вряд ли откажутся от манны небесной – лишних десятков и сотен миллионов тенге, свалившихся на их счастливые головы. На это и расчет.

А дальше будет еще больше. Г-н Белович уже лоббирует оффтейк-контракты, когда акиматы начнут заключать с подрядчиком долгосрочные контракты на несколько лет вперед. Классная схема. Не приходится сомневаться в том, что такие контракты заполучит и Bazis-A. 30 лет в государственном строительстве – и навсегда.

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