Сетевые СМИ о миграции и демографии

Владислав КОЖУХАРЬ – «Казахстан накрыл эмиграционный бум: что происходит» — После январских событий количество желающих эмигрировать из Казахстана достигло максимальных значений.

Как сообщает Пограничная служба КНБ, с 4 по 12 января из страны выехало 64 048 граждан Казахстана. Это притом, что аэропорты не работали, и ограничения, связанные с пандемией, действовали, как и прежде.

По данным поисковых систем “Яндекс” и “Google”, запрос “как получить ВНЖ РФ гражданину Казахстана” попал в топ-5 запросов. Этот вопрос интересовал 7,5 млн человек. До январских событий в строку поиска этот запрос вбивали 3,2 млн раз.

Лотерея “Гринкард” гарантирует победителю переезд в США с правом жить и работать в Штатах. Если раньше в ней участвовали 15 000 казахстанцев в год, то сейчас только за месяц было подано 4,5 тысячи заявок. В день на официальный сайт поступало около 100 заявок. Это не считая обращений к мошенникам, которые только обещают заполнить “Гринкард”.

Как сообщает портал НН, сейчас работу в РФ ищут 8 400 граждан Казахстана. Раньше это число не превышало 3 500 объявлений.

В январе в риелторские агентства, специализирующиеся на продаже недвижимости за рубежом, поступило более 18 000 заявок от граждан Казахстана. Большинство клиентов интересуется недвижимостью в РФ, на втором месте стоит Турция, а на третьем – Северный Кипр.

Раньше в год обладателями российского паспорта становилось 14 000 казахстанцев. Сейчас уже подано 27 000 заявок на ВНЖ в России.

По прогнозам аналитиков, в 2022 году Казахстан навсегда покинут 240 000 человек.

Данияр АШИМБАЕВ – «Миграционная статистика и невеселые мысли» — По данным Бюро национальной статистики (БНС), за январь-сентябрь 2021 г. зафиксированы следующие факты. Сальдо внешней миграции отрицательное (-18 тыс. чел). Прибыло 7246, выбыло 25322 чел.

В национальном разрезе (сальдо) выбыло 15447 русских, 2207 немцев, 1619 украинцев, 654 татарина, 309 белорусов, 270 поляков и др.; прибыло 1530 казахов, 288 узбеков, 277 каракалпаков, 203 азербайджанца, 150 таджиков, 142 кыргыза, 121 турок и т.д. (если быть точным, то прибыло 2772 казаха, убыло – 1243).

Внутренняя миграция охватила 585500 человек, за ее счет городское население выросло (а сельское сократилось) на 57231 человек (в т.ч. 46311 казахов).

Если смотреть на сальдо миграции казахов в региональном разрезе, то можно обратить внимание на отрицательные данные по Туркестанской (15044), Восточно-Казахстанской (5599), Алматинской (4491), Жамбылской (4435), Карагандинской (4066) областям, и положительные – по Нур-Султану (19802), Алматы (18707) и Шымкенту (8972).

Единственной областью, в которой положительное сальдо миграции – это Мангистау (1140 чел), причем это касается и внутренней, и внешней.

В региональном разрезе самые высокие отрицательные значения имеют Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская и Костанайская области. Все эти регионы имеют и отрицательное значение общей миграции, что говорит о продолжающемся оттоке населения.

Интересно, что в Россию уехало 677 казахов, а приехало 337. Кроме того, 131 казах уехал в ФРГ, 128 – в США (приехали оттуда, соответственно, 21 и 20). Вообще, среди эмигрантов казахи стоят на 4-м месте (после русских, украинцев и немцев); на 5-м – татары.

Конечно, это данные не за весь год, но можно порассуждать о некоторых тенденциях, тем более что большинство из них начали проявляться не вчера и не сегодня.

Продолжается отток казахского населения в мегаполисы, а неказахского – из страны…

Наши записные патриоты любят бросаться звучными словами о духе, нации, языке, традициях, правительственные чиновники — терминами про инвестиции, инновации и конъюнктуру, идеологи — лозунгами о консолидации и демократизации. Но это в большинстве своем пустые слова, поскольку они заменяют, скрывают тот факт, что никто не видит цели, системной цели: какое государство мы хотим построим и как мы его будем строить.

Сауле ИСАБАЕВА – «Демографические «ножницы»: высокая рождаемость создаёт новые проблемы для государства?» — Пора признать, что в основе многих социально-экономических проблем в Казахстане лежит недальновидная демографическая политика, которая все эти годы ставила в приоритет достижение количественных, а не качественных показателей. Отсюда и деградация аулов, и перенаселенность городов, куда устремились в поисках лучшей доли жители сёл, особенно молодые, неустроенность которых и стала одной из причин январских протестов, переросших в погромы. Дабы избежать подобных катаклизмов в будущем, необходимо срочно менять приоритеты в демографической политике. О том, почему это так важно и как создать комфортную социальную среду для всех жителей страны, мы беседуем с казахстанскими демографами – директором НИЦ «Алтайтану» Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова, кандидатом исторических наук Жанной Аубакировой и главным научным сотрудником этого центра, доктором исторических наук Александром АЛЕКСЕЕНКО.

— Вынуждены констатировать, что демография в Казахстане все еще не воспринимается всерьез как наука. А потому неудивительно, что оценки и прогнозы демографического развития страны дают политологи, культурологи, общественные деятели и т.д., которые говорят о необходимости повышения рождаемости и повсеместной многодетности, обосновывая это тем, что таковы, мол, традиции, что у нас большая территория и немногочисленное население, что приграничные районы недостаточно заселены и т.д. В их глазах цель демографического развития априори является очевидной – рост численности населения, и чем выше этот показатель, тем лучше. Изучать, получается, особо и нечего…

Такой «количественный вектор» актуализировался в 1990-е годы, когда численность населения Казахстана в результате эмиграции, падения рождаемости и роста смертности существенно сократилась. Эти проблемы нашли отражение в принятой в 2000 году Концепции демографической политики Казахстана, которая предлагала улучшение ситуации путем усиления традиционных репродуктивных установок и достижения режима расширенного воспроизводства. В документе, в частности, предусматривались меры морального и материального стимулирования рождаемости, многодетности, при этом основное внимание было обращено на сельское население, где сохраняются соответствующие традиции.

Но ситуация постепенно менялась. Важным государственным приоритетом стало вхождение в число тридцати наиболее развитых стран мира, которое невозможно осуществить без ускоренной модернизации, урбанизации, индустриально-инновационного развития, повышения качества человеческого капитала и т.д. Алгоритм решения этих задач в значительной мере был отражен в Стратегии территориально-пространственного развития Казахстана до 2030 года, которая была направлена на повышение экономической и демографической плотности за счет концентрации населения, трудовых, финансовых и производственных ресурсов в точках роста – агломерациях и крупных городах. В частности, предполагалось стимулировать трудовую мобильность населения, прежде всего, сельского путем перемещения его в перспективные точки роста.

Данные социально-экономической статистики свидетельствуют о наличии определенных проблем в этом плане. Одним из следствий роста рождаемости становится увеличение материнской смертности. Как считают депутаты мажилиса РК, по качеству медицинского сопровождения материнства Казахстан опустился на уровень беднейших стран мира.

Высокая рождаемость обнажила проблемы не только системы здравоохранения, но и системы образования. Последняя рискует столкнуться с коллапсом. Поскольку эволюции возрастной структуры быстро меняют соотношение возрастных статусов населения, то сейчас растет число школьников.

Если в последние десять лет и наблюдалось увеличение численности казахского населения в северном регионе страны, то более чем на 80% это происходило за счет развития столицы. Тогда как компенсировать убыль представителей других этносов в приграничных северных областях правительству не удалось. Причем данная тенденция присуща практически всем регионам Казахстана – население концентрируется в областных центрах, «оголяя» отдаленные территории.

В целом программа ликвидации малых сельских населенных пунктов, растущая урбанизация и концентрация людей в немногочисленных городах, а также тенденция к увеличению международной трудовой миграции нейтрализуют тезис о необходимости роста численности населения, рождаемости с целью наполнения слабозаселенных регионов. Все более явно проявляется проблема потери контроля над территорией, в том числе и в приграничных областях.

«Перенаселение городов и вымирание сел: почему люди бегут из аулов» — Для казахстанцев давно наступила эпоха перенаселения крупных городов, тотальной нехватки жилья в них и в то же время вымирания сел и моногородов. Несмотря на то, что с высоких трибун жителям заявляют о многочисленных программах поддержки села, предоставленных квотах для молодых специалистов, поток желающих променять загазованные города на чистый деревенский воздух больше не становится. Почему, несмотря на многомиллиардные субсидии на развитие сельского хозяйства и господдержку, люди не едут в села, разбирался корреспондент Azattyq Rýhy.

Алматы и алматинская агломерация – самая густонаселенная территория страны и вторая по численности в центральноазиатском регионе. В поисках заработка со всей страны сюда съезжаются тысячи казахстанцев. Одни – учиться, другие – работать. А третьи переезжают из отдаленных сел в поисках любого заработка. Ни ежегодно дорожающее жилье, ни высокие цены на аренду не снижают поток мигрирующих. Зачастую из аулов бегут целыми семьями.

Хотя Казахстан на протяжении десятилетий прочно удерживал лидерские места – был одним из крупнейших производителей мяса, шерсти и зерна. Традиционное животноводство давало 58% стоимости валовой продукции сельского хозяйства. Поголовье крупного рогатого скота достигало 9,5 миллиона, овец и коз – 36,4. Площади кормовых культур и сельскохозяйственных угодий исчислялись миллионами гектаров. Ежегодно в стране производили более 4 миллионов тонн кормовых.

Но сейчас все это куда-то кануло. Большинство казахстанских сел из некогда процветающих превратились в вымирающие. А большинство сельскохозяйственной и животноводческой продукции теперь импортируют из-за рубежа, в том числе мясо и молочку. Почему села перестали кормить страну, пастбища опустели, а жители бросают нажитое десятилетиями и уезжают в города?

Пока по всей стране число заброшенных сел исчисляется тысячами, большие города страдают от перенаселения, где жители ежедневно часами простаивают в многокилометровых дорожных пробках. При этом более или менее приличного жилья для всех прибывающих не хватает. Люди живут во времянках, банях или же снимают дорогостоящее арендное жилье, отдавая за него большую часть заработка. Новые дома по госпрограммам если и строят, то крайне низкого качества, недвижимость от частных застройщиков дорогая и в большинстве своем особым качеством не отличается. Несмотря на все эти тяготы в аулы люди не возвращаются.

Сейчас официально в Алматы проживают около 2 миллионов человек, по самым скромным оценкам как минимум еще столько же проживает неофициально. Плюс численность алматинской агломерации, согласно официальным данным, составляет около 2 миллионов человек.

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