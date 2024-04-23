«Бишимбаев зарыл себя сам». «Рецепт спасения страны – пить три раза натощак». «О правящей элите и бюрократии». «О традициях». «Ни дня без тоста: зачем казахстанцам столько профессиональных праздников»

Сетевой Казахстан 23 апреля 2024г.

VLAST . KZ . «Канат Бозумбаев: «Мы не уделяли достаточного внимания прогнозированию паводков»» — Западно-Казахстанская область приблизилась к пику второй волны паводка, к которому здесь готовились на протяжении последнего месяца. А до окончания паводков по стране остается несколько недель, прогнозирует вице-премьер Канат БОЗУМБАЕВ, получивший пост после первой волны паводков и этот месяц решающий проблемы с их последствиями.

В понедельник Бозумбаев вновь приехал в Западный Казахстан и поздним вечером вместе с акимом региона Нариманом ТУРЕГАЛИЕВЫМ он осматривает дамбы и затопленные участки в Уральске. Тамара ВААЛЬ поговорила с ними о последствиях паводков, размере ущерба и собранных с бизнеса деньгах, а также о том, когда изменится подход к подготовке к паводкам.

TIME . KZ . «Это просто кошмар» — В суде по делу Бишимбаева представили шокирующие записи из его телефона. На прошлом слушании Бишимбаев, как все мы помним, отказался предоставлять код от своего телефона судье. Выбор был небольшим. В понедельник он решился, и телефон был открыт — Вам лучше не стоит смотреть, — сказала судья Айжан КУЛЬБАЕВА, обращаясь к Айтбеку АМАНГЕЛЬДЫ — брату убитой Салтанат НУКЕНОВОЙ. Но Айтбек смотрел. Телефон переносили — от присяжных к судье и назад. Журналистам не показывали. Было слышно. Жуть. Мат и оскорбления. Монстр и его жертва.

RATEL . KZ . Джохар УТЕБЕКОВ – «Бишимбаев зарыл себя сам» — Высшая справедливость в том, что БИШИМБАЕВ зарыл себя сам! Организовал аморальную пиар-кампанию. Весь процесс держал удар, бился, выкручивался, изворачивался. При своей вспыльчивости ни разу не вышел из себя. А под самый конец забыл, что в ночь убийства пьяным снимал жуткие видео, и выдал пароль от телефона. И тут впервые поплыл, судорожно ища объяснение их происхождению. У меня море эмпатии к клиентам. Но я не пропускаю их боль через себя. Это важный навык для профессионала. Тут, увы, даже я заработал викарную травму от ужаса за Салтанат и ее брата. С первого дня было ощущение, что с экранов на нас лилось чистое, инфернальное зло.

Галим ХУСАИНОВ – «Рецепт спасения страны – пить три раза натощак» — У меня многие спрашивают, что можно было бы сделать, чтобы как-то улучшить ситуацию в стране с экономической точки зрения? Нет какого-то волшебного рецепта: нужно следовать мировым практикам и внедрять то, что работает во всем мире. К сожалению, у нас так не получается: мы хотим, чтобы все работало, но при этом, чтобы все было под контролем и в ручном управлении. Я пока не видел ни одной страны, кому бы это удалось. Если делать реформы, их нужно делать быстро, и это будет крайне болезненно. Многие будут не в большом восторге, так как «сложно разглядеть лес за деревьями». Реформ надо внедрять много и этим надо заниматься уже сейчас и системно. К сожалению, пока не сильно хватает воли отпустить в свободный рынок экономику.

SPIK . KZ . «АНК: в какой трансформации она нуждается?» — 24-25 апреля в Астане состоится очередная ежегодная сессия Ассамблеи народа Казахстана. Накануне этого события мы решили поговорить с экспертами о том, почему АНК стала одной из самых критикуемых структур в нашей стране, как следует переформатировать ее деятельность и, возможно, изменить полномочия, функционал, да и вообще, что необходимо сделать для обеспечения межэтнического консенсуса в казахстанском обществе. Сегодня своими мыслями на сей счет делится директор Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК Айдар АМРЕБАЕВ — Я бы также предложил интегрировать форматы Ассамблеи и Национального курултая. Было бы целесообразно, чтобы АНК стала его каждодневным рабочим органом, выдвигая для участия в общих собраниях наиболее активных и авторитетных граждан страны, в том числе из местных сообществ.

««Дело Бишимбаева»: диктат общественного мнения над правовой культурой?» — Судебный процесс, за которым в онлайн-режиме следят миллионы казахстанцев, длится уже почти месяц. Каждое действие, каждое выступление любой из сторон активно обсуждается в соцсетях, автобусах, на работе, на кухнях. При этом складывается ощущение абсолютного доминирования в нашем обществе одной, единственно верной, как считают её сторонники, позиции относительно происходящего в зале суда. А любое отклонение от неё воспринимается как что-то недостойное, крамольное, вызывает крайне болезненную и даже агрессивную реакцию.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О правящей элите и бюрократии» — Начнем со «старой гвардии». Термин появился, если память не изменяет, в конце 90-х как своего рода противовес понятию «младотюрки» (они же, по определению Токаева времен его премьерства, «киндерсюрпризы»). Термин «старая гвардия» использовался как политкорректное обозначение «одной и той же колоды», «короткой скамейки запасных», но в основе своей обозначал высшее руководство, близкое к президенту. Понятно, что состав гвардии перманентно менялся, причем общественность быстро забывала ушедших на покой или в оппозицию «гвардейцев» и тут же включала туда подросших неофитов. «Старую гвардию» не нужно путать с «Семьей». Последнее — вообще абстрактный термин. К тому же надо отметить, что «Семья» никогда не была монолитом и какой-то единой политической позиции не имела.

«О традициях» — Для того, чтобы планы работали, они должны быть основаны на реалистических оценках. В сфере общественного сознания это не менее важно, чем в экономике. Тем более, что первое во многом определяет и второе. У нас принято много вещать о традициях, но, если всмотреться, то можно уловить немало лукавства. В комплект обычно входят избранные и слегка героизированные ценности отдельных регионов и исторических эпох. Когда с высоких трибун говорят о менталитете и традициях, то обычно звучат такие пафосные термины как «трудолюбие» и «гостеприимство». Это, конечно, очень мило, но если покопаться в реальности…

FORBES . KZ . «В Казахстане рассматривают возможность ограничить TikTok» — Депутат Ерлан САИРОВ на заседании Мажилиса 22 апреля заявил о проблемах, которые, по его мнению, несут в себе соцсети — Нашу жизнь сейчас невозможно представить без интернета. Социальные сети прочно вошли в жизнь наших граждан. К примеру, сегодня в Instagram зарегистрировано 12,1 млн жителей страны, в Facebook — 2,6 млн и всего за два года в TikTok — 14,1 млн. Таковы наши сегодняшние реалии. Многих родителей настораживает тот факт, что активными пользователями соцсети все чаще становятся совсем маленькие дети. Социальные сети не только лишают их детства, когда они должны получать полезные знания, развиваться, быть в движении, но и оказывают негативное влияние на их здоровье и психику, — сказал Ерлан Саиров.

KZ . MEDIA . «Без карт и без аккредитации. Законопроект «О масс-медиа» одобрен мажилисом и отправлен в сенат» — Более четырех месяцев понадобилось мажилисменам, чтобы «причесать» проект закона «О массмедиа» — в первом чтении он был принят еще в конце ноября 2023 года. Отдадим должное народным избранникам – они действительно поработали над документом, сделав его, на первый взгляд, более либеральным. Нельзя говорить, конечно, что СМИ в Казахстане вздохнут полной грудью. Но если бы закон остался таким, как предлагало его правительство в самом начале, то на свободе слова вообще можно было бы ставить жирный крест.

KZ . KURSIV . MEDIA . «В мажилис поступил законопроект против лудомании. Что хотят запретить любителям азартных игр» — Мажилис принял законопроект против лудомании в первом чтении. Согласно проекту закона, играть в азартные игры разрешат только с 25 лет, в стране полностью запретят рекламу букмекерских контор и казино на фасадах зданий, а также сделают возможным через eGov запретить себе на 10 лет играть в азартные игры. Кроме того, ставить ставки больше не смогут люди, у которых есть невыплаченные кредиты и алименты.

NP . KZ . «Страна кредитообязанных. Как снизить закредитованность населения Казахстана» — Долговая яма — настоящая раковая опухоль на теле современного казахстанского общества. Самое страшное, что о проблеме постоянно говорят в прессе и социальных сетях, а масштабы ее тем не менее все увеличиваются. По данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК), по итогам первого квартала 2024 года кредиты, выданные банками второго уровня, выросли до 28,4 триллиона тенге. Из них 17 триллионов тенге — кредиты физическим лицам. Из общего числа населения страны в 20 миллионов человек более 7 миллионов имеют кредиты в банках.

EXCLUSIVE . KZ . «Три причины мешают развитию фондового рынка в Казахстане» – По данным Национального банка РК, вклады в депозитных организациях по итогам марта 2024 года выросли на 3,78 триллиона тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К росту депозитов, как правило, приводит усиление экономической неопределенности, когда люди и компании стремятся сохранять свои средства в надежных активах, таких как депозиты в банках. О том, возможно ли ещё как-то иначе сохранить свои сбережения и пополнить бюджет в период турбулентности, рассказал финансовый аналитик, биржевой брокер Нурали ДАСТЕНОВ.

LITER . KZ . ««Синтетика» для народа: почему трудно привлечь производителей наркотиков в Казахстане» — Развитие соцсетей, онлайн-оплат поспособствовало тому, что в наркобизнес уже вовлекаются не только деклассированные элементы общества, криминальные лица, судимые, неблагополучные люди, но и дети, учителя, мамы в декрете, простые рабочие. Суды завалены делами по закладчикам. Касым-Жомарт ТОКАЕВ из года в год требует взять ситуацию под контроль. Но значительных шагов не было сделано. Недавно глава государства выступил с инициативой ужесточить наказание за производство наркотиков. Эксперты рассказали о пробелах в законодательстве и о том, как можно изменить положение дел.

CARAVAN . KZ . «Ни дня без тоста: зачем казахстанцам столько профессиональных праздников» — Министерство труда и социальной защиты населения готово утвердить в Казахстане восемь новых профессиональных праздников. Это взамен миллиона новых рабочих мест, которые министерство в прошлом году не создало? Кто отвечает за это – нынешний министр Светлана ЖАКУПОВА или ее предшественницы? Итак, у кого и когда появится повод «накрывать поляну» в дополнение к 55 уже имеющимся профессиональным праздникам в республике. Работникам в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля. Трудящимся в жилищно-коммунальном хозяйстве – 16 апреля. В области метрологии – 20 мая. Ветеринарам предлагают 10 июля. Работникам охотничьего хозяйства – первую субботу сентября. Всем причастным к высшему образованию – 1 октября. Специалистам в сфере стандартизации назначили 14 октября. Наконец, сотрудникам антикора – 18 ноября. Есть и уточнялка: «Предложения о введении новых профессиональных праздников инициированы соответствующими уполномоченными госорганами».

TENGRINEWS . KZ . «Онлайн «наступает», манекены травмированы. Что происходит на одном из рынков Астаны» — Судя по открытию различных карго и новых пунктов выдачи маркетплейсов, казахстанцы все больше «уходят в онлайн», предпочитая походам на рынок покупки в Интернете. Некоторые даже ухитряются делать заказы на сайтах, предназначенных, к примеру, исключительно для китайского потребителя. Корреспонденты посетили один из самых крупных рынков столицы под названием «Шанхай». И спросили у продавцов, как онлайн-торговля влияет на торговлю классическую. «10 лет занимаемся продажей одежды. С появлением онлайна покупателей действительно стало меньше. Не намного, но ощутимо. Сейчас ведь уже рушится этот стереотип о том, что китайское равно плохое. Наоборот, иной раз Китай шьет лучше, чем Турция. Но нужно уметь искать, разбираться в фабриках«, — объясняет один из продавцов, занимающихся реализацией рубашек и деловых костюмов.

AZATTYQ . ORG . «Село Карабулак на юге Казахстана предлагают сделать городом. Почему жителей не радует эта идея?» — Село Карабулак с 60-тысячным населением, где действует крупнейший в стране скотный рынок, может стать городом. Вопрос о предоставлении населённому пункту нового статуса подняли в правительстве. Корреспондент Азаттыка съездила в Карабулак и поинтересовалась отношением жителей к инициативе властей. Таксист говорит, что — В Карабулаке питьевую воду подают по два часа в день. Если успеешь — наберёшь, а не успеешь — останешься без воды. Летом воды не бывает. Многие берут воду из колодцев во дворах или идут к роднику. Скажите, как село без питьевой воды может стать городом?

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