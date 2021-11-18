Накорми мир и Казахстан, ок, Маск?

Политики призвали на помощь в борьбе с бедностью американского миллиардера

«42 млн. человек в этом году оказались на грани голода. Беспрецедентный глобальный кризис, обострившийся из-за [пандемии] COVID-19. Голод, дестабилизация [ситуации] в странах и массовая миграция [ждут нас], если мы не ответим», — так написал 19 октября на своей странице в Twitter исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли и напрямую обратился к основателю компаний Tesla и SpaceX: «Илон Маск, вы только за вчерашний день заработали $6 млрд. — это именно та сумма, которая нам нужна, чтобы предотвратить катастрофу! Пожалуйста, помогите!».

Предложение, от которого Маск не смог отказаться

Еще в конце июля Всемирная продовольственная программа и Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН выпустили совместный доклад, в котором отметили, что ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью может произойти с августа по ноябрь этого года в 23 районах мира, которые включают 28 государств. Речь шла об Афганистане, Гаити, КНДР, Колумбии, Мьянме, Нигерии, Сирии и еще целом ряде стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки.

Эксперты утверждают, что всего в 2020 году в мире с острыми проблемами в области продовольственной безопасности столкнулись около 155 млн. человек, что на 20 млн. больше, чем в 2019 году. При этом они отметили, что более 41 млн. человек в настоящее время нуждаются в неотложной помощи, иначе им грозит голод.

Этот доклад хоть и навел на печальные мысли, но никакого действия со стороны кого бы то ни было, не возымел.

И тогда появилось это эмоциональное обращение Бизли. Как же на него отреагировал Илон Маск? Он согласился. При условии, что он будет понимать, на какие цели пойдут средства и ВПП ООН предоставит финансовую отчетность.

Илон Маск. (Фото: Nora Tam/Getty Images)

Ок, Маск! Теперь ВПП выпустила «разовое обращение к миллиардерам», в котором рассказывается, на что будут потрачены запрашиваемые $6,6 млрд. Так, более половины этой суммы ($3,5 млрд.) предлагается выделить на продукты питания и их доставку. Сюда также включены стоимость доставки и транспортировки в страну назначения по воздуху, земле и воде, расходы на складирование и зарплаты водителей грузовиков и сопровождающих в зонах, где ведутся вооруженные конфликты.

$2 млрд. будут выданы нуждающимся в виде денежных и продовольственных чеков. В ВВП уверены, что эта мера также поможет «поддержать местную экономику».

$700 млн. предусмотрено на разработку страновых программ по распределению еды и денежных переводов и ваучеров. Такие программы ООН планирует запустить в 43 странах, стоящих на грани голода.

Оставшиеся $400 млн. получат ответственные за выполнение всех операций в рамках программы на мировом и региональном уровне, включая координацию цепочек поставок, авиационных маршрутов, контрактов на грузоперевозки, управление рисками, а также «глобальный мониторинг и анализ голода во всем мире».

Причем, к ноябрю 2021 года ситуация с голодом еще более ухудшилась, сказалась и пандемия, и дефицит продуктов на мировых рынках из-за неурожая в основных странах-экспортерах, в том числе в США, Канаде и России. По данным ВПП на начало ноября, на грани голодной смерти находятся уже 45 млн. человек в 43 странах.

А кто накормит Казахстан?

Проблема недоедания и голода хоть и кажется глобальной и далекой, но наблюдается и в Казахстане. До 2015 года существовала официальная статистика о детях и взрослых, которые имели недостаточную массу тела, большинство из которых, конечно, дети и женщины. Имелись данные о том, какой процент детей не питается вдоволь – испытывают голод, сколько людей получает недостаточные доходы для проживания и фактически находятся за гранью нищеты.

Но все статистические срезы делаются сегодня. Натурализм голода – это, конечно, жутко. Поэтому в нашем цивилизованном обществе остались в разработке такие данные, которые позволяют судить о проблеме нищеты и голоде лишь опосредованно. Да и то, весьма приблизительно, поскольку статистического материла очень мало, и даже он не стопроцентно объективен.

С 1 января 2016 года мир, а вместе с ним и Казахстан, официально приступил к реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года — плана активных преобразований, в основе которого лежат 17 целей, среди которых ликвидация нищеты, ликвидация голода, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, недорогостоящая и чистая энергия, достойная работа и др.

Мир собирается к 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех людей на земле — в настоящее время она определяется как проживание на сумму менее чем $1,25 в день. И тут обнаруживается, что казахстанцев, живущих за международной чертой бедности, в природе не существует!

Однако статистика говорит о том, что население, живущее в сельской местности, более бедное, чем горожане. Но и казахстанцев, живущих на $5,5 в день (это черта бедности в странах с уровнем дохода выше среднего), не так много. Если в 2011 году таких было 15,3%, а в 2012 году еще больше – 17,7%, то, если верить нашей статистике, то в 2020 году – всего 0,8%. Остальные жили лучше. Поверим? Или вспомним, сколько человек получали 42500 тенге в качестве социальной помощи, а это всего лишь $3,5 в день?

Доля населения в Казахстане, живущего за официальной чертой бедности, увы, не мала. 3,7% горожан в 2019 году (данных за прошлый год нет) имели доходы ниже величины прожиточного минимума. Сельчан из этой категории более чем в 2 раза больше – 7,6%. За последнее десятилетие в этом плане самыми лучшими были 2015-2017 годы. А потом ситуация начала меняться в худшую сторону.

При этом численность получателей государственных пособий, увы, не растет. Например, в 2019 году в 4 раза больше людей стало получать адресную социальную помощь – 2,177 тыс. человек, а в 2020 году половину из них отсекли, оставив с поддержкой только 936 тыс. человек. Единственное, выплатами по причине потери работы было охвачено на треть больше, чем в 2019 году – 99 тыс. человек.

P.S. Наше государство может себя считать социальным, да оно и считает себя таковым: статистика – едва ли не комплементарная, на заседаниях правительство своими речами лишь множит успехи, периодически из уст слуг народа раздаются громкие окрики и обвинения в иждивенчестве определенных прослоек. Главное, за пределы городов-миллионников не выезжать, чтобы не портить себе настроение…

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