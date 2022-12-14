«Почему Токаев не отправил правительство в отставку». «По тонкому лезвию бритвы. Нациестроительство потребует от главы государства серьёзных усилий». «Спасибо советской власти? Инфраструктура у нас держится на том, что было построено в КазССР»

День за днем 453 0
Сетевой Казахстан 14 декабря 2022г.

Замир КАРАЖАНОВCARAVAN.KZ. «Почему Токаев не отправил правительство в отставку» — Эти и другие моменты корреспондент обсудил с политологом Замиром КАРАЖАНОВЫМ — Почему Президент не отправил в отставку правительство? Прежде всего, оно не лучше и не хуже предшественников. Многие казахстанские проблемы пережили смену нескольких составов правительства и до сих остаются злободневными. В связи с чем нет уверенности, что рокировка кабмина или отдельных министров в его составе что-то существенно изменит в жизни стране. Однако, подобная позиция не должна оправдывать бездействие, формализм в работе или безынициативность. Поэтому допускаю, что вопрос роспуска правительства отложен до избрания нового состава Мажилиса.

QMONITOR.KZ. «По тонкому лезвию бритвы. Нациестроительство потребует от главы государства серьёзных усилий» — Свой второй президентский срок Касым-Жомарт ТОКАЕВ пообещал посвятить строительству сильного и справедливого государства. Инициированные им реформы в экономике, внешней и внутренней политике достаточно осязаемые и имеют четко выраженный горизонт. При этом их осуществление потребует трансформации самого общества, его сплочения ради достижении поставленных целей. Но готово ли оно к саморазвитию, способно ли стать опорой в стартовавшей тотальной модернизации? Как говорится, большой вопрос. Тем более что казахстанский социум сейчас выглядит разрозненным и раздираемым противоречиями.

«Спасибо советской власти? Инфраструктура у нас держится на том, что было построено в КазССР» — После недавней аварии на Экибастузской ТЭЦ снова заговорили о деградации объектов жизнеобеспечения городов и других населённых пунктов Казахстана: они были введены в строй преимущественно в советский период, тогда как то, что построили за годы независимости, составляет лишь малую долю. А если посмотреть шире, то выяснится, что и во многих других сферах, так или иначе связанных с качеством жизни населения, его социальными потребностями, доступом к благам цивилизации, мы по-прежнему пытаемся выехать на наследии, оставленном нам Казахской ССР.

FORBES.KZ. «Как банки Казахстана оказались вмешаны в большую политику» — Похоже, банковский сектор в Казахстане научился функционировать под влиянием внешних шоков. Несмотря на большое количество проблем в экономике и геополитике, рынок достаточно быстро трансформируется и «регенерирует». Самые значимые события мы собрали в одном материале.

TURANPRESS.KZ. Данияр АШИМБАЕВ – «Обновленный акимский корпус» — Последние политические реформы призваны создать более сбалансированную систему работы местных руководителей. Во-первых, введены фактически косвенные выборы «больших» акимов и прямые – остальных. Во-вторых, установлен новый порядок отчетных встреч акимов с населением – в выездном и диалоговом формате. В-третьих, повышается статус и демократичность избрания маслихатов, а акимы теряют посты руководителей филиалов правящей партии. В-четвертых, производится децентрализация бюджетной политики и различных властных полномочий, пока, впрочем, противоречиво и непоследовательно. Акимов это помещает в весьма сложные условия, но формирующаяся новая политическая традиция должна сделать их более ответственными и эффективными.

2023-ий год будет чуть хуже 2022-го 2023-ий год будет чуть хуже 2022-го
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TENGRINEWS.KZ. «Миннацэкономики предпочитает революцию снизу вместо революции сверху» — Между двумя ведомствами – министерством науки и высшего образования и министерством нацэкономики идет нешуточная дискуссия. Ее цена – модель развития казахстанской науки. Фискалы против налоговых льгот для частных инвестиций в образование. К сожалению, у этого вопроса уже длинная борода, выросшая в силу консерватизма старой школы. Есть и объективная причина – отсутствие исторического опыта трансформации науки.

AZATTYQRUHY.KZ. «Заморозка на 5 лет: быть ли снижению пенсионного возраста в будущем?» — Если верить официальной статистике, сейчас средняя продолжительность жизни составляет 73 года. Дожить бы до этих лет с нынешним уровнем жизни, дорогими продуктами, лекарствами и низкими зарплатами, говорят старики. Как правило, уже к 58 годам казахстанки имеют целый «букет» болезней, а поиск работы в этом возрасте – тот еще квест. Недавно Парламент одобрил законопроект, согласно которому для женщин «заморозят» пенсионный возраст на 5 лет. Со следующего года они будут выходить на заслуженный отдых в 61 год. Одноразовая ли это акция или есть вероятность, что после 2028 возраст все-таки снизят?

RATEL.KZ. Жарас АХМЕТОВ – «Отсутствие политической конкуренции как главный вызов экономическому развитию страны» — Ключевая проблема – это не финансовые показатели «Павлодарэнерго» и не понижение тарифов, а отсутствие политической конкуренции и местного самоуправления. При местном самоуправлении, отвечающем требованиям Европейской хартии о местном самоуправлении, при наличии независимых политических партий, конкурирующих между собой за голоса избирателей, ситуация с непонятной тарифной политикой была бы просто невозможна. Трудно сказать, как отрицательные финансовые результаты последних лет у АО «Павлодарэнерго» повлияли на состояние тепловых сетей в Экибастузе, потому что до аварии это мало кого интересовало и эту потенциальную связь никто не анализировал, тем более что компания частная. Но в условиях политической конкуренции, в силу важности работы компании для области, ее финансовую и хозяйственную деятельность обязательно анализировали бы.

INFORMBURO.KZ. «Тренер: ArtSport – главная реформа за все 30 лет, но чиновники допустили массу нарушений» — Председатель президиума Республиканского общественного объединения (РОО) ArtSport Kazakhstan Куат ЕРГАЛИЕВ заинтересован в реформе и как поставщик услуг, тренер, и как родитель. В интервью Informburo.kz он высказал мнение, что Artsport Qazaqstan – уникальная, беспрецедентная и по сути главная реформа в стране за 30 лет независимости, которая позволит взрастить совершенно новое, здоровое и интеллектуально развитое поколение казахстанцев.

Жандос ШАЙМАРДАНОВLITER.KZ. «Давление акимов, расчет инфляции и Data-биржа: как меняется статотрасль в Казахстане» — Практически каждый день мы в той или иной мере потребляем данные. Будь то статья с рейтингом богатых стран, отчет министра об уровне преступлений или сводка рекордов Гиннеса – не важно, цифры окружают нас везде. Мы привыкли воспринимать статистику как данность, при этом не задумываясь, как она формируется, как проверяется и куда движется статотрасль страны. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью рассказал руководитель Бюро национальной статистики Жандос ШАЙМАРДАНОВ.

Система раннего предупреждения Система раннего предупреждения
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TIME.KZ. «Вкладчики на бобах» — Популярного вайнера Мейржана Туребаева обвиняют в получении 18 миллионов тенге в качестве дивидендов и премий от финансовой пирамиды Mudarabah Capital. В минувший понедельник стало известно об окончании одного из самых громких расследований, связанных с финансовыми пирамидами. Прокуратура Алматы объявила, что в суд направлены материалы уголовного дела, где в качестве обвиняемых проходят популярные блогеры Мейржан ТУРЕБАЕВ и Мейирхан ШЕРНИЯЗОВ. Еще один их коллега, Азизжан САИДБАЕВ, тоже должен был предстать перед судом, но скрылся от следствия. Всего же на скамье подсудимых оказались 12 человек.

«Трубы можно пальцем проткнуть!» — В Семее с начала отопительного сезона зафиксировано 147 технологических нарушений на тепловых сетях и 31 — на тепловых источниках. Об этом рассказал директор ГКП “Теплокоммун­энерго” Серик ТУЛЕНБЕРГЕНОВ на брифинге, который созвал акимат после всплеска аварий в котельных в правобережной части города.

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