Как казахстанцу в России учиться?

Российский вектор образовательной миграции усложнился

«Говорить о каком-либо сотрудничестве, когда мы не знаем что произойдет в ближайшие дни, очень сложно», – подчеркнул политолог Рустам Бурнашев. Прозвучало это в ходе заседания экспертного клуба ОФ «Мир Евразии» на тему «Образовательное сотрудничество России и Казахстана: новые приоритеты».

Образование по своей природе тема весьма обширная, поэтому нить дискуссии уходила в разные аспекты предмета. В России по заявлениям и действиям государственного руководства видно, на каких сферах концентрируется страна. Это добыча полезных ископаемых, нефтехимия, АПК, ВПК, IT-индустрия, авиастроение, судостроение, сеть направлений по линии импортозамещения. Благодаря этому абитуриенты имеют вполне ясное представление о том, где будут работа и зарплата.

В Казахстане риторика государственного руководства часто не стыкуется с положением дел «в поле». Взять хотя бы пресловутый дефицит инженерных кадров в республике. «Если бы они реально были нужны, то им платили бы хорошую зарплату и желающие немедленно нашлись бы из разных стран», – заметил по данному поводу Рустам Бурнашев.

В 2019 году 52900 человек обучались в России из Казахстана и 429 россиян учились в вузах Республики Казахстан. В настоящее время число обучающихся казахстанцев в учебных заведениях Российской Федерации колеблется от 61 до 70 тысяч человек. Доля казахстанцев достигает одной трети иностранных студентов в России.

«Ситуация очень резко поменялась после 24 февраля, и нужно разобраться в какую сторону», – подчеркнула социолог Гульмира Илеуова. Согласно специальным исследованиям, одна треть казахстанстанцев поступает в российские вузы в качестве первого шага эмиграции из Казахстана в Россию. Но есть и те, кто выбирает российское образование в виде плацдарма для последующей научной деятельности на Западе. Теперь для данной группы мост ломается. «Российское направление будет пересматриваться родителями и студентами», – отметила г-жа Илеуова.

«Айтишники уезжают в Россию в первую очередь из-за качества образования, – акцентировал Шавкат Сабиров, президент Интернет Ассоциаци Казахстана. – Со второго курса толковым студентам предлагают подать бумаги на российское гражданство. Выпускаются они уже россиянами».

«Выбор вуза – это еще и ценностная позиция», – особо выделила Ирина Черных, историк. Основное количество программ, разработанных казахстанскими вузами, создано в партнерстве с западными университетами. Учебники в школах России и Казахстана сильно отличаются, особенно по истории. Г-жа Черных отдельно указала на то, что Москва и Нур-Султан конкурируют за наиболее талантливых студентов.

«Санкции затронули такие сферы, о которых раньше никто бы и не подумал, что они могут стать санкционными. А если Запад прекратит признавать российские дипломы?» – задался вопросом Рустам Бурнашев.

«Россия сегодня столкнулась с проблемой оттока иностранных студентов, – сообщил экономист Акимжан Арупов. – Госдума выступает с предложением отказаться от Болонской системы и вернуться к новому прочтению советской высшей школы».

«К сожалению, живем в новой реальности, работаем с тем, что имеем, – констатировал Алексей Чекрыжов, политолог из Уфы. – В Уфимском нефтяном техническом университете много обучающихся из Казахстана. IT-сектор в Уфе середнячок, но в новых условиях он продолжит развиваться, поскольку востребован. В Уфе скептически относятся к студентам из Северного Кавказа, а из Казахстана любят».

«Казахстанцы в российских вузах не могут получить всего объема знаний, доступных россиянам. В специальных вузах все это оформлено законодательно – «закрытые темы», – объяснил Александр Губерт, правовед. – Среднее образование в РК и РФ сильно отличается, особенно по гуманитарным предметам, а в университеты приходят из школ».

Историк Леся Каратаева обратила внимание на специфику распределения образовательных грантов в Казахстане. Государство выделяет гранты главным образом на технические и естественнонаучные дисциплины. В результате абитуриенты, желающие обучаться по гуманитарным дисциплинам, даже с высокими баллами остаются без государственной финансовой поддержки, а на технических профилях даже с невысокими показателями можно получить грант.

«Нужно различать государственный заказ на необходимых ему специалистов и государственную поддержку талантливой молодежи», – резюмировала г-жа Каратаева. В двух этих подходах заложены разные идеи и механика их реализации.

«В настоящее время Казахстан проводит масштабную программу модернизации экономики и остро нуждается в инженерно-технических кадрах, – отметил Эдуард Полетаев, модератор экспертного клуба. – Специалистов гуманитарного профиля могут готовить местные вузы, но по целому спектру технических специальностей в республике никого не готовят вообще. В стране реализуется поручение президента Касым-Жомарта Токаева о переориентации программы «Болашак», в результате чего приоритетными станут технические, естественнонаучные и сельскохозяйственные направления подготовки специалистов. По данным направлениям будет увеличено число стипендиатов и количество вузов, включая российские».

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