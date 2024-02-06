Многонациональный вопрос и лукавый ответ

Война и выборы заставляют Кремль проводить крайне гибкую политику в этнической сфере

В последнее время в российской официальной пропаганде обозначилась некоторая разноголосица в подходе ко внутренней национальной проблематике. Начали сталкиваться две противоположные концепции: многонациональная и русская патриотическая.

Первая концепция безусловно доминирует и безусловно даёт положительные результаты. Это отмечают даже враги России. Алексей Арестович, «украинский Геббельс», недавно приводил Москву в пример и в укор киевскому начальству. Говорил, что «проект монокультурой, моноэтнической Украины провалился. За него люди не готовы сражаться». А «путинский режим», дескать, сумел создать мотивацию для нерусских россиян, идущих на войну. У них там в России бурят или калмык, рискуя жизнью на фронте, чувствует за спиной поддержку и малой родины, и всей страны. Считается бурятским и российским героем. На Украине же русскоязычному бойцу ВСУ говорят: марш в атаку, а если выживешь, и мы победим, ты будешь человеком второго сорта.

Однако российская «многонационалочка (так неодобрительно называют сложившуюся практику некоторые русские патриоты), имеет и побочные эффекты. Самый заметный, самый скандальный – наплыв гастарбайтеров. В последние годы их миллионами завозят в российские мегаполисы и на большие стройки. Сотни тысяч этих «гостей» уже и не гости, поскольку получили российские паспорта. Официальная пропаганда жизнерадостно приветствует новых россиян. Призывает «старых» проявлять толерантность и дружелюбие. Возникающие при этом проблемы до последнего времени старались не раздувать. Если где-то «загоралось», по телевизору объясняли, что «конфликт имеет бытовой характер».

Однако, во-первых, нарастало глухое недовольство «местных»: слишком уж вольно ведут себя некоторые «новые россияне». Во-вторых, приближаются президентские выборы. И поскольку этнические русские составляют в России 80 процентов населения, власть должна была как-то обозначить заботу о них. Напомнить о величии государствообразующего народа и дать окорот самым нахальным «гостям».

Подходящие поводы долго искать не пришлось. Например, некий московский узбек по фамилии Баратов, называющий себя лидером межрегионального узбекского землячества «Ватандош», недавно порассуждал в телеинтервью о том, что в России, мол, слишком часто и широко используется слово «русский». И его, Баратова, как узбека это «задевает».

Говорил всё это лидер землячества вальяжно, барственно так. С хозяйскими нотками в голосе. Ролик широко разошёлся в социальных сетях.

Раньше такие рассуждения сходили нерусским россиянам с рук. Широко известная государственница и патриотка Тина Канделаки, недавно обвинившая казахстанские власти в вытеснении русского языка, в своё время делала яркие заявления в адрес русских. Это вызывало медийный шум, однако ничем плохим для Канделаки не заканчивалось.

Правда, лидер узбекского землячества, в отличие от Тины, неуважительно отозвался ещё и о бойцах, участвующих в Специальной военной операции. Рискованно пошутил на тему подорожания куриных яиц: мол, их мало потому, что петухи на фронте.

Нашлись неравнодушные граждане, сами или с подсказки написали коллективное заявление на имя руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Потребовали завести уголовное дело. Бастрыкин дал сотрудникам СК поручение разобраться. Сотрудники изучили вопрос, и дело действительно завели. Причём, Баратову на период расследования избрали в качестве меры пресечения не подписку о невыезде и не домашний арест, а два полновесных месяца содержания в следственном изоляторе.

Эта новость была воспринята русской патриотической общественностью с чувством глубокого удовлетворения. А руководители узбекских землячеств решительно и бесповоротно отреклись от Баратова. Заявили, что никакой он не лидер, а самозванец и вообще не узбек.

Не могу не заметить в скобках, что фамилия самозванца всего на одну букву отличается от имени известного на весь мир «казахского журналиста» Бората. В таких совпадениях определённо присутствует инфернальный юмор.

Одним Баратовым дело не кончилось. Вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой заявил, что вообще «все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры». Слова Толстого вызвали бурную противоречивую реакцию. Лидеры азербайджанской диаспоры потребовали извинений. Но потомок великого писателя извиняться не стал. Позицию вице-спикера активно поддержали в социальных сетях и некоторых СМИ. Дескать – а как иначе, если не мафией, надо называть организацию, которая спасает «своих» преступников от тюрьмы, подкупает следователей, запугивает свидетелей?

Нерусские россияне (активней других почему-то опять азербайджанцы) стали объяснять, что землячества это совсем другое. Просто люди собираются вместе, чай пьют, отмечают национальные и семейные праздники. Поют народные песни. Приветы передают с родины. Что здесь плохого?

Однако на самом деле, даже если оставить в стороне криминальный аспект (допустим, его преувеличивают, искусственно раздувают), ситуация вокруг национальных диаспор в России странноватая. Их лидеры требуют внимания и уважения у местных властей. Набирают немалый общественный вес. Участвуют в решении важных проблем региона. С какой это радости? – задаётся вопросом вице-спикер Госдумы. – Они вообще кто? Где, в каких законах прописано, что к исполнителям азербайджанских народных песен надо относиться с отдельным, особенным уважением?

«В России не должно быть места параллельным структурам со своими законами, обычаями и властью. Только чёткое следование нормам российского законодательства и поведения. Во всех остальных случаях – немедленная и жесткая реакция со стороны государства», – считает Пётр Толстой.

В общем, с подачи официальных политиков-«центристов», никаких не радикалов, в российской общественно-политической повестке зазвучала вот такая новая тема.

Кроме того, в последнее время чаще стали проводиться рейды по выявлению незаконных мигрантов. Чаще ловят полицейских, прокуроров и работников администраций, берущих взятки у диаспор. Или, по крайней мере, чаще об этом рассказывают в телерепортажах и пресс-релизах. Поставлен вопрос о запрете незарегистрированных молельных помещений в многоквартирных жилых домах. Поскольку они создают проблемы для других жильцов.

«Новая линия», с одной стороны, заметна, с другой – проводится аккуратно, «без фанатизма» или вообще для проформы – чтобы, не дай Бог, не расшатать межнациональное единство и не потерять голоса нерусских россиян на президентских выборах. Причём, вопрос о «внутренних» проблемных диаспорах практически никто не поднимает. Поведение горячих северокавказских горячих парней в русских регионах и в мегаполисах официальные СМИ не решаются обсуждать. Берусь предсказать, что и остальная проблематика, которая сейчас входит в противоречие с «многонационалочкой», скорее всего, после выборов будет свёрнута. Так уж устроена современная Россия.

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