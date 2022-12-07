«Казахстанские власти хотят закрыть неугодные данные». «Чтобы спасти Казахстан от коммунальных катастроф, нужны политические реформы». «Проторенная схема: как в Казахстане наживаются на людях с инвалидностью»

Сетевой Казахстан 7 декабря 2022г.

EXCLUSIVE . KZ . Максим ЕЛИЗАРОВ — «Казахстанские власти хотят закрыть неугодные данные» — Успешно осуществив перевыборы президента, правительство Казахстана немедленно приступило к работе над ошибками. А именно – удалению «ненужной информации». По крайней мере, именно такое впечатление складывается от нового законопроекта, связанного с перечнем открытых данных.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ — «Чтобы спасти Казахстан от коммунальных катастроф, нужны политические реформы» — Мой друг Владимир ЧИРКОВ сегодня работает советником отдела контроля и стратегического планирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). А в девяностых годах прошлого века на моих глазах он спас несколько городов Казахстана от коммунальных катастроф. Это был Жезказган – в домах замерзала вода, а власти самолетами завозили масляные радиаторы и раздавали горожанам прямо на улицах. Была Караганда, где в домах не было газа и тепла, а по улицам текла вода из прорванных труб. Был Шахтинск с тем же набором проблем, Приозерск, в котором списывались сотни миллионов тенге на поддержку коммунальных служб. Все, что мы сейчас видим в Экибастузе, уже случалось в Казахстане. Но тогда Чиркову удалось без глобальных вливаний изменить ситуацию в Карагандинской области и заставить коммунальную сферу работать без перебоев. До сих пор я не понимаю, как он это сделал.

RITMEURASIA . ORG . Сергей СМИРНОВ – «Водородные Нью-Васюки Казахстана?» — Водород (а также его производные, в частности аммиак) пойдет на экспорт на самые крупные и перспективные рынки водорода – Европу и Китай. Реализация проекта выведет Казахстан в мировые лидеры производителей «зеленого» водорода. Таковы планы. Однако насколько они реальны? Самыми распространенными промышленными методами получения водорода являются электролиз воды и конверсия углеводородов, в основном метана. Электролиз – наиболее энергоемкий способ промышленного производства водорода. Так, по данным немецкой компании BASF, различие в энергоемкости получения 1 куб. м водорода методами конверсии метана («голубой» водород, требующий использования технологий улавливания углерода или его окиси и двуокиси) и экологически чистым электролизом на основе ВИЭ достигает почти десятикратных значений.

CARAVAN . KZ . «Что будет с россиянами, которые решили остаться жить в Казахстане» — С момента объявления в России частичной мобилизации в Казахстан приехали 400 тысяч россиян, сообщили на прошлой неделе в Минтруда. Правда, 320 тысяч человек уже выехали обратно. Таким образом, около 100 тысяч граждан РФ решили остаться в Казахстане, но именно трудовых мигрантов среди них не так много – всего 22 тысячи человек. Это те, кто работают в РК и отчисляют пенсионные взносы.

FORBES . KZ . «Предпринимательство как стиль жизни» — Рост женского предпринимательства стал одним из главных глобальных бизнес-трендов последних лет. Женщины по всему миру вносят существенный вклад в экономики стран. В Казахстане наблюдается такая же ситуация – бизнес-леди все больше играют решающую роль на рынке труда. Вклад женского предпринимательства в ВВП страны составляет около 40%. И с каждым годом эти цифры только растут, поскольку все больше активных и профессиональных женщин уходят из найма в предпринимательство. Юрист-международник Айнур АХМЕТОВА рассказала о том, как она решилась уйти в предприниматели, открыв собственную юридическую компанию, которая сейчас работает в 6 странах.

QMONITOR . KZ . «Слово – молодым. Как сблизить казахскую и мировую литературы?» — Казахстанская литература пребывает в затяжном кризисе, причем как творческом, так и финансовом. Причин тому много, начиная от отсутствия культуры чтения в стране и заканчивая сложностями продвижения произведений на рынке. Однако все эти проблемы преодолимы, если приложить к их решению должные и обязательно совместные усилия государства, самих писателей, СМИ и простых читателей. Об этом и многом другом говорили участники III Международного форума писателей и публицистов, который на прошлой неделе прошел в Алматы.

TIME . KZ . «Ни согреться, ни умыться» — Судьбу Экибастузской ТЭЦ может повторить ТОО “МАЭК-Казатомпром” в Мангистау. Сейчас энергокомбинат находится не просто в удручающем состоянии, а практически на грани катастрофы. Об этом говорит снизившийся с конца ноября на неопределенный период напор питьевой воды в квартирах жителей областного центра. А при первых морозах в начале декабря горожан призвали и вовсе поменьше пользоваться горячей водой.

«В школу — строго по расписанию» — В Министерстве просвещения опровергли информацию о том, что детей, которым исполняется 6 лет до наступления учебного года, отчисляют из детских садов. Глава ведомства Асхат АЙМАГАМБЕТОВ пригрозил жесткими мерами тем, кто будет нарушать правила деятельности дошкольных организаций и выдворять детей раньше положенного срока.

LITER . KZ . «Проторенная схема: как в Казахстане наживаются на людях с инвалидностью» — В Казахстане много законов, защищающих права инвалидов. Один из них касается сферы госзакупок, согласно которому определенные тендеры преимущественно отдаются различным обществам инвалидов в виде меры поддержи. Предприниматели и бывшие сотрудники таких обществ рассказали, как изначально хорошая задумка стала коррупционной и служит лазейкой для обогащения узкого круга лиц.

AZATTYQ . ORG . ««На ладан дышит». Изношенные сети, предсказанные аварии: что будет с казахстанской энергетикой» — Изношенные ТЭЦ и тепловые сети Казахстана трещат по швам. По расчетам экспертов, на то, чтобы в каждом регионе построить хотя бы по одной новой ТЭЦ, нужны триллионы тенге. Модернизация существующих тоже обойдется в копеечку. Больших трат бюджет не потянет. Что ждет казахстанскую энергетику?

EXK . KZ . «1,5 млн тенге в месяц. Как зарабатывают казахстанцы в Южной Корее» — Недавно казахстанцы даже запустили челлендж в соцсетях «моя легкая работа в Южной Корее». Речь идет о работе, где не остается пространства для воображения. Например, один из казахстанцев с 8 утра до 6 вечера клеил картонные диски. За работу на фабрике платят 117 тысяч вон (43 тысячи тенге) в день. Еще один казахстанец показал, как работает в металлопрокатном цехе. С 8 утра до 8 вечера он брал кусок стали и клал его в металлический станок. За эту работу он получал 167 тысяч вон (60 тысяч тенге) в день. Казахстанцы находят неожиданные плюсы тяжелой работы. — В Южной Корее после обеда дают один час свободного времени, ты можешь поспать, что я и делаю, — говорит блогер Алып АРСЛАН.

TENGRINEWS . KZ . ««Первое время за голову хватались». Как живет семья с 17 детьми» — Кабылбаевых можно назвать самой популярной приемной семьей Казахстана. Мы уже знакомили с ней наших читателей несколько лет назад. Тогда супруги Мурат и Орынбасар воспитывали 11 детей. И вот во время нашей последней командировки в Кокшетау мы не упустили возможность заглянуть в гости к старым знакомым. Оказалось, что ребятишек в доме стало больше. А те, кто вырос, покинули родительский дом и сейчас живут отдельно. По словам главы семейства, в общем они с супругой воспитали (и воспитывают) 17 детей, 16 из которых являются приемными.

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