Что волнует душу казаха в начале мая

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Вспомнить всё…» — YouTube-канал S.B LIVE выпустил мини-расследование на тему: какое самое значимое «преступление», имевшее самые негативные последствия для суверенного Казахстана, совершил Первый Президент Нурсултан Назарбаев? По мнению обозревателя, это низведение былых полномочий Конституционного суда практически до нуля.

А ведь одним из главных препятствий на пути диктаторской централизации власти единственно в руках Нурсултана Назарбаева был именно Конституционный суд. Самый первый парламент, который, собственно, принял закон о суверенитете и все остальные основополагающие законы, как известно, был распущен. Обозреватель объясняет, что S.B LIVE уже прежде рассказывал о механизмах торпедирования самого первого Верховного Совета КазССР, который потом действовал в первые три года независимости. Однако в рамках обзора напомним читателям, что за фактическим разгоном Верховного Совета, где спикерствовал Серикболсын Абдильдин, стоит не кто иной, как Заманбек Нуркадилов, тогдашний мэр Алматы. Он распустил районные Советы народных депутатов — первым «под нож» ушел Алатауский. Затем это было подхвачено по всей республике. И как результат — следом ушел в небытие исторический Верховный Совет…

Любопытно, что сегодня Заманбек Калабаевич выглядит, прежде всего в зеркале казахскоязычных СМИ, как рыцарь без страха и упрека. И как вечный оппозиционер эпохи Н.Назарбаева. Хотя фактически это далеко не так. Но, как бы то ни было, колоритнейший «абдильдинский» парламент исчез, а его фронтмены, как Ермухан Ертысбаев и ряд других лиц, оказались на различных постах в системе действующей власти. А сам Заке в итоге — в стане непримиримой оппозиции.

Затем состоялись новые выборы и спикером стал народный писатель Казахстана Абиш Кекильбаев… Но и этот парламент отнюдь не стал полностью карманным для Ноль Первого. Потому что в депутатский корпус высшего законодательного органа «затесались» такие перцы, как покойный ныне Жасарал Куанышалин, прекрасно изъяснявшиеся что на государственном языке, что на русском (согласитесь, это и сейчас ощутимая редкость…).

Надо сказать, что S.B LIVE выстроил рассматриваемую передачу довольно тщательно, практически каждый дикторский пассаж сопровождается запоминающимися, достаточно редкими архивными фотокадрами и даже оригинальным звукорядом. Поэтому в целом восьмиминутный видео-блок смотрится очень бодро и динамично. Сразу врезается кусочек аудио-дорожки, где депутат Куанышалин в пух и прах критикует идею строительства «дворца президента», поскольку страна переживает острый экономический кризис, а большинство населения стоит на грани нищенствования, такую затею он рассматривает как «пир во время чумы». Обозреватель также напомнил, что депутат Куанышалин пытался создать отдельную парламентскую комиссию по изучению обстоятельств событий декабря 1986 года.

Одним словом, судьбы первого Верховного Совета не избежал и второй, «кекильбаевский». Он не «прожил» и больше года. Окончательный удар по нему нанес Конституционный суд, признавший его нелегитимным из-за нарушений кодекса о выборах. На что указала кандидат в депутаты, известный журналист Татьяна Квятковская. Это она подала иск с требованием признать недействительными выборы по одному из избирательных округов. Это стоило «жизни» свежеизбранному Верховному Совету 13 созыва. Напомним от себя, что один из членов парламентской команды того времени, знаменитый поэт Олжас Сулейменов — прямо с трибуны в зале заседаний разразился тогда своей знаменитой эпиграммой: «В Москве парламент разгоняли танки. А у нас хватило одной лишь Таньки».

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«Элита Казахстана: психологи для жен, подачки для народа» — Одним из заметных трендов в казахских масс-медиа стали материалы, так или иначе касающиеся отечественных элитариев. Так, на портале Dala News в публикации журналиста Сағыныш Сардаровой по следам известного судебного процесса под весьма недвусмысленным заголовком «Элита өкілдерінің ішінде Бишімбаевтың «көшірмелері» көп» — «Среди представителей элиты много «копий» Бишимбаева» приводится мнение психолога Ержана Мырзабаева. По словам последнего следует, что на самом деле «супруги известных людей часто обращаются за помощью к психологу».

В материале говорится, что немало женщин в высшем свете имеют зависимость от своих мужей: «Кем я буду, если разведусь сейчас? Я, например, стану обычной Айгерим. Если не разведусь, то при мне остается статус, жена мужа – Айгерим. Тогда будет уважение, образно говоря, передо мной расстелют красную дорожку. А если теряется статус, я все это вмиг потеряю». Кроме того, психолог рассказал, какие позиции занимают в общественно-социальной иерархии супруги этих женщин: «Высокопоставленный чиновник в национальной компании, сотрудник МИД, находящийся на службе за рубежом, руководитель департамента в министерстве, известный бизнесмен, известный блогер и пр. звезды, певец, танцор — это люди, которых все знают. Мы работаем с людьми такого уровня. Их подпирают жены акимов». Такие мужчины не приходят к психологам. Это женщины ищут пути решения внутрисемейных проблем, какие-то способы и приемы для этого, но мы порой советуем – лучше просто «развестись», рассказал эксперт.

Также Ержан Мырзабаев высказал свое мнение по делу Бишимбаева. В свете вышесказанного выглядит это мнение довольно мрачно: «По действиям Бишимбаева я заметил, что есть разница между его позицией в начале и нынешней. Я заметил, что он вначале улыбался. Что он хочет дать зрителям? «Это не та ситуация, о которой стоит волноваться. Мы были прекрасной парой, которая любила друг друга. У нас не было никаких проблем. Это было только один раз, к сожалению, случайно привело к такому результату», — попытался передать он. После этого он вел себя очень спокойно… Рассказывая подробности преступления, он говорит так, будто не совершал его. Кажется, что кто-то это сделал, а не он (как бы в третьем лице). Он будто пересказывает некое кино. При этом на его лице нет эмоций сожаления или печали. Он не пролил ни слезинки. Что это означает? Он показал себя опасным человеком». Другими словами, такими «опасными людьми» полным-полна действующая элита страны. Вот такой печальный вывод.

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Обозреватель «Жас Алаш» Тұрсынбек Башар в своей статье «Аласталғандар» — «Удаленные» обратил внимание на ряд казахстанских ВИПов, на тех, которые «исчезли с радаров», и тех, кто еще занимают какие-то посты, но не являются, по мнению автора, значимыми политическими фигурами в современном Казахстане. В том смысле, что перечисленные Аскар Мамин, Бакытжан Сагинтаев, Нурлан Нигматуллин, Умирзак Шукеев, Буржан Байбек, Даурен Абаев, Имангали Тасмагамбетов – не входят в ближний круг действующего президента Токаева… Намек на то, что все вышеперечисленные фигуры так или иначе связаны с так называемым «Старым Казахстаном», тут совершенно очевиден.

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В издании Союза Писателей РК «Казак адебиетi» из-под пера самого Мереке Кулкенова, нынешнего председателя правления организации, вышла пространная статья «Олигархтардың да әкесі – Халық» — «Все-равно отцы олигархов – из народа». В ней шеф писателей Казахстана, как водится, вспоминает народные пословицы. С нее начинает свой текст: «Апат айтып келмейді» дейді атам қазақ» — «Как говорили предки казахов: «Катастрофа приходит без предупреждения». Он вспоминает, как прежде восстанавливали, строили дома после наводнений в 1993 году, когда были затоплены Кызылкинский и Жылойский районы Атырауской области. И он ездил в составе комиссии в Миялы и Кульсары вместе с тогдашним министром культуры Еркегали Рахмадиевым и академиком Зейноллой Кабдоловым.

Но нынешний паводок оказался настолько мощным и длительным, что помощь народу нужна соответствующая, очень масштабная. «Ведь недаром глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к людям, борющимся со стихийным бедствием, подчеркнул, что это наводнение стало крупнейшим бедствием за последние 80 лет, и пообещал: «Финансовая и другая помощь будет оказана всем пострадавшим».

Далее Кулкенов пишет: «Я думаю, что все наши очень богатые люди – в определенной степени вышли из шинели бывшего главы Казахстана Н. Назарбаева. Поэтому их репутация перед народом уникальна. Люди ненавидят олигархов. Однако возникает закономерный вопрос, почему большинство из них сразу после выступления Главы государства обратились к народу. Потому что они до сегодняшнего дня не могли найти способ общаться с людьми? Они, наверное, были рады, что теперь у них появилась возможность показать себя в хорошем свете.

В такой момент было бы упреком самому себе, если бы я не упомянул о двух вопросах без ответа, которые не давали мне покоя. Первый из них – почему во время январских событий Н. Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности, не сделав никакого обращения или объяснения народу? Во-вторых, я удивлен тем, что, когда Казахстан столкнулся с сегодняшним стихийным бедствием, он ничего не сказал народу, и более того, не кинул клич им же вскормленным богачам: «Давайте поможем народу!»

Но все указанное выше – это семечки. Кулкенов просто раздолбал иностранных инвесторов, заграничных олигархов, качающих нефть в Западном Казахстане… «Словом, знаменитая нефтяная компания «Тенгизшевройл» пренебрегла местным населением, хотя и зарабатывала миллиарды чистой прибыли. Потому что в контракте, подписанном Назарбаевым, не было должным образом учтено социальное положение местного населения. В результате мы имеем то, что Кульсары утонул…».

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Назира ДАРИМБЕТ – ««Хочет стать Кунаевым». Кто инициатор кампании «Шал, кел»?» — После резкой реакции Акорды информационная кампания «Шал, кел!» в соцсети Tik-Tok была временно приостановлена, пишет telegram-канал Dala Inside.

В ходе этой кампании было выложено множество видео с кадрами паводков, прошлогодних пожаров, взрывов в Арыси и других печальных событий за последние пять лет с подписью: «При Назарбаеве такого не было».

По информации источника t-канала, якобы эту кампанию организовала группа олигархов, которые достигли успеха во времена Назарбаева:

«Эту кампанию «Ата, кел» или «Шал, кел» (Дед, вернись) придумали, чтобы создать в глазах молодежи, которая сидит в Tik-Tok, положительный образ экс-президента. Как в свое время при Назарбаеве народ вспоминал Кунаева только с хорошей стороны, так и бывший президент хочет стать сегодняшним Кунаевым. Но потом что-то пошло не так. Но сможет ли Назарбаев стать вторым Кунаевым, под большим вопросом».

По словам источника, теперь авторы идеи будут делать видео, фокусируясь на положительных событиях, например, таких, как перенос столицы в Астану.

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Казахстанцы критикуют писателей, которые на своем очередном мероприятии даже не заикнулись о паводках, охвативших страну, пишет портал Adyrna.kz.

19 апреля Союз писателей Казахстана подвел итоги литературного года, на мероприятии была вручена ежегодная премия «Алаш», зачитано 13 докладов. Но ни один из участников собрания ни словом не обмолвился о критической ситуации с паводками, отмечается в публикации.

Литераторы считают, что поднимать такие темы на мероприятии было бы неуместным.

«Цель мероприятия — подвести литературные итоги, обсудить новости литературы за год. Там не было повода для другой темы. Все доклады были посвящены литературной теме, и другие дискуссии выглядели бы странно», — сказал в комментарии изданию поэт Байбота Кошым-Ногай.

Между тем, избранный в прошлом году глава Союза писателей сразу же обозначил границы дозволенного, напоминает издание.

«Считаю, что наши писатели никогда не должны быть в оппозиции власти. Потому что оппозиция — это значит выступать против главы государства. С этим я не согласен. Президент Касым-Жомарт Токаев оказывает особое внимание писателям, творческим людям, ученым…», — заявил Мереке Кулкенов на XVI съезде в качестве председателя Союза.

Этот заявление нового главы организации привело к тому, что ряд молодых писателей отказались от членства в Союзе.

«У нас же со всех сторон кричат, что строим новый, справедливый Казахстан. Поверил этому, думал, что главу союза изберут честно, но ошибся. Нет смысла говорить опять про то, как прошли выборы председателя. Что было, то было. У каждого человека свои принципы, взгляды. Для меня честь и достоинство дороже всего», — с такими словами покинул эту организацию писатель Думан Рамазан.

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Газета «Қазақ Үні» публикует запрос главы фракции «Ақ Жол» Казыбека Иса.

В запросе на имя премьер-министра и генпрокурора, мажилисмен словно пытается вывести из-под удара нынешнюю власть в ситуации с паводками и свалить все на представителей «старого» Казахстана.

«Наводнения, охватившие более половины территории нашей страны, это явный показатель злонамеренных действий старой власти, которые 30 лет делали что хотели. Ее представители рассуждали: «после нас хоть потоп». Обвинять в паводках только «Новый Казахстан» и стремиться возложить вину за эту ситуацию на нынешнюю власть — это все равно как если бы вор кричал: «Ловите вора!». Ведь за исключением старых водохранилищ, построенных после Второй мировой войны во времена Советского Союза, за 30 лет независимости в стране не было построено ни одного водохранилища. Миллиарды тратились не на нужды народа, а уходили в бездну коррупции», — говорится в запросе.

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««Неужели на них нет управы?»: депутат обвинил власти в двойных стандартах» — О двойных стандартах в национальном вопросе заявил мажилисмен Ринат Заитов в своем депутатском запросе, пишет Qaz365.kz.

По словам депутата, те, кто защищает национальные интересы, наказываются, а те, кто возбуждают рознь, — ходят на свободе.

«Не секрет, что у нас во многих ситуациях применяются двойные стандарты. Мы, якобы пресекая возбуждение межнациональной розни, наказываем людей, которые защищают национальные интересы, сажаем их, штрафуем. Но между тем не привлекаем к ответственности людей, которые пропагандируют войну, разжигают социальную рознь, несут угрозу для государства. Не наказали ни одного из тех, кто постоянно говорит о превосходстве своей нации над казахами, кто называет казахов «нацпаты», «қазанбас» (большеголовый). На территории нашей страны работают иностранные телеканалы. Получая от государства финансирование, некоторые из них транслируют абсолютно абсурдную и неприемлемую информацию соседних государств о том, что «у Казахстана не было истории», «нужно начать войну против Казахстана». Неужели на них нет управы? С другой стороны, есть министерства и акиматы, которые распространяют ложную информацию, дезинформируют. Как их нужно наказывать?», — обратился Ринат Заитов в парламенте с таким вопросом к министру культуры и информации РК Аиде Балаевой.

Министр, в свою очередь, отвечая на вопрос, заявила, что не нужно политизировать и усложнять этот вопрос.

«Мы вот говорим государственный, казахский язык. Если взять статистику, то за 33 года независимости объем использования государственного языка вырос с 2% до 62%. Надо отметить также, что доля СМИ, вещающих на государственном языке, на данный момент составляет 80%. Естественным образом расширяется пространство языка. Министерство проводит постоянно мониторинг по данному вопросу. В случае нарушения передаем информацию в компетентные органы. Они со своей стороны изучат и проведут экспертизу. У нас нет никакой дискриминации по национальному признаку. Закон един для всех граждан Казахстана. Такая же позиция в отношении дезинформации», — сказала Аида Балаева.

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В Узбекистане сейчас работает более 180 узбекско-казахских смешанных школ, пишет El.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

По данным 2023 года, в Казахстане проживает 643,4 тысячи этнических узбеков, их доля от численности населения составляет 3,25%. В Узбекистане проживает более 800 тысяч этнических казахов, по количеству они стоят на третьем среди всех этносов в республике.

В связи с этим сенатор Руслан Рустемов задал вопрос представителям правительства о количестве казахских, узбекских или смешанных школах в двух странах.

«В Узбекистане на данный момент работает более 180 смешанных узбекско-казахских школ, что в три раза больше, чем в Казахстане. В данное время не поступало предложения об открытии дополнительных школ», — отметил в своем ответе Ермухамбет Коныспаев, заместитель главы МИД РК.

По информации вице-министра просвещения Арай Оразовой, на сегодня в Казахстане существует 141 школа, где преподают уроки на узбекском языке.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – ««Заметила непристойные поступки»: Айсауле Бакытбек высказалась о «работе с фотографом, осужденным за изнасилование» — На портале Skifnews.kz появилось высказывание Айсәуле Бақытбек о фотографе Азамате Кенжегулове, которого обвинили в изнасиловании 22-летней Элины и приговорили к пяти годам лишения свободы.

В социальных сетях появилась информация о совместной работе Айсәуле Бақытбек с этим фотографом.

«Насильник должен получить заслуженное наказание и отбыть его. Поздравляю команду Элины с победой! Я работала с этим гражданином до того, как это произошло. После последней съемки я решила, что больше не буду работать с ним. Потому что я заметила его неприятные поступки. Так что, девочки, прислушайтесь к своим ощущениям! Если вы почувствуете сомнения, немедленно остановитесь! После ужасного случая я думаю, как я могла работать с этим человеком. Берегите себя! Не терпите насилие», ― написала блогер.

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На портале Zhasalash.kz опубликовали материал с высказыванием писателя Есбола Нұрахмета о поведении казахстанцев во время ЧП. По словам автора, при оказании помощи пострадавшим от наводнений можно наблюдать два типа поведения. Если одно из них ― это протягивание руки помощи, то другое ― получение прибыли.

«Помогающие избавляются от старых и лишних вещей. И, предаваясь чувствам, что удалось кому-то помочь и протянуть руку помощи, они питают свое эго. В этом смысле их не особо беспокоит вопрос, действительно ли они смогли хоть немного помочь. Преобладает сознание самообмана о мнимой помощи», ― высказался автор.

Также он высказался о людях, которые занимаются перепродажей вещей первой необходимости. Он подчеркнул, что таковые не имеют никакого отношения к предпринимательству.

«Истинные предприниматели в такой период, наоборот, снижают цены и оказывают посильную помощь. Люди, которые прибегают к таким постыдным действиям, являются теми, кто постоянно пытается извлечь выгоду из всего. У многих из нас нет чувства ответственности по отношению к обществу. Все думают о своей выгоде и не задумываются над другими вещами», ― подчеркнул он.

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На портале Аdyrna.kz вышел текст, в котором Сейітқасым Әуелбеков рассуждает о противодействии религиозному невежеству.

«Юмор ― самый эффективный способ разоблачить любое невежество, включая религиозное. Неосведомленность и невежество должны быть подняты на смех и превращены в сатиру», ― высказался автор.

По его мнению, это очень эффективный способ противодействовать религиозным псевдоучителям.

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Айдын ОЛЖАЕВ – «Чем Баталов насолил Бишимбаеву» — Почему Куандык БИШИМБАЕВ так сильно придрался к Раимбеку БАТАЛОВУ, анализирует казахская блогерка в TikTok.

Куандык в 36 лет стал министром нацэкономики Казахстана, то есть вторым лицом по влиятельности после премьера. Управлял бюджетом, его карьера росла стремительно. Про него даже говорили: «вундеркинд». Был идеальным со всех сторон.

Но после того, как был осуждён за коррупцию, вся эта конструкция рухнула, а Куандык не смирился с этим регрессом. Траты 15-20 тысяч долларов на психолога, обращение к ясновидящей говорят о его нахождении в глубокой депрессии, тяжелом и безвыходном положении.

Вчерашний высший чин стал никому не нужным, деньги и карьера оказались слишком разными вещами.

— Куандык закончил университет им. Дж. Вашингтона по программе «Болашак» по специальности «бизнес-менеджмент». Но сейчас управляет всеми бизнесменами страны Раимбек Баталов с его идеальным образом менеджера, каким Бишимбаев всю жизнь мечтал быть. Похоже, разговор Салтанат о Раимбеке стал триггером в их отношениях, поскольку образ Баталова и есть болевая точка Бишимбаева. Избивая жену, Бишимбаев мстил за утраченную карьеру и должность. У Бишимбаева скорость роста карьеры опередила темпы процессов личностного формирования, он оказался морально не готовым к высокой должности, — говорит Мөлдір БАҚЫТ.

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