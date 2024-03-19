«Ровно пять лет назад, 19 марта 2019 года, Нурсултан Назарбаев объявил, что решил сложить с себя президентские полномочия». «Президент ведет сейчас борьбу по нескольким направлениям… но вот бой с менталитетом — это, пожалуй, наиболее сложный вызов». «Эксперты прогнозируют взрывной рост безработицы»

Сетевой Казахстан 19 марта 2024г.

AZATTYQ . ORG . ««Новый Казахстан выглядит точно так же, как старый». Пять лет транзита власти от Назарбаева к Токаеву» — Ровно пять лет назад, 19 марта 2019 года, экс-президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ объявил, что решил сложить с себя президентские полномочия.

Почему этот управляемый транзит от него к Касым-Жомарту ТОКАЕВУ не удалось провести по задуманному сценарию? Какие выводы для себя могли сделать другие автократы, наблюдая за тем, как явно не по плану идет передача власти в Казахстане? Что изменилось в стране за пять лет и что будет еще через пять, когда подойдет к концу нынешний срок президентства Токаева? Азаттык беседует Лукой АНЧЕСКИ, профессором Университета Глазго в Британии и экспертом по Центральной Азии.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Об Атырауском выступлении Токаева» — Курс ТОКАЕВА очень понятен, но, как уже отмечалось, интеллигенция его или не понимает, или не хочет понимать. Бизнес свой вклад в духовность видит в строительстве мечетей или памятников. Токаев заметил, что «не менее благородным и полезным делом стало бы строительство новых школ, общежитий, больниц, библиотек, музеев, спортивных комплексов«. То, что президент говорил насчет памятников, хорошо известно. Токаеву явно надоедает уговаривать всех хоть немного модернизироваться. Президент ведет сейчас борьбу по нескольким направлениям — с госаппаратом, крупным бизнесом, внешним воздействием, но вот бой с менталитетом — это, пожалуй, наиболее сложный вызов.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ, член Общественной палаты Мажилиса РК – ««Гербальное» мышление» — Конечно, наши органы власти, в первую очередь, парламент, должны быть отражением плюралистической картины всего общества, но там, увы, нет представителей альтернативных взглядов. Поэтому такие образования, как Национальный курултай (НК) возможно нужны, как минимум, в качестве публичной площадки для обсуждения наиболее злободневных проблем общества. И, как максимум, чтобы выработать основные направления государственной политики. Тем более, что в его заседании участвует глава государства, а это придает обсуждаемым вопросам особый статус… Хотел бы пожелать президенту: не хайповать, не царское это дело. Зачем, например, сейчас менять государственный герб? И давать чиновникам повод обсуждать «гербальную» тему вместо выполнения реальных должностных обязанностей?

TIME . KZ . «Поручения и выполнение» — К 1 апреля должны быть готовы графики финансирования запланированных инфраструктурных и других экономических проектов. Премьер-министр Олжас БЕКТЕНОВ созвал в понедельник срочное совещание, чтобы вдохновить подчиненных на выполнение установок Касым-Жомарта ТОКАЕВА, высказанных на прошедшем в Атырау Национальном курултае в контексте поставленной президентом же стратегической цели: удвоить ВВП страны не позже 2030 года. И кабмин заряжен идти на рекорды — чиновники хотят претворить наказы в жизнь опережающими темпами. Денег на это вроде бы хватает.

«ОСМС: разграбленное гнездо» — Врачи и главные бухгалтеры больниц и поликлиник сплошь и рядом незаконно выписывали себе премии и надбавки к зарплатам, похитив из бюджета и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в общей сложности как минимум 1,3 млрд тенге! Откуда ж деньгам взяться на лечение пациентов?! Министр здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВА на заседании в мажилисе в понедельник рассказала о многочисленных нарушениях финансовой дисциплины в медицинской сфере.

ZAKON . KZ . «В каких регионах могут приступить к исполнению поручений президента в первую очередь» — Директор Центра региональных исследований Института экономических исследований Ерлан КАРИМОВ предположил, в каких регионах к реализации поручений президента следует приступить в первую очередь. Он отметил, что энергосистема Казахстана на сегодняшний день работает на пределе своих возможностей в связи с высокой степенью износа критически важных объектов и социальной инфраструктуры. Специалист добавил, что модернизацию сетей целесообразно начинать с регионов, в которых сохраняется наиболее высокий износ. А это Павлодарская (82,1%), Абайская (68%), Карагандинская (67,7%), Восточно-Казахстанская (65,7%) и Северо-Казахстанская (64,7%) области.

EXCLUSIVE . KZ . «Эксперты прогнозируют взрывной рост безработицы» — Эксперты Всемирного банка полагают, что к 2029 году число соискателей рабочих мест в стране вырастет на 1 млн. по сравнению с ситуацией 2022 года. Причины кроются в низкой производительности труда, резком повышении уровня рождаемости в 2000-е годы и перекосах в региональной политике государства по повышению занятости. Такие выводы Всемирный банк отразил в своем отчете по рынку труда в Казахстане. В нём отмечается, что если в ближайшие годы указанные недочёты не будут устранены, то уже через 12 лет количество безработных в Казахстане может перевалить за 2 млн. человек.

CARAVAN . KZ . «Уникальность меньше процента: на что потратили 300 миллионов тенге, выделенных на новый кодекс» — Как казахстанские чиновники – от акимов до министров – выполняют или не выполняют поручения президента ТОКАЕВА по сокращению госрасходов?.. В декабре 2019 года тогдашний премьер-министр Алихан СМАИЛОВ заявил, что министерство национальной экономики и Счетный комитет внесут поправки в законы, «направленные на усиление ответственности за неэффективное планирование и использование бюджетных средств». Поправки внесли. А «эффект» от неэффективного использования остался? К слову, сейчас депутаты мажилиса изучают новые варианты Налогового, Водного, Бюджетного кодексов и других проектов, которые требуют пересмотра. Нас ждут новые открытия?

INFORMBURO . KZ . «Как Казахстану не дали распорядиться советским ракетным наследием» — 25 лет назад с Байконура произошёл первый и успешный пуск украинской ракеты-носителя (РН) «Днепр». Последний (и тоже успешный) пуск ракеты состоялся в марте 2015 года уже с российского космодрома, созданного специально под пуски «Днепров», – базы «Ясный». Кстати, 20 июня 2014 года именно эта ракета-носитель вывела на орбиту 33 космических аппарата, в их числе – казахстанский спутник дистанционного зондирования Земли среднего разрешения KazEOSat-2. Эксперт в сфере космонавтики, в прошлом руководитель Агентства космических исследований Казахстана (1991–1993 годы) Сергей СОПОВ рассказал, как реализация программы пусков этих ракет могла дать мощный импульс развитию казахстанской космической отрасли и почему этого не произошло.

SPIK . KZ . «Власти и соцсети в Казахстане: заигрывание, вынужденный диалог или что-то другое?» — Активные казахстанские пользователи соцсетей давно смекнули, что через них достучаться до госорганов и высокопоставленных чиновников гораздо проще, нежели другими (традиционными) способами. Однако качественным такой канал коммуникации пока назвать сложно… Разумеется, совсем игнорировать соцсети нельзя, ведь это зеркало общественного мнения и даже катализатор возможных протестных настроений. Вопрос в другом: как повысить эффективность данного канала диалога власти и общества? И как в идеале чиновники должны реагировать на то, что пишут и говорят в соцсетях?

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Казахстанцы ополчились против новой ипотеки «Отау»: что с ней не так?» — Только недавно в стране стихли страсти вокруг «7-20-25» с ее бесконечными очередями, как развернулись новые баталии, но уже касательно ипотеки «Отау». Людей возмущает множество ограничений в ее условиях, начиная с процентной ставки, заканчивая наличием прописки, депозита, суммой займа и ошибками в платформе для подачи заявки. Насколько выгодна новая программа и каковы ее подводные камни, разберем в материале…

VLAST . KZ . «ЛГБТ-фобия – это продукт, который нам навязала колониальность» — В феврале министерством культуры и информации был заблокирован сайт для ЛГБТК-подростков Selftanu. Чиновники посчитали, что там размещаются материалы, причиняющие вред здоровью и развитию детей. Власть поговорила с создателем сайта Мутали МОСКЕУ о том, как квир-активизм связан с деколонизацией, об уязвимости и российской пропаганде. Мутали Москеу родом из Шымкента. Он рассказывает, что многие воспринимают его как квир-активиста, но он сам считает себя в первую очередь создателем медийных проектов.

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