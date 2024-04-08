Наша могулистка – чемпионка мира среди юниоров, медали гимнастов на международном турнире, неудачи штангистов в олимпийской квалификации и провальный для лидеров тур футбольного первенства РК

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Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фристайл: две дисциплины – две медали, в том числе золотая

Две медали – золотую и серебряную – завоевала казахстанская могулистка Анастасия Городко на юниорском чемпионате мира по зимнему фристайлу и сноуборду, который завершился вчера в Италии.

 

Анастасия Городко

На снимке: Анастасия Городко – в центре (фото с сайта Международной федерации лыжного спорта)

Следует напомнить, что два года назад она уже добивалась аналогичного успеха (тогда тоже была удостоена «золота» и «серебра»), а ранее, в 2021-м, стала бронзовым призёром взрослого ЧМ, хотя на тот момент ей не исполнилось и 16 лет. Зимний сезон 2022/23 Анастасия пропустила, поскольку проходила лечение после автокатастрофы. В следующем, то есть нынешнем, она снова выступала, но на этапах Кубка мира не блистала. Зато завершила сезон на мажорной ноте.

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В одиночном могуле её главными соперницами стали две японки – Марин Ито и Юма Тагучи. По итогам финальных заездов Городко выиграла у первой из них всего 0,54, а у второй – 1,93 балла. Таким образом, она второй раз в своей жизни поднялась на самую верхнюю ступень пьедестала почёта юниорского ЧМ. В другой дисциплине, парном могуле (именно в нём Анастасия завоевала «бронзу» взрослого чемпионата мира), которая с недавних пор тоже стала олимпийской, Городко, выиграв в заездах «на выбывание» у подруги по сборной РК и тёзки Ларионовой, американки Оливии Морайс и уже упомянутой Юмы Тагучи, сошлась в финале с ещё одной представительницей США – Кайли Кариотис. Уступив ей, наша соотечественница получила серебряную награду.

В мужской части аналогичных соревнований лучший результат среди казахстанцев показал Фёдор Бугаков, ставший 11-м в парном могуле. Что касается лыжной акробатики, ещё одной дисциплины фристайла, культивируемой в нашей стране, то у девушек Аделина Умурзакова заняла 13-е место, а у парней Динмухаммед Раимкулов – 15-е. Это те, кто расположился в итоговом протоколе выше остальных акробатов из сборной РК.

Тяжелая атлетика: казахстанцы, скорее всего, останутся вне Олимпиады

В Пхукете (Таиланд) продолжается олимпийский квалификационный турнир – заключительный из тех, чьи результаты пойдут в зачёт рейтинга, согласно которому будет осуществляться отбор на предстоящие летние Игры. Из шести казахстанцев, заявленных на эти соревнования, четверо уже выходили на помост. К сожалению, они ничем не порадовали.

Некоторые надежды связывались с Сергеем Петровичем, который в олимпийском рейтинге штангистов весовой категории до 89 кг шёл 15-м с суммой результатов в рывке и толчке 363 кг. Чтобы попасть на ОИ в Париж, ему требовалось подняться, как минимум, в топ-12, для чего он должен был приплюсовать к набранной им ранее сумме около десяти килограммов. Однако это ему не удалось: в первом упражнении Сергей поднял 167, во втором – 196 кг. А в совокупности получились всё те же 363 кг.

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Далеко от «лицензионной зоны» остались Ерназ Алпысов (категория до 55 кг), Айнур Абдукалыкова (до 49 кг) и Дарья Балабюк (до 59 кг). Два оставшихся казахстанских штангиста, Султан Мейрам (до 109 кг) и Айсамал Сансызбаева (свыше 87 кг), вступят в борьбу 10 апреля, но, откровенно говоря, им мало что «светит». А значит, казахстанские тяжелоатлеты, скорее всего, останутся вне Олимпиады, что произойдёт впервые. Да, есть ещё несколько квот, которые могут распределить между не имеющими их странами с целью чуть расширить географию участников ОИ. Но поскольку наши штангисты после многочисленных допинговых скандалов имеют, мягко говоря, не очень хорошую репутацию, им вряд ли что-то перепадёт.

Спортивная гимнастика: медали для Казахстана на «Кубке мирового вызова»

На минувшей неделе прошли два первых в нынешнем году этапа серии «Кубка мирового вызова». Их принимали турецкая Анталья и хорватский Осиек. Эти турниры пониже статусом, чем этапы Кубка мира, но важны с точки зрения проверки сил перед заключительной стадией отбора на Олимпиаду.

В Анталье особый интерес для нас представляли соревнования в упражнениях на коне, в которых приняли участие призёр двух последних мировых первенств иорданец Ахмад Абу Аль-Сауд и казахстанец Нариман Курбанов. Они являются лидерами в борьбе за две олимпийские квоты, которые выделены гимнастам, специализирующимся на этом снаряде. Наш соотечественник уступил своему постоянному сопернику, хотя и совсем немного (они получили от судей соответственно 14,900 и 14,850 балла), и стал серебряным призёром. В шаге от пьедестала остановился другой казахстанец Зейнолла Идрисов, который на февральском этапе Кубка мира неожиданно стал бронзовым медалистом, опередив в том числе Курбанова. На сей раз он показал одинаковый с украинцем Радомиром Стельмахом результат – 14,000, но, поскольку у последнего коэффициент сложности программы оказался повыше, третье место отдали ему.

Там же, в Анталье, казахстанец Асан Салимов завоевал «золото» по итогам соревнований в опорном прыжке. Причём у ближайших преследователей украинцев Владимира Костюка и уже упомянутого Стельмаха он выиграл много – полбалла и больше. В упражнениях на этом же снаряде у женщин бронзовой медалисткой стала «бабушка» мировой спортивной гимнастики 48-летняя Оксана Чусовитина из Узбекистана.

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А позавчера и вчера были разыграны награды на турнире в Осиеке. На коне теперь не выступали ни Курбанов, ни Аль-Сауд, и в их отсутствие победу одержал казахстанец Ильяс Азизов, получивший от судей 14,600.

 

Ильяс Азизов

На снимке: Ильяс Азизов – в центре (фото с сайта турнира «Кубка мирового вызова»)

У занявшего второе место опытнейшего хорвата Филипа Уде, серебряного призёра уже далёкой Олимпиады-2008 и чемпионата мира 2014-го, он выиграл 0,3 балла.

В середине апреля гимнастам предстоит заключительный этап Кубка мира, после которого станут известны имена тех, кто получит олимпийские путёвки, выделенные специалистам на отдельных снарядах. А спустя месяц на чемпионате Азии в Ташкенте казахстанцы попытаются добыть ещё одну квоту, но уже в многоборье.

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Шахматы: Бибисара Асаубаева приближается к топ-10 мирового рейтинга

В обновлённом, апрельском, рейтинге FIDE Бибисара Асаубаева впервые поднялась на 14-ю позицию с коэффициентом 2481. Месяцем ранее она была 15-й с показателем 2472. Выше неё располагаются только четыре китаянки, по две шахматистки из Индии, России и Украины, а также по одной представительнице Грузии, Швейцарии и Испании. Бибисара располагается в рейтинге выше всех других девушек из Казахстана. Жансая Абдумалик идёт 16-й, Динара Садуакасова – 35-й, Меруерт Камалиденова – 80-й.

А вот в первой сотне мужского рейтинга казахстанцев нет. Зато в ней много наших соседей-узбеков. 19-летний Нодирбек Абдусотторов взлетел с 11-й строчки на 4-ю, и теперь выше него находятся только экс-чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и два американца – Фабиано Каруана и Хикару Накамура. Ещё два узбекских шахматиста входят в топ-50, а один занимает 69-е место.

 Футбол: клубов, не потерявших очки, не осталось

В чемпионате Казахстана не осталось ни одного клуба, который бы не потерял очки. Ранее выигравший оба проведённых матча «Актобе» вчера на своём поле не смог одолеть «Атырау», довольствовавшись ничьей – 1:1.

В лидеры выбился алматинский «Кайрат», хотя в 4-м туре он тоже не смог одержать победу. Нулевая ничья в домашней игре с не хватающим звёзд с неба талдыкорганским «Жетысу» – явно не то, на что рассчитывали футболисты из южной столицы. А вышел на первое место «Кайрат» благодаря тому, что провёл больше матчей, чем тот же «Актобе» и костанайский «Тобол» (последний в минувшем туре не играл), а также сенсационному поражению многократного чемпиона страны «Астаны» от карагандинского «Шахтёра», который до этого шел с нулём в графе «набранные очки» и занимал последнюю строчку турнирной таблицы.

4-й тур должен был завершиться вчера вчера южноказахстанским дерби «Ордабасы» – «Туран».

Положение команд: «Кайрат» – 8 очков (провёл 4 матча), «Актобе» и «Тобол» – по 7 (3), «Кызылжар» и «Елимай» – по 7 (4), «Астана» –  6 (4), «Ордабасы» и «Туран» – по 4 (без учёта результата вчерашнего матча между ними), «Жетысу» – 4 (3), «Атырау», «Шахтёр» и «Женис» – по 3 (4), «Кайсар» – 0 (3).

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