Война Миров. Харьковский провал Москвы

Украинский генштаб переиграл российских коллег

«Своих бросаем», – такую надпись с закрашенной «НЕ» довелось увидеть на автомобиле в Астрахани, где оказался в рамках VII Каспийского медиафорума. В наши дни информация распространяется очень быстро, поэтому подключенные к целевым телеграм-каналам уже знали и об отходе российских войск, и о расправах украинских нацистов над симпатизировавшим России населением, которое не успело эвакуироваться. Теперь российскому генералитету предстоит приложить массу усилий, чтобы стереть в общественном сознании появившуюся после событий на Харьковском направлении приставку «НЕ».

«Третий звонок» для Кремля прозвенел уже в момент убийства Дарьи Дугиной, тем самым категорически известив, что время «войны на расслабоне» закончилось. Первым звонком был провал блицкрига, когда обнаружился просчет политической разведки и спецслужб. Вторым «звонком» стали обстрелы российской территории со стороны ВСУ, за которые не наступило обещанное военное а-та-та по центрам принятия решений.

Отступление российских войск на Харьковском направлении произошло в худших традициях Красной армии, для которой это место было крайне болезненным в годы Великой Отечественной войны. Но если в 1942 году основная вина лежала на армейском командовании (генерал Михаил Парсегов, командующий 40-ой армией), то в 2022-ом виноват в первую очередь генеральный штаб министерства обороны Российской Федерации. Здесь как с потерей крейсера «Москва», которая вызвана некомпетентностью высшего командования Черноморского флота, а командир корабля-флагмана просто усугубил ситуацию на своем уровне (раньше времени прекратил борьбу за живучесть).

Мы уже писали о том, что СВО на Украине куда больше перекликается с Первой мировой войной, чем со Второй. Причина в многослойном контроле поле боя с обеих сторон в силу развитых средств разведки. Незалежная включена в разведывательную сеть НАТО, а у России аналогичные системы свои. Поэтому о концентрации ВСУ на Харьковском направлении в генштабе РФ знали.

Валерий Залужный, главком ВСУ, ничего нового не придумал. Удар на второстепенном направлении – это тоже наследие Первой мировой. На этой концепции был построен знаменитый Брусиловский прорыв 1916 года против войск Австро-Венгрии. Генерал от кавалерии Алексей Брусилов атаковал противника в слабозащищенном месте, которое таковым является именно в силу своей второстепенности.

Брусиловский прорыв продемонстрировал большое продвижение по меркам позиционной войны – 80-120 км – стал однозначным успехом русской армии, но не сдвинул точку равновесия на Восточном фронте. С украинским наступлением на Харьковском направлении в военном измерении успехи скромные, зато в политическом и психологическом – огромные.

В институциональной структуре вооруженных формирований Украины предусмотрены специальные части, которые функционально выполняют карательные действия. Поэтому в тот же полк «Азов» отбирались и отбираются кадры, идейно, психологически и ментально заточенные на садизм по отношению к гражданским лицам и военнопленным, так называемые биологические подонки человечества. Сейчас на отжатых у российских войск территориях они совершают Бучу-2 над тем населением, которое лояльно относилось к Москве. Информации об этом полно в Сети, хотя она не для слабонервных. Лозунг «Россия пришла навсегда» перестал отражать действительность.

Знают ли в российском генштабе о том, что сдача территорий вместе с населением ведет к предсказуемым последствиям для людей из украинских расстрельных списков? – Безусловно. Но конфигурация линии боевого соприкосновения такова, что Залужному для переброски войск с Херсонского направления на Харьковское требуется преодолеть 400 км, а Валерию Герасимову – 800 км. Даже использование военно-транспортных вертолетов Ми-26, которыми десантники доставлялись на участок прорыва, не решило проблему.

Кремлю аукнулись дефицит пехоты, не уничтоженные мосты через Днепр, не парализованное железнодорожное сообщение Украины, не выведенные из строя электроэнергетические мощности на подконтрольной режиму Владимира Зеленского территории. Список очевидных задач, для решения которых у России есть технические инструменты, но нет политической воли, можно продолжать долго.

Вывод Запорожской АЭС из энергосистемы Незалежной и ракетные удары по паре ТЭС не стали последовательными действиями со стороны Москвы. Такое впечатление, будто российское руководство сорвало досаду за потерянные по его вине (кто не провел комплекса мероприятий, для которых требуются политические решения на высшем уровне?) территории и вернулось в состояние «геополитической биполярочки».

Проявлений когнитивного диссонанса в исполнении Москвы более чем достаточно. При этом трудно сказать, что опаснее – возвращать развлекательные передачи на Первый канал (с артистами и ведущими, которые осудили СВО) и устраивать праздничные фейерверки, или поставлять энергоносители тем странам, которые накачивают оружием Киев.

Очень показателен в плане геополитической шизофрении «Латвийский кейс». Рига находится в авангарде русофобской политики, сносит советские памятники, закрывает границу для россиян, которые имеют шенгенские визы. Там с 17 марта продолжает находиться в застенках Кирилл Федоров, вся вина которого в том, что в своем видеоблоге (уже снесенном Ютубом) он давал аналитику по войне на Украине не в антироссийском ключе. Ну а «Газпром» возобновил в Латвию поставки «голубого топлива», поскольку газовые хранилища там полупустые и латыши могут замерзнуть предстоящей зимой.

Знают ли про все это отряды СОБРа из Самары и Уфы, которые оказались практически один на один с украинскими линейными армейскими частями в Балаклее? Разумеется, их поддерживали авиация и артиллерия, но у полицейского спецназа нет своего тяжелого вооружения, чтобы на равных сражаться с бронегруппами ВСУ. В какой-то мере сильно повезло, что хорошая стрелковая подготовка и условия боевых действий в городской местности позволили собровцам выйти из окружения с минимальными потерями. А тут для них и «хорошие» новости подоспели: газ из России в ЕС идет, оружия у Незалежной будет еще больше.

В экономической сфере российское политическое руководство продолжает придерживаться «многоукладности». С одной стороны завод по производству беспилотников в Дубне работает в три смены, с полной нагрузкой «пашут» предприятия боеприпасов вроде Казанского порохового и пермских «Мотовилихинских заводов». Но в целом перестройка промышленности на военные нужды носит ползучий (даже медленно ползучий) характер и на коммерческие кредиты под процентные ставки от Эльвиры Набиуллиной данный процесс не ускорить.

Из-за провала на Харьковском направлении колоссальный удар получила идея референдумов в Херсонской и Запорожской областях. Обыватель подстраивается под ту повестку, которую ему диктует реальность. Пришла российская власть – нужно получать паспорта РФ, появилась угроза возвращения ВСУ – людям с российскими документами пора думать куда в случае чего быстро убегать. А тем, кто не успел приноровиться к новым порядкам, стоит вдумчиво поразмыслить на вариант возвращения старых. В общем, «Свадьба в Малиновке», только песен меньше, а крови больше.

Проводить масштабную мобилизацию в условиях реалий российского общества и структур государственного управления, в которых нет механизма экстренного реагирования на острые вопросы – контрпродуктивно. Большие потенциальные массы резервистов нечем качественно экипировать (про промышленную мобилизацию мы уже отметили), а военная подготовка требует времени и массы других ресурсов.

Пока дела пошли на лад только у Белого дома. Перебежавшие из Евросоюза в США капиталы подняли деловую активность в хозяйстве Дяди Сэма, а с нею и рейтинг демократов во главе с Джо Байденом. Вашингтон демонстрирует электорату, что стратегия военной поддержки Киева дала свои результаты – ВСУ успешно наступают. Американские эксперты отдают себе отчет в том, что Кремль может оставить всю Украину без электричества за пару-тройку суток, а без него и боевая мощь украинской армии быстро сдуется. Но для этого в Москве нужна политическая воля, а ее нет.

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