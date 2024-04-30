«Казахстан начал методичный процесс зачистки информационного пространства от радикалов, провокаторов и агентов влияния». «После потопа в Казахстане: почему это произошло, кто виноват и что делать?». «Никах без РАГСа: чем опасен фиктивный союз»

Сетевой Казахстан 30 апреля 2024г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Казахстан начал методичный процесс зачистки информационного пространства от радикалов, провокаторов и агентов влияния» — Государство в лице Минфина пошло на публикацию списка СМИ и НПО, находящихся на иностранном финансировании. В связи с тем, что львиная их доля занимается не социально полезными проектами, а навязыванием казахстанцам чуждых ценностей, провоцированием межнациональных, социальных, межгосударственных конфликтов в интересах своих спонсоров, то, думаю, рано или поздно встанет вопрос о более жестком регулировании иностранного вмешательства во внутриполитические процессы.

SPIK . KZ . «После потопа в Казахстане: почему это произошло, кто виноват и что делать?» — В большинстве регионов нашей страны, оказавшихся в зоне катастрофических паводков, жизнь постепенно возвращается в привычное русло. А значит, теперь предстоит начать поиск ответов на традиционно возникающие в подобных ситуациях вопросы «кто виноват?» и «что делать?». Они могут быть самые разные. Свои варианты ответов и у нашего постоянного эксперта по водной тематике, ветерана отрасли, инженера-гидротехника, кандидата технических наук Даулетьяра БАЯЛИМОВА.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Богатые казахстанцы вернули в бюджет РК незаконные активы еще на 40 млрд тенге» — Комиссия по возврату активов одобрила возвращение в доход государства еще 40 млрд тенге, сообщили в правительстве. Власти обещают потратить эти деньги на социальные проекты, в том числе на устранение последствий паводков.

CARAVAN . KZ . «Патриотизм или ошибка: нужно ли Казахстану импортозамещение» — Министерство сельского хозяйства Казахстана представило национальный проект в области агропромышленного комплекса «Сильный АПК» на 2024-2028 годы». По мнению его разработчиков, поднять производство на селе можно, если залить его деньгами.

EXCLUSIVE . KZ . «Будущее пенсионеров Казахстана под вопросом» — Эксперты бьют тревогу. Если и дальше такими темпами из ЕНПФ вытаскивать деньги, то можно ставить крест на планах государства увеличить размер ежемесячных пенсионных выплат. По факту, сейчас их размер не превышает 40% от заработной платы. Нацбанк и правительство безуспешно ищут выход.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Новые ипотеки «Отау» и «Наурыз»: подскочат ли цены на жилье в Казахстане?» — Едва в Казахстане успели запустить ипотечную программу «Отау», как уже стартовала новая – под названием «Наурыз». Если по первой прием заявок уже подходит к концу, то по второй он только начался. Условия «Наурыза» отличаются разве что немного увеличенной суммой кредитования и ставкой: для социально уязвимых категорий населения – 7% годовых, для всех остальных – 9%. В чем была необходимость создания новой ипотеки, кто сможет приобрести по ним жилье, а главное – не вырастут ли цены на недвижимость на фоне их запуска, корреспондент поговорил с советником президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Ниной ЛУКЬЯНЕНКО.

TIME . KZ . «Заминка перед боем» — Этот резонансный судебный марафон ведется не только по законам Казахстана, но и по законам драматургии. В тот момент, когда накал страстей вплотную приблизился к кульминации — к прениям сторон, возникла пауза, лишь усиливающая эмоциональный диссонанс у зрителя — У конвойной службы возникли неполадки, — объяснила судья Айжан КУЛЬБАЕВА. — Подсудимые будут доставлены после 11 часов, по нашим сведениям. Когда конвой приедет, это будет часов 12. Провести судебное заседание за час — времени не хватит. Поэтому главное судебное разбирательство откладывается до 14.30. Ни сторона обвинения, ни адвокаты обеих сторон не выказали по этому поводу никакого удивления.

«О заводах — на взводе эмоций» — Это случилось в понедельник на правительственном часе в нижней палате парламента во время обсуждения новой промышленной политики. После почти трехчасовых дебатов депутаты вынесли свой вердикт: промышленность в нашей стране в неудовлетворительном/ плачевном состоянии. Эмоции у Каната Шарлапаева вызвал мажилисмен Мурат АБЕНОВ, заявив о том, что в прошлом году власти обещали построить 170 заводов, но запустили в эксплуатацию лишь 50, и только на восемь из них есть акты ввода.

INFORMBURO . KZ . «Айтбек Амангельды: «Бишимбаев даёт нам забить последний гвоздь в приговор»» — Главное из эксклюзивного полуторачасового интервью со старшим братом погибшей Салтанат Нукеновой — Потратив столько времени на изучение всех материалов, в какой-то момент я смирился с тем, что не буду никогда знать, что по факту произошло внутри, не буду знать, что произошло в машине. И в тот момент (в суде. – Ред.) у меня появился выбор. И я решил посмотреть. Сначала слышал всё, что было. Конечно, было тяжело слушать, пока судья это смотрела со звуком. Но на видео было намного хуже. После этого я всю ночь не спал. У меня внутри просто всё порвалось.

ORDA . KZ . «Алматинский ЖК «Терра» начал разрушаться через два года после постройки» — Жильцы престижного ЖК «Терра» устроили сход и пригласили корреспондента Orda.kz, чтобы рассказать об ужасных условиях, в которых они живут. По их словам, здесь с самого начала крыша течёт, стены гниют, лифты бьют током, облицовочная плитка обваливается, а управляющая компания (УК), аффилированная с застройщиком, всячески мешает работать ОСИ и не отдаёт документы по ЖК. Некоторые уже жалеют, что не купили жильё в советской панельке или частный дом.

LITER . KZ . «Никах без РАГСа: чем опасен фиктивный союз для казахстанок» — В Казахстане наряду с законной регистрацией брака проводят обряд никах в мечетях. Нередко бывает так, что мусульманское бракосочетание – единственное доказательство регистрации союза молодоженов. Почему пары не торопятся узаконивать отношения, чем опасен никах без брака. Никах (неке қию) – мусульманское бракосочетание, которое в Казахстане проводится в мечети или на свадьбе. В церемонии могут участвовать родственники со стороны жениха и невесты, в том числе обязательно присутствие двух свидетелей-мусульман.

AZATTYQ . ORG . «Торговля, такси, «таза паспорт». Как живут на границе с Китаем и почему рассуждают об «экспансии»» — Продажи, перевозки, посредничество — три «П»-столпа, на которых держится Жаркент, город на границе с Китаем. Как живут в приграничье? И почему соседство с огромной страной, торговые связи с которой становятся всё интенсивнее, не обещает местным жителям стабильности и хороших заработков?

«Из каких денег правительство компенсирует ущерб от наводнения» — От наводнения в 2024 году пострадали десять областей Казахстана. Правительственная комиссия еще не озвучила общую сумму ущерба – его еще считают. Тем временем бизнес уже перечисляет деньги на помощь пострадавшим. На сегодня от крупных компаний и предпринимателей собрали 153 миллиарда тенге. В резервах правительства насчитывается 467 миллиардов тенге. Хватит ли этих средств для ликвидации последствий паводков?

ZAKON . KZ . «Азарт к спорту – не болезнь: эксперты обсудили проблемы лудомании в Казахстане» — Лудомания – тяжелый психический недуг, который сравним с наркотической зависимостью. Так ее описывает ВОЗ. Но в новых законодательных поправках нет четких определений про болезненное пристрастие человека к азартным играм…

NP . KZ . «Кто кого? Как школьников Казахстана наказывают за буллинг учителей?» — Инцидент случился в Атырау, его «героем» стал ученик, который нецензурно обратился к учителю. Как это произошло и как действующий закон защищает педагогов? Вот уже четыре года в стране действует Закон «О статусе педагога», который призван защищать права учителей. И школьники, и их родители знают, что за оскорбление классного руководителя, предметника, завуча или директора можно схлопотать штраф, но практически никого это не останавливает. Учителей продолжают оскорблять в соцсетях, классах и даже школьных онлайн-чатах.

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