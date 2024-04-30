Жильё в Казахстане и в СНГ — где дешевле купить квартиру?

Новое жильё в РК подорожало на 1,3%, а вторичное подешевело на 2,3%

По данным рейтинга Numbeo, на 19 апреля текущего года в Казахстане квартиры в центре города в среднем стоили 1,5 тыс. долл. США за кв. м, вне центра — 1 тыс. долл. США за кв. м.

Дороже всего в мире квартиры стоят в Гонконге, Сингапуре и Швейцарии, как в центрах городов, так и на окраинах. Что же касается самых дешёвых, здесь в центре города дешевле всего приобрести жильё можно на Кубе, вне центра — в Ливии.

Если говорить про страны СНГ, в Казахстане квартиры недорогие. Так, жильё в центре в Армении стоит 3,1 тыс. долл. США за кв. м, в России — 2,2 тыс. долл. США, в Азербайджане — 1,7 тыс. долл. США, в Беларуси — 1,6 тыс. долл. США. В то же время купить квартиру в центре дешевле, чем в РК, можно в Украине* (1,4 тыс. долл. США за кв. м) и в Узбекистане (1,3 тыс. долл. США).

Что касается цен на квартиры на окраине, дороже, чем в Казахстане, такое жильё стоит в Армении (1,5 тыс. долл. США за кв. м), России (1,4 тыс. долл. США) и Беларуси (1,1 тыс. долл. США). Ниже, чем в РК, цены на жильё в этом сегменте в таких странах, как Украина (905,6 долл. США), Азербайджан (856,6 долл. США) и Узбекистан (676,8 долл. США).

* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.

Что касается конкретных городов, самые «дорогие» по ценам на квартиры — Гонконг, Цюрих и Женева. Самые дешёвые квартиры среди всех крупных 305 городов мира, вошедших в рейтинг, отмечены в Египте — в Каире (для жилья в центре города) и Александрии (для жилья вне центра).

В Алматы цена квартиры в центре города составила в среднем 2 тыс. долл. США за кв. м, вне центра — 1,4 тыс. долл. США. В Астане картина выглядит так: жильё в центре — 1,2 тыс. долл. США за кв. м, вне центра — 820,8 долл. США.

Среди городов СНГ самые высокие цены на квартиры ожидаемо наблюдаются в Москве: 5,3 тыс. долл. США за кв. м — в центре, и 3 тыс. долл. США — на окраине. Самые дешёвые квартиры в центре — в Бишкеке (1,1 тыс. долл. США), вне центра — в Харькове (713,2 долл. США).

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, по итогам марта текущего года цены на новые квартиры в Казахстане увеличились на 1,3% за год, а вот жильё на вторичном рынке подешевело на 2,3%.

Новые квартиры заметнее всего выросли в цене в Актобе (на 8,9% за год), Кызылорде (на 7,1%), Актау (5,7%), Уральске (на 5,6%) и Талдыкоргане (на 5%). В ряде городов — Караганде, Атырау, Усть-Каменогорске, Шымкенте и Кокшетау — цены снизились.

Наибольшее удорожание квартир на вторичном рынке было зарегистрировано в Атырау (10,8%), Талдыкоргане (8,8%) и Жезказгане (6,8%). В Туркестане стоимость таких квартир осталась на прежнем уровне. Наибольшее удешевление наблюдалось в Конаеве: на заметные 15,2% за год. Далее идут Алматы (на 6,7%) и Кокшетау (на 2,7%).

Сейчас средняя цена новой квартиры в РК составляет 486,6 тыс. тг за кв. м, а стоимость жилья на вторичном рынке — 502,8 тыс. тг кв. м. Самый дорогой «квадрат» в новых квартирах отмечен в Астане (575,2 тыс. тг), самый дешёвый — в Актобе (279 тыс. тг). На вторичном рынке самый дорогой «квадрат» — также в Астане (613,6 тыс. тг), самый дешёвый — в Актобе (290,7 тыс. тг).

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Информация предоставлена Finprom.kz



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