Что волнует душу казаха в начале апреля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Результаты обучения казахскому в русскоязычных школах близки к нулю» — На портале Аbai.kz была опубликована статья Бижомарта Капалбека о недостатках в системе обучения государственному языку.

По мнению автора, ни в школе, ни в детском саду, ни в высших учебных заведениях нет определенной системы обучения казахскому языку. Самое большое количество обучения проходит в школах. Так, в казахских школах с первого по одиннадцатый класс казахский язык изучают более 1000 часов. В русскоязычных школах приблизительно столько же, однако результаты близки к нулю.

«Для чего правительство содержит языковой институт в Алматы, языковой центр в Астане, академию Ыбрая Алтынсарина, если они не в состоянии разработать даже научно-методическую программу?» ― задался вопросом автор.

Он отметил, что в программе, которая создается сейчас, также нет никакой системы.

«Ознакомился с проектом новой программы, которую делают сейчас. Системы все так же нет, по изучению грамматики они снова вернулись к учебникам, написанным сразу после обретения независимости. Изначально они должны были создать определенную концепцию. В соответствии с ней уже создать скелет и представить его на одобрение научному сообществу. Главное, это определиться с точкой отсчета и сойтись в основной цели дисциплины», ― заключил автор.

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На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Талгата Жакиянова о необходимости борьбы с радикальными религиозными течениями в Казахстане. По словам автора, течение салафитов необходимо запретить на законодательном уровне.

«Именно они формируют практику оправдания религиозными формулировками видов преступлений, таких как торговля наркотиками, кража, вымогательство, разбой, и увеличивают количество преступлений. Они активно атакуют и уничтожают нашу национальную идентичность, культуру, традиции, искусство, историю и генеалогию», ― заявил автор.

По его словам, салафиты не признают наше государство и законы, готовы в любой момент объединиться с аналогичными группами из-за границы ради создания халифата в стране (Исламское теократическое государство). Они открывают частные детские сады, школы религиозного характера, теологизируют сферу образования.

«Представители этого течения отвергают научные открытия и пытаются вернуть своих верующих к средневековому образу жизни. Они не признают большинство медицинских услуг и причиняют вред здоровью общества. Мужчины женятся на несовершеннолетних девочках и тем самым развивают педофилию. … Какая катастрофа, какой взрыв, какая трагедия, какая ужасная история должна произойти, чтобы запретить эти течения?» ― задался вопросом Талгат Жакиянов.

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На портале Аbai.kz была опубликована статья о том, какую оценку дают в Казахстане «Ашаршылыку» на фоне того, что во всем мире произошедший в Украине голодомор официально начинают считать геноцидом.

Автор начинает с того, что накануне во Франции 162 депутата поддержали и два выступили против признания геноцидом голодомора, нарочно созданного Сталиным под предлогом коллективизации в Украине.

«В постановлении парламента говорится: «насильственный и планомерный голод, созданный Советским правительством по отношению к украинскому народу ― это целенаправленный геноцид. Наша мысль при принятии такого решения заключается в том, чтобы вдохнуть жизнь в украинский народ, свидетельствовать о злодейском преступлении советской власти». Нынешнее вторжение Путина также было приравнено к действиям Сталина», ― пишет автор.

В 1929 году правительство РСФСР решило провести сельскохозяйственную реформу. Частью этого было проведение теории и практики реорганизации сельского хозяйства путем единой коллективизации сельского хозяйства, то есть перехода земель во владения государства. В первые годы после коллективизации в СССР произошел массовый голод, в результате которого пострадало 65,9 миллиона человек.

«По прогнозам авторов исследования «Памяти жертв голода 30-х годов на территории СССР», от голода и связанных с ним эпидемий смертность в 1932-1933 годах оценивалась в 7 миллионов человек. По их данным, самая большая смертность была среди украинцев и казахов. Власти Казахстана не решаются инициировать признание на мировом уровне голодомора геноцидом», ― заключил автор.

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Виктор МАЙЛИН – «Телевизионщики не дают спуску непрямым конкурентам» — Как и обещалось в предыдущем обзоре, мы начинаем рассказ о второй части большого интервью с популярной эстрадной исполнительницей Динарой Альжан в видео-подкасте УАҚЫТ КӨРСЕТЕДІ – ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ, который ведет известный казахский тележурналист Нурлан Жылкишиев… Первую часть мы обозревали в прошлый раз 28 марта т.г., ровно неделю тому назад. Сама передача за 10 дней набрала ни много ни мало уже почти 960 000 просмотров! На момент написания данного обзора вторая часть этого интервью (дата выхода 28 марта) – набрала уже свыше 420 000 просмотров.

Надо сказать, что первую часть буквально разобрали на цитаты, видео-отрывки, интерпретации и т.д. многие масс-медиа, само собой казахскоязычные, но и многие русскоязычные. Волна «реагаша» накрыла многие соцсети. Вот, например, в фейсбуке одна женщина (казашка, но на русском языке!) написала по этому поводу (стилистика сохранена как и грамматика):

«Про драму «белого воротничка». с утра решила послушать исповедь бывшей токал Болата Назарбаева Динару Алжан, еле смогла прослушать первые мин 20… Тут мозг мой взорвался – $1 млн +плюс дом с 15-ю сотками в центре города в первую встречу в 8 утра, через неделю неке, купил бедную девушку – «БН очень хороший человек, пальцем не тронул, на руках носил, благодетель, все что про него говорят это неправда и т.д, честный, добрый, справедливый и не педофил». Она его полюбила, прям турецкий сериал. Девушка и сама решила потом стать благодетелем – тому помогла, этому дала, семью спасла и т.д… потом пошли случайные люди, наркотики… и вот теперь исповедь, уроки для заблудших душ. Как я понимаю – рынок токалок в КЗ, это отдельный, глубокий и весомый сектор нашей экономики (?!) и еще той-бизнес, думаю они тесно связаны) Блин, а мы тут пашем, из кожи вон лезем, об какие то высокие материи мозги стираем, нервы сжигаем, годами страдаем, плачем – страна, государство, экономика, эконометрика, EBIDTA, opex/capex, KPI, независимость, будущее, геополитика..».

Казахскоязычные отклики ни в переводе, ни в оригинале даже как то неловко приводить. Но там, по крайне мере нам не встретились как вышеприведенные аналитические замечания о том, что рынок токалок в КЗ – это «отдельный, глубокий и весомый сектор нашей экономики имеющий теснейшие связи с так называемым той-бизнесом». А ведь и впрямь!

Надо ли говорить, что явно не обойдут (и уже не обошли!) вниманием различные комментаторы и вторую часть, которая называется «Ғабидолла бөкеңнің тоқалын қалай қаратып алды? |2-бөлім|»– «Каким образом Габидолла обратил на себя токал Бокена? |Часть – 2|». В ней Динара Альжан рассказала о том, как ей помог тогдашний мэр Шымкента Габидулла Абдрахимов, с которым ее познакомили ее друзья, к которым она обратилась за помощью – ведь какой-то момент оставшаяся после разрыва с Болатом Назарбаевым женщина оказалась абсолютно без средств и ей нечем было платить за гостиничный номер… А самое главное застопорилась ее профессиональная деятельность – новые песни, новые клипы – ведь все это прежде стоит денег. А уж потом эти клипы и песни приносят отдачу в виде гонораров за выступления на тех же тоях-банкетах и других праздничных мероприятиях. Но как пелось в одном известном шансоне – «недолго музыка играла, недолго фраер танцевал». В данном случае, речь о том, что новый покровитель тоже прервал общение, потому как он был «как бы» сильно удивлен, что Динара не сказала ему, что она являлась в недавнем прошлом токал. Т.е. напомним, одной из многочисленных, но все же «младших жен» младшего брата самого президента.

Надо отдать должное звезде казахской эстрады, что ничего предосудительного ни про одного из своих покровителей она не сказала. Винит во всем себя. Но в то же время говорит, что она старается высоко держать голову и оставаться соответствовать своей творческой судьбе. И она предостерегает молодежь, которая решила связать свою судьбу с шоу-бизнесом, с эстрадой. Особенно девушек.

Так же она не таит обиды на Кайрата Нуртаса, который в тяжелый для нее момент не оказал ей помощи, тогда как она и ему и другим коллегам помогала, и не раз. Поведение же таких исполнителей как Кентал – человек из «плохого круга» ее знакомых ее до сих пор неприятно удивило… Там тоже история с деньгами – она дала в долг, потом пришлось долго его ждать. А возврат 20 000 долларов оказался истеричным и некорректным. Одним словом, из интервью Динары Альжан в двух частях публика много что любопытного узнала об оборотной стороне мира шоу-бизнеса: об игроманах, балующихся дорогими наркотиками, о госчиновниках дарящим элитные драгоценности, десятки тысяч долларов. Причем поименно. И еще Динара Альжан считает, что такого рода интервью, откровения, которыми она буквально всколыхнула Казахстан, нужны самому артистическо-эстрадному сообществу и обществу в целом.

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Интернет-интернетом, но одну из самых громадных территориально стран мира – Казахстан, трудно представить без телевидения. Есть большая аудитория, есть традиции. Есть места, куда не добивает сотовая связь, но доходит телевизионный сигнал. Соответственно, есть разные передачи, многие из которых являются любимыми, и судя по тому же интернету (а все телеканалы представлены в нем) имеют определенную популярность и рейтинги. Кстати, подписчиков у «Хабара» в интернете (свой ютуб-канал) более… трех миллионов человек!

Одной из таких популярных телепередач является ночное ток-шоу «Ұйқым келмейді»(«Не хочу засыпать») на канале «Хабар». На одну из таких передач, которые показывают ночью, трое ведущих пригласили Нурлана Байжигитулы, знаменитого Тик-ток Имама – Нурлана-кожу. Кстати, этот религиовед и имам и прямо и косвенно не раз попадал в наши обзоры. Ну это и неудивительно, он и впрямь очень известен, а его популярность растет буквально с каждым днем, поскольку он умело освоил такую популярнейшую соцсеть как Тик-Ток. Учитывая, что на дворе священный месяц Рамадан, мусульмане всего мира держат пост, его появление в студии телеканала «Хабар» было неудивительно.

Ему задавали вопросы и ведущие программы «Ұйқым келмейді» и телезрители прямого эфира. Так, один житель Западного Казахстана по имени Ринат спросил имама: бывает у меня выскакивает матерщина, а если человек держит Оразу (мусульманский пост) и вдруг матюкнется – эта Ораза действительна или нет? На что Нурлан-имам мягко, но твердо задал встречный вопрос, как бы обращаясь ко всем и телеаудитории, и телеведущим и Ринату:

«А что, если бы не шла Ораза, тогда можно свободно и спокойно говорить грязные слова?.. Следуя этой логике, можно один месяц в году не материться, а в все оставшиеся месяцы сыпать этой грязью? В чем смысл тогда вхождения человека в пост?.. Ведь смысл Рамадана – воспитывать себя, думать об избавления от тех же грязных слов, очищаться тем самым и от этой привычной многим скверны».

В своей ироничной и в тоже время мягкой манере Нурлан-имам слегка потроллил тех, кто в Рамадан во время ифтара, по-казахски «ауыз-ашар» («открытие рта») – это когда после заката солнца постящимся мусульманам разрешается принять пищу и жидкость. Казахи же, имеющиеся стойкие традиции гостеприимства превращают «ауыз-ашар» в некий плотный ужин в многочисленном составе. Более того, существует даже определенная «мода», когда те, кто дают ифтар, приглашают разговеться неких «высоких» людей. По этому поводу Нурлан-имам прямо подсказывает куда более богоугодный совет, когда хозяева дастархана на угощенье звали бы лучше не высоких, а простых людей, а еще лучше – нуждающихся. Именно такие деяния дают качество Оразе.

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Гульзат АКЖОЛОВА – «Почему пшеница дешевая, а хлеб дорогой» — Отечественные фермеры бьют тревогу — цены на зерно упали из-за контрабанды, пишет портал massaget.kz.

В прошлом году аграрии собрали хороший урожай, но не смогли его реализовать, так как по сравнению с прошлым годом цена упала почти в два раза, зато увеличились расходы. Цены на топливо выросли на 20%, запчасти для сельхозтехники выросли от 50% до 100%. В общем, подорожало все, кроме зерна, говорят фермеры.

Вот что говорит директор ТОО «Агрофирма Кара-озек» Нартай Ыскаков: Основная причина снижения цен на зерно — ввоз российского урожая. По данным Россельхоза, за девять месяцев 2022 года в Казахстан было отправлено 2 млн 400 тысяч тонн. А по статистике Казахстана — 1 млн 200 тонн. То есть половина импорта из России поступило контрабандой, а потом оно сдается на казахстанские элеваторы и отправляется на рынки среднеазиатских республик. Это сильно сказалось на ценах внутреннего рынка и на экспорте».

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«Похоронный небизнес: миллиардный рынок ритуальных услуг не лицензируется» — Похороны, особенно в крупных городах, уже давно стали «золотой жилой». При этом многочисленные похоронные агентства могут работать без лицензий, а сам рынок государством не регулируется, пишет газета Айкын.

По данным статистики, в 2022 году на похороны граждане потратили 1,8 млрд тенге. Это почти в два раза больше, чем в 2021. Но государство не рассматривает сферу ритуальных услуг в качестве бизнес-субъекта, то есть в цены в этой области контролю не подлежат. Однако владельцы многочисленных агентств считают, что стоимость их услуг адекватная и в регулировании не нуждается.

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«На коврах под брендом «Қазақ» валюту зарабатывает Афганистан» — Среди этнических казахов в Афганистане есть те, кто занимается производством и готов инвестировать в Казахстан, пишет портал Stan.kz.

Насим Мухаммед развивает ковровую промышленность Афганистана, выпуская ковры под брендом «Қазақ». Он рассказал корреспонденту Stan.kz о жизни и бизнесе.

Насим Мухаммед родился в 1979 году в Кабуле. Родом из найманов среднего жуза.

«Мой отец переехал в Афганистан в 1935 году, тогда ему было всего два или три года. Вырос, женился на хазарской девушке и уехал в Пакистан. После его кончины мы с тремя братьями снова вернулись в Афганистан и перевезли наше ковровое производство, которое начинал еще дед.

Наши ковры под общим брендом «Қазақ» экспортируются через Пакистан во многие страны мира. Объемы экспорта достигают 800 млн долларов в год», – рассказывает предприниматель.

По словам Насима Мухаммеда, его жена по национальности таджичка, а супруги других братьев из местных хазаров.

«У моего деда нет близких родственников в Афганистане. Отец потерял родителей, когда ему было лет 10-11. Не знаю, какая судьба заставила их уехать с исторической родины. Мой отец немного знал казахский и рассказывал о нашем роде и жузе».

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