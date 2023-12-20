Война Миров. Гибридный год

2023-ий не расставил точек над «I», зато четче прорисовал тренды

За горячий фронт гибридной войны против гегемонизма коллективного Запада в 2023-ем году отвечала в первую очередь Россия, а по экономическим, финансовым, технологическим и дипломатическим аспектам – Китай. Военный конфликт между Израилем и Сектором Газа добавил напряжения в противостояние Север – Юг. Венесуэла продемонстрировала ноу-хау в территориальных спорах. Однако ясной и понятной развязки в уходящем году не наступило. Чтобы узнать, чем все в итоге закончилось – нужно жить дальше.

Военные шансы, которые у Киева объективно имелись в 2023-ем году, после неудачного «контрнаступа» в Запорожье Незалежная утратила. Москва в ответ наступает медленно, зато на разных участках ЛБС (линия боевого соприкосновения) и при очевидном преимуществе в огневом давлении и средствах ведения войны.

В завершающемся году Россия вышла на плато военного производства в условиях имеющейся экономической модели. Дальнейшее увеличение выпуска армейской техники и боеприпасов возможно, но уже на несущественные объемы. Главное лимитирующее обстоятельство – нехватка квалифицированной рабочей силы.

Украина изначально имеет меньше населения на своей территории, больше релокантов и более жесткий формат мобилизации. Поэтому шансы Киева вести войну в одиночку близки к нулю. Военная и экономическая помощь от США, НАТО, Евросоюза, Великобритании, Южной Кореи, Австралии продолжается, но в значительно меньших объемах чем еще летом этого года.

В войне побеждает не тот, кто воюет хорошо, а тот, кто воюет лучше. Последние недели боев показывают явный перевес российской стороны. К тому же она делает упор на планирующие авиабомбы в полторы тонны весом, ударные вертолеты, «Герани» (уже черного цвета, для лучшей маскировки), тяжелые огнеметные системы, FPV-дроны и прочие «фишки» современной войны, тогда как у ВСУ по мере выбивания тяжелой техники продолжает увеличиваться фактор живой силы и, как следствие, рост ее потерь. В войне железа против мяса украинцы активно смещаются к «мясному» полюсу.

Атака ХАМАС 7 октября на Израиль и последовавшие затем жуткие бомбардировки Сектора Газа (уже более 85% жителей остались без крова) со стороны ЦАХАЛ привели в движение Большой Ближний Восток. Фактически США перебросили в Восточное Средиземноморье и прилегающие акватории все главные силы авианосного флота постоянной готовности.

Наземная операция Армии обороны Израиля в Секторе Газа и обстрелы со стороны «Хезболлы» приводят к росту потерь среди военнослужащих еврейского государства. До 2023-го считалось, что израильское общество не способно нести такой уровень потерь. Однако, как показывает практика, солдаты и офицеры гибнут, получают ранения, но продвижение продолжается. Израильские застройщики уже присматривают разбомбленные городские кварталы под будущие коттеджные массивы.

Иран от непосредственного вмешательства в противостояние израильтян и палестинцев пока воздерживается, но прокси-структуры в лице «Хезболлы» и йеменских хуситов свою активность наращивают. Активизировались части КСИР (Корпус стражей исламской революции) в Сирии. Иракские шииты периодически атакуют дронами либо обстреливают американские базы на территории страны.

После атак хуситов против кораблей, которые направлялись в порты Израиля, ряд мощных перевозчиков стал направлять свои суда в обход Красного моря. Среди них Mediterranean Shipping Company (MSC) – крупнейшая судоходная компания в мире, французская CMA CGM, датский судоходный гигант Maersk и немецкая Hapag-Lloyd. Вашингтон угрожает Йемену военной операцией, но до Нового года вряд ли все это реализуется на практике. К тому же хуситы, отправляющие по Израилю баллистические ракеты с дальностью полета в 1000 км, даже для Пентагона не будут безобидным противником.

Бытует мнение, что ХАМАС на атаку против Израиля вдохновила неспособность коллективного Запада сокрушить Россию. Пока российское общество возмущалось тем, как вторая армия мира сдавала ВСУ ранее занятые территории, в Секторе Газа видели совсем другое. Мировой гегемон в лице США с кучей союзников и сателлитов месяц за месяцем не может ни разрушить российскую экономику с их 2,5% от мирового ВВП, ни нанести армии Москвы сокрушительное поражение на поле боя. Ну а как «контрнаступ» заглох, тут «Шторм Аль-Аксы» и начался.

Когда система теряет устойчивость, то это всегда отражается в точках повышенного напряжения. В 2023-ем одним из таких мест оказался район Эссекибо, который можно назвать замороженным конфликтом с середины XIX века. Сначала Великая Колумбия при Симоне Боливаре, а потом возникшая после ее распада Венесуэла спорила с Великобританией за «отжатую» Лондоном часть бывших испанских владений.

Потом Гайана, район Эссекибо в которой составляет более 60% территории, получила независимость от британской короны, но территориальный спор не закончился. А после того, как ТНК начали добывать нефть на шельфе Эссекибо, претензии со стороны Каракаса вышли на новый уровень.

Николас Мадуро идеей референдума по вопросу территории другого государства вообще сказал новое слово в мировой геополитике. По значимости это можно сравнить с прецедентом независимости Косово в 2008 году. В общем, латиноамериканцы оказались не только темпераментными, но и креативными. Предполагалось, что дело закончится словесными интервенциями, однако в Венесуэле под занавес года объявлена частичная мобилизация. Из Гайаны тем временем не вылезают военные советники США, поэтому интрига военного противостояния сохраняется.

В текущем году КНДР вновь заявила о себе как о серьезной фигуре на глобальной шахматной доске. Пока Евросоюз срывал поставки снарядов Украине и расписался в том, что миллион штук для него величина неподъемная даже до апреля 2024 года, Пхеньян свой миллион снарядов России отгрузил весьма оперативно. Американцы сначала угрожали Ким Чен Ыну тем, что строго накажут его за поставки боеприпасов Москве, но потом заткнулись.

Весь год главной линией противостояния выступала пара Вашингтон – Пекин. Объективно только Поднебесная обладает ресурсами и потенциалом противостоять действующему гегемону. Борьба между главными гигантами велась с переменным успехом. Китай очень сильно потеснил Штаты на Ближнем Востоке, а Белый дом привел к власти в Аргентине своего человека – Хавьера Милея.

Правда, продекларированный Милеем разворот от Пекина сталкивается с экономическими реалиями. Инвестиции Китая в Аргентину кратно превышают американские, товарооборот с Поднебесной тоже больше, чем с США, плюс Буэнос-Айресу нужны юани для выплаты по долгам перед МВФ. Если новый аргентинский лидер проигнорирует объективные вещи, то некогда шестое по богатству государство планеты продолжит превращаться в несостоявшееся.

Вашингтон и Пекин в 2023-ем обменивались экономическими ударами, многие из которых исчисляются десятками миллиардов долларов. Вроде бы глобальные тяжеловесы и могут себе позволить, но у всех остальных игроков от этого просто захватывает дух. Белый дом активно давил на Евросоюз, чтобы тот сворачивал активность на китайском «Поясе и Пути». Евросоюзовская бюрократия послушно следует в духе установок Дяди Сэма, а вот на уровне национальных государств многие сопротивляются и ведут себя разновекторно. Италия, например, вышла из «Одного пояса и одного пути», а Греция не участвует ни в каких форумах и симпозиумах, где присутствует Тайвань, чтобы не раздражать КНР.

В военном отношении США и Китай вроде бы договорились, что если из-за Тайваня придется скрестить шпаги, то обойдутся без ядерных ударов, только обычными вооружениями.

Ватикан разрешил священникам благословлять гомосексуальные пары. Такие события даже не каждое тысячелетие в истории Римской католической церкви происходят. Ну а в России для поддержания глобального баланса ЛГБТ-движение признано экстремистским. Получилось вполне духоскрепно. Вообще противостояние коллективного Запада и Незапада приобретает все больше черт столкновения сексуальные девиантов и натуралов.

Казахстан весь год провел в угаре многовекторности, чем заметно нервировал Россию и Запад. Самое большое стратегическое терпение по отношению к Астане продемонстрировал Китай, который и безвозмездную экономическую помощь оказывал, и взаимный безвиз на 30 суток ввел.

На внутреннем контуре Республики Казахстан главным ощущением населения было то, что покупательная способность тенге падает гораздо быстрее, чем люди успевают к этому адаптироваться. А потом начался отопительный сезон. Но чтобы узнать чем он закончился, нужно пожить в 2024-ом году.

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