«Срединные пути Токаева и Кэмерона». «Казахская загадка». «Станут ли журналисты «врагами» государства после слов Токаева». «Очередной провал? Успеют ли в Казахстане посадить порученные президентом 2 млрд деревьев?». «Нервный тик от TikTok»

Сетевой Казахстан 2 мая 2024г.

CHECK-POINT.KZ. «Кэмерон призывает к укреплению связей с Казахстаном во время турне по Центральной Азии» — Дэвид КЭМЕРОН был первым британским премьер-министром, посетившим Казахстан. Это было 11 лет назад, а теперь, перевоплотившись в министра иностранных дел Великобритании, Кэмерон призвал к укреплению связей между двумя странами во время своего визита в Астану. Лорд Кэмерон посетил столицу Казахстана 24 апреля в рамках дипломатического турне по Центральной Азии и Монголии. В Астане он провел отдельные переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Муратом Нуртлеу. Стороны подписали новое соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление двусторонних отношений в таких ключевых секторах, как внешняя политика и безопасность, торговля и инвестиции, энергетика и сырьевое партнерство, охрана окружающей среды и изменение климата, наука и образование.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ, член Общественной палаты Мажилиса РК, академик Академии журналистики Казахстана – «Срединные пути Токаева и Кэмерона» — Это становится плохой традицией: как только в Центрально-Азиатском регионе появляется очередной высокопоставленный эмиссар «коллективного Запада», так сразу близкие к Кремлю российские СМИ и аналитические структуры начинают изрыгать свою застоявшуюся желчь, сочиняя очередную трактовку теории заговора: мол, Запад хочет отделить страны Центральной Азии от России и задабривает их своими деньгами, а те радуясь таким подаркам, спят и видят себя вне зоны влияния России. Это псевдоаналитическое блюдо добротно заправляется проблемными темами, такими, как экономические, культурно-образовательные связи, включая особое, кремлевское видение развития «русского мира» в ущерб развитию других миров… И очень жаль (и опасно!), что примитивная антизападная риторика культивируется частью казахстанских СМИ и отдельными доморощенными экспертами, которых с завидным постоянством и настойчивостью раскручивают эти самые СМИ.

DNI . ASIA . Джанибек СУЛЕЕВ — «Казахская загадка. Часть III» — Интервью с политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ. Казахская загадка. ЧастьI. Казахская загадка. Часть II. — На мой взгляд, попытки уложить историю в какую-либо политическую концепцию малопродуктивны. У казахов есть европейские и азиатские корни, кочевая и оседлая история хозяйственного комплекса, тенгрианские и исламские верования, хорошо развит билингвизм. Регион был постоянным местом контакта разных цивилизаций. Мы не можем даже однозначно сказать, что казахи – это потомки исключительно кочевников – воинов и скотоводов.

NOMAD . SU . «Станут ли журналисты «врагами» государства после слов Токаева» — На XXXIIІ сессии АНК президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ предупредил, что за дезинформацию и огульные обвинения будут наказывать СМИ и блогеров. Это высказывание насторожило отечественных журналистов. Означает ли пристальное внимание со стороны государства к прессе начало конца свободы слова в Казахстане? Чтобы разобраться в этом вопросе Press.kz обратился к мнению экспертов. Мы спросили их, как изменится работа СМИ в условиях повышенного внимания к журналистским статьям, какие ограничения могут наложить на СМИ в обозримом будущем, нужно ли СМИ теперь избегать определенных тем и станем ли мы «врагами народа»? В этом материале — мнения главного редактора КазТАГ Амира КАСЕНОВА, журналиста Жании УРАНКАЕВА, и политолога Данияра АШИМБАЕВА.

NP . KZ . «Миллионы на триллионы операций» — Недавно в Казахстане громко анонсировали выпуск суперкомпьютера до конца 2024 года. В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что подписано соответствующее соглашение по проекту между РК и ОАЭ (компания Presight AL Ltd). Как заявляют в ведомстве, запуск технологической инфраструктуры (суперкомпьютера) должен определить лидерство Казахстана в Центральной Азии в сфере развития искусственного интеллекта.

GOLOS — NARODA . KZ . «Очередной провал? Успеют ли в Казахстане посадить порученные президентом 2 млрд деревьев?» — В 2020 году Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил высадить в Казахстане не менее 2 млрд деревьев к 2025 году. Прошло больше половины отведенного срока и «Голос народа» решил выяснить в министерстве экологии и природных ресурсов – насколько успешно выполняется данное поручение? Спойлер: хвастать особо нечем.

EXCLUSIVE . KZ . «Кто стоит за строительным лобби Казахстана?» — По мнению отраслевых экспертов, новый проект Строительного кодекса не установит порядок в строительной сфере. Противоречия и дублирование нормативно-правовых актов намеренно создают лоббисты, но никто не называет конкретных имен. Почему представители профильных ассоциаций выступают против проекта Строительного кодекса…

TIME . KZ . «Нервный тик от TikTok» — В Казахстане все чаще стали говорить об ограничении, а то и о полной блокировке популярной социальной сети TikTok, которая уже попала в немилость в ряде стран из-за обилия контента, сказывающегося на психике и интеллектуальном развитии детей и подростков. Мнения казахстанцев о дальнейшей судьбе видеосервиса разделились. Некоторые согласны, что TikTok надо брать под контроль, другие считают, что власти пытаются заблокировать соцсеть отнюдь не из-за заботы о подрастающем поколении.

«Из тени на главную сцену» — Казахстанцы следят в прямом эфире за судебным процессом “Республика Казахстан и семья Салтанат НУКЕНОВОЙ против Куандыка БИШИМБАЕВА”. Взоры прикованы не только к фигуре обвиняемого, но и к 10 присяжным заседателям, выхваченным из обычной жизни методом случайной выборки. У них может и не быть юридических знаний, но все рассчитывают на их здравый смысл, беспристрастность и неподверженность коррупции. Удастся ли сделать этот суд образцово-показательным, покажет время. Но специалисты уже подмечают недостатки правосудия с участием присяжных. При этом главный изъян системы может исчезнуть в ближайшее время.

SPIK . KZ . Сауле ИСАБАЕВА — ««Дело Бишимбаева»: общественное мнение и «эффект толпы»» — В «деле Бишимбаева», а точнее в общественной реакции на него с особой выпуклостью проявилось то, что мы наблюдали и ранее, но не придавали серьезного значения: мнение большинства у нас в стране становится чем-то вроде абсолютной истины, с которой все обязаны соглашаться. А люди, имеющие иное суждение, боятся высказывать свою позицию и идти против течения, поскольку в этом случае на них может обрушиться волна массового гнева, – даже если они видят в подсудимом садиста, но считают, что в таких делах эмоции не лучший помощник и нужно руководствоваться исключительно нормами закона.

AZATTYQ . ORG . «Экс-главу МВД Тургумбаева задержали в связи с Январскими событиями. Почему сейчас?» — Бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана ТУРГУМБАЕВА, освобождённого от должности в 2022 году, задержали по подозрению в «превышении власти и должностных полномочий». Дело связано с Январскими событиями. Почему подозрения экс-главе МВД предъявляют через два с лишним года после кровопролития?

««Погибшими не признаны». Репортаж из Майкаина, где четыре месяца назад спасателей завалило песком» — Четвертый месяц лежат под завалами в очистном пространстве шахты тела двух спасателей в поселке Майкаин Павлодарской области. Грунт обрушился под автобусом, где находились четверо. Тела двоих вытащили на поверхность в тот же день, еще двое до сих пор значатся пропавшими без вести. Родственники погибших винят золотодобывающую компанию «Майкаинзолото», а она возлагает вину на самих спасателей и их работодателя.

ORDA . KZ . «Проверят ли источник богатств семьи Бишимбаевых?» — Около месяца назад появилось открытое обращение к главе государства о проведении независимого расследования имущества родственников Куандыка БИШИМБАЕВА. Автор петиции требовал не только проверить источники доходов его семьи, но и настоял на справедливом наказании за убийство гражданской супруги Салтанат НУКЕНОВОЙ. Правда, загвоздка в том, что эта петиция, несмотря на широкий резонанс, не обладает правовым статусом, поскольку была опубликована не на официальном ресурсе. Тем не менее власти непременно должны рассмотреть обращение, уверен правозащитник Вадим Курамшин. Такого же мнения придерживается и Айтбек Амангельды, брат убитой Нукеновой. Какие доводы они приводят…

CARAVAN . KZ . «В Казахстане дешёвое жильё: почему жители страны этого не ощущают» — Это может показаться удивительным, но квартиры в Казахстане оказались дешевыми не только по мировым показателям, но и в рамках стран СНГ. Согласно данным рейтинга Numbeo, на 19 апреля текущего года в Казахстане квартиры в центре города в среднем стоили 1,5 тыс. долл. США за кв. м, вне центра — 1 тыс. долл. США за кв. м. Если же рассматривать страны СНГ, то в Казахстане квартиры недорогие. Так, жилье в центре в Армении стоит 3,1 тыс. долл. США за кв. м, в России — 2,2 тыс. долл. США, в Азербайджане — 1,7 тыс. долл. США, в Беларуси — 1,6 тыс. долл. США. В то же время купить квартиру в центре дешевле, чем в РК, можно в Украине* (1,4 тыс. долл. США за кв. м) и в Узбекистане (1,3 тыс. долл. США).

ZAKON . KZ . «Здесь особенный вайб: британец, влюбленный в Казахстан, заговорил по-казахски» — Все больше мировых сердец покоряют природная красота Казахстана и щедрая доброта его жителей.

Одним из влюбленных оказался популярный британский блогер, который осуществил свою мечту, посетив Алматы, Шымкент и Астану. Корреспондент поговорил с гостем и узнал, что ему здесь больше всего понравилось.

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