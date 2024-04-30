Вот такое кино

Для чего новые российские либералы морально уничтожают «старых» либералов?

В России и в политизированном русскоязычном зарубежье – в первую очередь среди уехавших на Запад оппозиционеров – бурно обсуждается документальный сериал «Предатели». Его сняли так называемые соратники Навального. Это фильм-разоблачение. Но, в отличие от предыдущих фильмов команды Навального, рассказывающих о коррупции и других грехах сегодняшнего путинского окружения, новое удивительное кино повествует о 1990-х. О том, какие прохиндеи и моральные уроды руководили тогда страной. Как закулисные олигархи грабили Россию. Как помогали пьянице и самодуру Ельцину удержаться у власти – и чем этот нехороший человек с олигархами расплачивался.

Источник: leonidvolkov / Instagram

Почему это кино удивительное? Ведь о гадких 90-х уже сто раз было рассказано. Но рассказано лидерами КПРФ, политиками и публицистами из русского патриотического лагеря и пропагандистами-государственниками. Правда, эти последние, разоблачая людей из 90-х, постоянно подтормаживают на поворотах. Догадываетесь, почему?

С фильмом «Предатели» совсем другая история. Тогдашних «реформаторов», «великого экономиста Гайдара», Чубайса, прогрессивных бизнесменов Ходорковского, Фридмана, Авена и всех остальных разоблачают свои. Те молодые и рьяные борцы с путинским режимом, которым старые либералы аплодировали за фильмы про сыновей генерального прокурора Чайки и дворец в Геленджике.

А теперь вот молодые и рьяные по полной программе разоблачили старых либералов. Доказательно, ярко, что называется в цветах и красках. С теми же удачно найденными интонациями, с тем же брезгливым удивлением, которое так «заходило» прогрессивному телезрителю в историях про Медведева и Шойгу, соратники Навального теперь рассказывают о несусветных ворюгах и прохиндеях из 90-х.

Эти фильмы (пока их вышло только два) вызвали огромный переполох в либеральном лагере. Целый шквал ненависти. Они ведь не просто рушат моральную высоту, с которой «заслуженные российские оппозиционеры», персонажи из 90-х, смотрели на Путина, давали ему оценки. Высоты там особой не было. Но для некоторых из тех россиян, которые считают себя независимо мыслящими (и слабо знают материальную часть) под этими персонажами был некий моральный бугорок, была кочка, с которой старая оппозиция – тот же Ходорковский – имела право судить о «кремлёвских». А теперь на месте бугорка зловонная яма.

Сериал ещё продолжается, и, насколько я понимаю, никто пока не разобрался, какие цели у режиссеров и продюсеров. Гуляют самые разные версии. Даже наивно-романтические. Может, просто новая российская оппозиция очищается от прилипшей к ней старой грязи? Судя по откликам и комментариям, кто-то из молодых зрителей действительно так считает. Немолодые зрители, знающие про Навального и его команду чуть больше, чем сама эта команда о себе рассказывает, таких иллюзий не питают. «Соратники» покойного – кто угодно, только не романтики. Они сами замечательно участвовали в российских коррупционных схемах.

Но что же побудило этих граждан снять вот такое кино про «старших товарищей»? Молодая либеральная шпана подросла и оттесняет старую либеральную шпану? Борется за лидерство, за финансовую помощь Запада? Версия грубая, но вполне рабочая.

Есть и более интересные гипотезы. Например, писатель Александр Проханов, который в 90-е издавал скандально знаменитую оппозиционную газету «День» (потом она стала называться «Завтра» и до сих пор так называется), ярко обличал грабящих Россию еврейских олигархов и преступного Ельцина, считался в среде «прогрессивных людей» отмороженным маргиналом и полусумасшедшим, а потом оказался очень во многом прав – так вот, Проханов сегодня уверен, что сериал «Предатели» это работа западных спецслужб. Как и теракт в Крокус Сити Холле.

«Враг, исследуя российское общество, отыскивает его уязвимые места, трещины, его скрытые и явные каверны, бьёт в них своим «организационным оружием», удар за ударом ослабляя Государство Российское», – считает Проханов. Он говорит, что 90-е, ельцинский период, это одна из главных трещин. До сих пор не «заделанная» и очень опасная.

Почему опасная? Например, потому, что спасающий Россию Путин официальный преемник Ельцина. От этого неудобного факта никуда не деться.

«Ельцинизм остаётся неизменной частью властной идеологии, – говорит Проханов. – В нём власть продолжает видеть свою легитимность, сберегая в своём возрождающемся организме этот мёртвый, гнилой, зловонный орган, страшась его ампутировать. Враг, ударяя по Ельцину, бьёт по российской власти, стремится снискать поддержку обширных кругов российского общества, пытается возглавить деельцинизацию, которая назрела и неизбежно случится. Либо это сделает сама власть, выкинув из Кремля эту сухую личинку, либо это сделает враг, оседлав общественное негодование, возглавив процесс неизбежной деельцинизации».

Приход Путина к власти сопровождался событиями, которые долгие годы вызывали слухи и конспирологические версии. Потом постепенно забылись. Но теперь вот «новые российские либералы» достают из шкафов старые скелеты – и кончится ли там дело одним лишь разоблачением «старых либералов»? Или первые две серии фильма это предисловие, и на самом деле «соратники Навального» подбираются, например, к операции «Преемник», к совпавшим с ней по времени взрывам московских домов в 1999 году и «рязанскому сахару»?

Первым к этой теме когда-то подобрался Березовский. Через год после того, как Путин в 2000 году первый раз стал президентом, начал ставить на место доставшихся ему в наследство ельцинских олигархов, Березовский, уехав за границу, организовал «расследование» московских взрывов. Результатом стали фильм и книга с предсказуемым названием «ФСБ взрывает Россию». Там много натяжек, подтасовок и откровенного вранья. Я в свое время разбирал это произведение. Главное логическое противоречие «расследования» состоит в том, что сам Березовский, демиург, закулисный злой гений России 90-х (и большой любитель эту роль подчёркивать) ничего там о «планах ФСБ» не знает. Избежать этого противоречия авторы заказанного Березовским «расследования» не могли. А вот «соратники Навального» от таких противоречий свободны.

Что любопытно, Александр Проханов тогда же, в начале нулевых, написал роман «Господин Гексоген», получивший премию «Национальный бестселлер». Это очень необычный роман, историко-мистический, с выдуманными персонажами. Но взрывы домов там организованы, чтобы, как пишет автор романа, привести к власти «Избранного».

«Не все мотивы, по которым российская власть сберегает в своём шкафу скелет Ельцина, известны. Многие из них таинственны и, может быть, никогда не будут раскрыты», – говорит сейчас Проханов. Возможно он и прав. А может и нет.

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