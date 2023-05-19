Казахстан оказался в лидерах по самообеспеченности едой среди стран Евразийского региона

РК может прокормить себя и имеет хороший потенциал для экспорта продовольствия

Казахстан имеет высокий уровень самообеспечения и по большинству сельхозтоваров входит в тройку лидеров Евразийского региона по продовольственной независимости. К такому выводу пришли аналитики Евразийского банка развития в своём докладе по итогам исследования на эту тему. Эксперты ЕАБР оценивали фактор продовольственной безопасности и в регионе в целом, и в семи его странах (Казахстане, России, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане) в частности.

Общий вывод: Евразийский регион вполне самодостаточен в плане продовольствия и уже сейчас кормит не только себя, но и, благодаря экспорту, ещё 155 млн человек из других стран. Уровень обеспеченности (отношение физических объёмов производства к физическим объёмам потребления) в 2021 году в регионе по большинству групп сельхозтоваров составлял около 100%. Достаточный уровень для продовольственной безопасности — 80%–90%. Исключение составляет только категория фруктов и ягод, которых на территории этих семи стран выращивается недостаточно — всего 65% от потребности. Это связано с климатическими особенностями большей части территории Евразийского региона.

Казахстан по уровню обеспеченности в целом, судя по оценкам ЕАБР, стоит на третьем месте после Беларуси и России. Практически по всем категориям агросырья показатели продовольственной безопасности у РК выше 80%. Наше слабое место — сахар, объёмов производства которого в Казахстане не хватает для закрытия собственных потребностей. Зато по зерну Казахстан занимает второе место в регионе: в стране выращивается 125% от внутренних потребностей. Это позволило республике войти в десятку мировых лидеров по экспорту зерновых в мире.

По обеспеченности картофелем Казахстан занял первое место в регионе с показателем 104%. Также наша страна выращивает достаточно овощей и бахчевых, чтобы закрыть внутренний спрос (108%).

Данные Бюро национальной статистики АСПиР РК за 2022 год показывают аналогичную картину продовольственной обеспеченности: свыше 80%. По некоторым товарам даже отмечен прогресс. В частности, в 2022-м Казахстан начал наращивать производство сахара. По итогам прошлого года сахар казахстанского производства закрывал потребности уже на 50,8%, и, соответственно, 49,2% было импортировано.

В числе товаров, которых нам пока не хватает за счёт собственных производств, находятся молочные продукты. Их частично (15,4%) завозят из других стран. Здесь важно отметить, что речь идёт о товарах переработки (сыре, йогурте и т. д.). Непосредственно молоко на казахстанских фермах производят в достаточном количестве (95,7%).

Мы намеренно не приводим показатели баланса и использования продуктов питания за январь-февраль 2023 года. Из-за сезонности объёмы производства в зимние месяцы по некоторым товарам ниже, и их некорректно сравнивать с годовыми показателями.

В своём докладе экономисты ЕАБР оценили инфляционные тренды в мире и с учётом сокращения доступности продовольствия в ближайшие годы спрогнозировали продолжительный период высоких цен на продукты. Для Казахстана, который имеет хороший ресурсный потенциал в АПК, это может стать временем возможностей. По мнению авторов исследования, республика могла бы производить значительно больший объём агросырья и больше на нём зарабатывать. Незадействованный экспортный потенциал Казахстана оценивается в 41,2%.

«Продовольствие — новая нефть: политическое значение экспорта продуктов питания будет расти. Сначала под влиянием пандемии коронавируса и мер по борьбе с ней, позже — по причине резкого усиления геополитической напряжённости, санкций, разрушения глобальных логистических цепочек и т. д. Цены на продовольствие превысили исторические максимумы, находятся на „неизведанной территории“ и, несмотря на некоторое снижение со второй половины 2022 года, остаются существенно выше уровня 2021 года», — считают аналитики ЕАБР.

Чтобы рассчитать агропотенциал будущего, авторы исследования рассмотрели два вероятных сценария развития — инерционный и целевой. Первый предполагает, что АПК будет развиваться по тем же трендам, которые существуют сейчас. Второй сценарий — это то, к чему страны стремятся стратегически.

Итак, согласно расчётам ЕАБР, при инерционном сценарии Казахстан увеличит стоимостный объём своих агроресурсов к 2035 году на 43,8% (в сравнении с 2021-м). По оценкам, страна произведёт для собственного рынка и экспорта продуктов на 4,6 млрд долл. США. Если же удастся добиться всех поставленных национальными программами целей, то потенциал в сравнении с 2021-м вырастет на 93,8%, до 6,2 млрд долл. США.

Судя по таблице ниже, наибольший прирост суммы от экспорта из Казахстана можно ожидать от зерновых. Потенциал этой агрокультуры для продажи за границу хороший — от 7 млн до 9,9 млн тонн в 2035 году. Точками роста в плане экспорта также могут стать масложировая отрасль и молочное скотоводство.

Что касается остальных групп сельхозтоваров, вероятность того, что Казахстан будет наращивать экспорт или вообще их вывозить, невысока. Это связано, во-первых, с ростом внутреннего рынка (плюс до 3 млн человек к 2035 году). Нам бы себя прокормить. Во-вторых, по оптимистическим прогнозам, уровень жизни в стране будет расти, а значит, и экономическая доступность продуктов — тоже. Это факторы внутреннего спроса, которые могут значительно повлиять на ситуацию.

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Информация предоставлена Еnergyprom.kz

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