Ложное/истинное по десятибальной шкале

Ниже мы, применительно к Казахстану, предлагаем набор тезисов-антитезисов, представляющих верования-убеждения вошедших в глобальный клинч сторон

Мир сотрясается событиями невероятными, немыслимыми и не предсказуемыми, а у нас в Казахстане, кроме паводка, герба и Бишимбаева – ничего существенного. Тем не менее, мы тоже находимся в окопах Глобальной Мировой войны, и не только через телевизионные и интернет-новости. Дело в том, что в отличие от трех (Третья – Холодная, закончившаяся добровольной капитуляцией СССР) предыдущих мировых войн, Четвертая Мировая является уже не межсистемным, а внутрисистемным противостоянием и идет, соответственно, не только между странами и народами, но и внутри каждого государства, каждого общества, внутри расколовшихся правящих и борющихся за власть группировок.

Точнее, война идет не между странами и народами, а как раз между правящими и контрэлитами, межнациональными и внутринациональными. Народы и нации – они по ходу и по результатам Четвертой Глобальной никуда не денутся. Только, как и полагается мирному населению, перенесут все тяготы военных действий, а по окончанию испытают всю горечь поражения или воспользуются плодами победы.

А вот для самих расколовшихся властных элит, как на глобальной арене, так и внутри втянутых в сражения стран, нынешнее противостояние носит экзистенциональный характер: до победного конца и – горе побежденным! Компромисса — не будет, хотя вся наша жизнь, как и жизнь любого общества, государства, как раз и состоит из компромиссных промежуточных вариантов. Но то – в мирное время, а по ходу Четвертой мировой какие-то находящиеся сейчас во власти группировки эту власть потеряют, какие-то – придут к власти, какие-то экономические, финансовые, политические и смыслообразующие элиты уйдут на второй план, или вовсе обнулятся, какие-то резко взлетят на позиции новых доминантов.

Победа, само собой, окажется за сражающими на стороне Добра, повержено же будет несомненное Зло. При этом Стратегия и тактика Победителя окажутся правильно выбранными с самого начала, тогда как проигравшая сторона с самого начала исповедовала провальную стратегию и руководствовалась ошибочной тактикой. Все это убедительно будет изложено в послевоенных учебниках, а пока нам со всей определенностью известно только одно: стороны бьются не на жизнь, а насмерть, им всем нужно одно – Победа и за ценой никто не постоит.

Впрочем, в наш интернет-век компьютерные «стрелялки» во многом сублимируют- заменяют конкретное кровопролитие, попробуем и мы устроить эдакое виртуальное сражение.

Ниже мы, применительно к Казахстану, предлагаем набор тезисов-антитезисов, представляющих верования-убеждения вошедших в глобальный клинч сторон. Какое-то из этих суждений – истинное, какое-то, соответственно, ложное. Что на практике станет для всех очевидным годиков через пять-десять, или десять-пятнадцать. Однако это ничуть не мешает нам-сегодняшним, проверить все безотлагательно и прямо на себе.

Пожалуйста, проставьте каждой паре идеологем плюс или, по вашему разумению, минус, и подсчитайте набранные баллы. Максимальная сумма, — я проверял, десять баллов. У вас она будет, разумеется, с плюсом, а ваши экзистенциональные противники из противоположного окопа наберут такой же десяти-бальный минус, который для них – плюс.

Заранее предположу, что далеко не все наберут максимальны суммы, кто-то вытянет на добротную пятерочку-четверочку, а кто-то, может быть, вообще выйдет на круглый ноль. Но только, прошу, не за счет пропуска хотя бы одной пары истинно-ложных тезисов. Потому что, если вы отказываетесь сделать выбор – его сделают за вас.

Так и в жизни: полной суммы баллов ни у одной из сражающихся сторон не получится. Результирующая победная парадигма будет представлять из себя эдакую ломанную кривую, стремящуюся к абсолюту победителя, но обязательно оттягиваемую в сторону проигравших идеологем и их носителей.

Полезно, знаете ли, заранее проверить противоположные расклады на нас самих, глядишь – согласия и понимания в обществе станет больше.

И еще важное попутное упражнение: проставьте, помимо собственных оценок, плюсы-минусы казахстанской власти: какой, по вашей оценке, истинной или ложной ценности она придерживается и что отстаивает на практике. И что, соответственно, светит правящим ныне казахским элитам: низвержение или возвышение.

Согласитесь, очень немаловажное понимание как для граждан, так и для государственной власти: насколько сходны или противоположны их суждения-устремления.

Итак, поехали…

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Установившийся после победы над СССР мировой порядок есть наилучший и окончательный. Угрозу ему представляет только исламский терроризм, излишне амбициозные партократии, вроде Китая и ностальгирующие по имперскому прошлому народы и их вожди, вроде русского народа и президента Путина. Борьба с ними нелегка, но миру автократий не одолеть мир демократий.

Установившийся после капитуляции СССР мировой порядок уходит в прошлое. Однополярная глобализация в частнокапиталистическом ростовщическом формате в силу достижения пределов своего роста и развития, закономерно переживает стадию распада. Распад проходит в форме мировой гибридной войны, предметом которой является определение границ и формирование многополярного мира.

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Политика санкций против России имеет накопительный разрушительный эффект. Санкции рассчитано применяются уже много лет, по нарастающей, подобно введению дозированного яда в организм. По началу создается эффект привыкания и даже иллюзия прилива новых сил, однако в конечном счете лишенная инноваций и инвестиций экономика надрывается, а политический режим рушится. Применяющая санкции сторона тоже несет существенные потери, но это единственный и надежный способ подорвать экономический и политический потенциал осмелившегося бросить вызов экзистенциального противника. Авторам и организаторам санкционного давления, несмотря на нарастающие сомнения и критику, поставят памятники в Лондоне и Вашингтоне.

Санкции оказывают оздоровительно-укрепляющее воздействие на экономику и политический строй в России. Благодаря санкциям уже решена ключевая проблема продовольственной независимости, на очереди машиностроение и электроника. Особенно благотворна политика дозированного наращивания санкций, выверенная на то, что достижение экономического суверенитета произойдет как раз к моменту кризисного обрушения глобального рынка. Авторам и организаторам санкционной политики поставят памятники в Москве и Пекине.

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Наилучшим для Казахстан итогом агрессии России против Украины является поражение агрессора, замена политического режима и разделение Российской Федерации на несколько независимых демократических государств. Иначе после Украины настанет очередь нашей страны. В любом случае, соседство с тоталитарной и агрессивной Россией несет постоянную опасность для сохранения политической и экономической устойчивости Казахстана.

Не только поражение, но и даже относительное ухудшение экономической и политической ситуации в России несет крайнюю опасность для Казахстана, как прямой дестабилизирующий фактор. Тем более немыслима перспектива разделения России, поскольку демократический вариант не возможен, а потому Казахстан получит на своих границах враждующие между собой и агрессивно настроенные против нас квази-государства. Более того, чем дальше зайдет процесс распада российской государственности, тем быстрее и жестче свершится обратный процесс воссоздания централизованного тоталитарного режима. Единственно благополучный для Казахстана вариант – достижение Россией всех целей СВО.

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Политика многовекторности – единственно верная для Казахстана. Только так можно избежать попадания под вторичные санкции и дистанцироваться от агрессивной политики Северного соседа. Но даже и это не гарантирует от претензий России на Северный Казахстан, на нефтеносный Запад и на Рудный Алтай. Следует максимально укреплять национальную обороноспособность, включая уменьшение зависимости от поставок российских вооружений и получения российского военного образования, укреплять сотрудничество в НАТО.

Политика многовекторности – заведомо проигрышна для Казахстана. Она консервирует нашу страну в роли экспортно-сырьевого придатка Евросоюза и Китая, монетарной колонии США и сбытовой провинции России. Отстраненность от процессов глобального передела лишает Казахстан шансов на индустриальное развитие, оставляет, при любых новых раскладах, сырьевой, логистической и идеологической периферией новых метрополий. Сама мысль о военном противостоянии с Россией – самоубийственна.

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Государственная независимость есть неотменяемый приоритет, ключевая национальная ценность. На обеспечение примата национальной независимости направлены такие целеполагания президента Токаева, как создание прочного промышленного каркаса, достижение экономического суверенитета и удвоение ВВП к 2029 году.

Обеспечение независимости отдельно взятого государства Казахстан – химера, целенаправленно внедряемая в общественное сознание, как способ закрепления нашей страны в качестве «многовекторной» внешне-эксплуатируемой территории. Создание прочного промышленного каркаса возможно только через включение Казахстана в общий промышленный каркас Евразийского экономического союза. Соответственно, обеспечение экономического суверенитета Казахстана реализуемо только при полной интеграции в идущую к той же цели союзную государственность Россия-Беларусь и в целом ЕАЭС. Равным образом удвоение ВВП, невозможное в рамках нынешней «вывозной» экономики, становится достижимой и приоритетной целью союзной модели для Казахстана.

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Казахстан стал соучредителем ЕАЭС исключительно как экономического объединения, без политической составляющей. Это принципиальная с точки зрения сохранения государственной независимости позиция нашей страны. Создание политической надстройки в рамках Евразийского экономического союза категорически недопустимо.

Экономическая интеграция без политической – химера. ЕАЭС с самого создания был не экономическим, а политическим проектом, причем геополитического масштаба. Что сразу так и было понято противной стороной, — отсюда киевский Майдан и все последующее. Политическая надстройка в ЕАЭС не только присутствует, — она является несущим каркасом. Это Высший Евразийский экономический совет, состоящий из глав государств, Евразийский межправительственный совет, состоящий из глав правительств, Евразийская экономическая комиссия и Суд Союза. Другое дело, что в формировании этой политической конструкции участвуют только главы государств и их подчиненные, без какого-либо парламентского представительства. С учетом приятие решений консенсусом, а также сдвоенного голоса союзного государства Россия-Беларусь, это ставит менее крупных участников в заведомо невыгодные условия. О чем на одном из саммитов ЕАЭС и говорил президент Токаев. Формирование союзного парламента на паритетных началах могло бы существенно улучшить позицию Казахстана.

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Членство в Евразийском экономическом союзе не выгодно Казахстану экономически и несет прямую угрозу сохранению национальной независимости. Следует искать возможности для выхода из ЕАЭС, а также из ОДКБ. Альтернативой должен стать Центрально-Азиатский союз, а на перспективу – формирования Великого Турана на базе Организации тюркских государств.

Политическое объединение в рамках отдельно взятых тюркских государств – химера, специально выдуманная для противопоставления Евразийской интеграции. История распорядилась таким образом, что тюркские народы в основном «упакованы» в Евразийский имперский формат, какие бы исторические названия этот формат не носил. Исключение составляет Турция, основанная выходцами с Алтая и завоевавшая свое географическое и историческое место в окружении стран и народов, выраженно недружественных. По ходу глобального переформатирования скорее Турция станет частью Евразийского экономического и политического пространства, это лучший из возможных для нее вариантов. В любом случае, межстрановая интеграция возможна только при наличии признаваемого всеми политического, экономического и культурного ядра, приемлемого и желательного для интегрирующихся народов. Чисто тюркским такое ядро не может быть по определению, хотя бы из-за отсутствия такого «правильного» варианта тюркского языка и письменности, под которые согласны будут подстроиться другие участники. В политическом же и экономическом плане любая интеграция предполагает наличие арбитражного Центра, решения которого не обжалуется. Турция и турки никогда не согласятся, что образующим ядром и арбитром в тюркском объединении будут не они, Казахстан и казахи никогда не согласятся с подчиненным относительно Турции и турок положением. И так – относительно любого члена Союза тюркских государств. Тем не менее, создание великого Турана не только возможно, но даже в высокой степени вероятно, — как составной части Большой Евразии, со столицами в Москве, Стамбуле и Тегеране. А также, возможно, в Токио и Сеуле. Казахстану необходимо приложить все усилия для попадания в этот список Астаны.

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Государственность только казахского языка и долг всех граждан по владению государственным языком являются важнейшими факторами консолидации народа Казахстана. Так определено Законом, эта политика неизменна и будет доведена до своего логического завершения. Несмотря на отлынивание «русскоязычных» от исполнения своего долга, ключевой эффект государственности казахского языка уже достигнут. Это заполнение государственного аппарата преимущественно казахами и закрепление на позициях первых лиц в центральных и местных органах, в национальных компаниях и в госхолдингах исключительно казахов. Это есть главная на сегодня национальная ценность, гарантия сохранения казахской государственности, любые посягательства на нее, включая предложения по переходу на два государственного языка или отказ от контроля за выборами, подрывают устои Государства Казахстан. Не стоит говорить такое вслух, но «русскоязычные» всегда были и будут «пятой колонной», чем меньше их останется в Казахстане, тем крепче будет казахская государственность.

Казахская государственность объективно русскоязычна, государственным языком фактически является русский, русскоязычие воспроизводится в образованной казахской среде автоматически. Курс на этническое заполнение аппарата власти приводит к ослаблению роли государственных институтов и подмене их трайбализмом. Результатом является обострение межродового и внутриродового соперничества, клановая коррупция, потеря профессионального и управленческого качества. Переход к политике двух государственных языков с установлением широкого перечня выборных и назначаемых должностей, требующих знания казахского и русского языков, приведет к повышению устойчивости и качества управления государством, при надежном закреплении власти за казахами. Кадровая политика, согласно которой один их каждый трех первых руководителей – не казах, а у любого первого руководителя первый заместитель – иной национальности, резко снизит коррупцию и существенно повысит качество власти.

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Окончательное преодоление колониального синдрома и предотвращение угрозы повторной колонизации со стороны России есть ключевая задача казахской национальной государственности. Казахи – вольнолюбивый народ, на протяжении всей своей истории ведущий антиколониальную освободительную борьбу против российской имперской экспансии, в царском, а потом в советском исполнении. Репрессии, голодомор, принудительная русификация, подавление национальной идентичности и самосознания, использование территории для атомных, космических и военных полигонов, — таковы итоги советского колониального прошлого Казахстана.

Колония есть заморская или смежная территория, присоединенная к государству-метрополии, власть над которой осуществляется из метрополии или контролируется оттуда. При этом уровень экономического, социального и культурного развития колонии отличается от стандартов метрополии, считается – в сторону «недоразвитости». Дистанция между «развитостью» и «неразвитостью» как раз и характеризует отношения между метрополией и ее колонией, между гражданами и элитами метрополии, подданными и вождями колонизируемых народов. В этом смысле советский Казахстан категорически не был колонией, как не менее, а во многом даже более, нежели другие составляющие СССР, развитая в экономическом, социально и культурном отношении республика. То же относилось к казахским элитам, включая представительство в союзных органах власти. Возможно, кто-то из казахов и казахских элит того времени переживали реальные ущемления и разного рода комплексы, но это были скорее их личные проблемы, нежели системное явление. Тогда как нынешнее положение Казахстана – классически колониальное, причем сразу по нескольким векторам и по обоим историческим срезам: британский промышленный и американский финансовый колониальный форматы. В России, уходящей от наследия 90-х годов — аналогичная ситуация, хотя и не доведенная до такой степени глубины и образцовости, как в Казахстане. Объективно, конфликт между Россией и США с сателлитным Евросоюзом имеет характер антиколониальной национально освободительной борьбы. Шанс Казахстана на избавление от роли «многовекторной» колонии – в подключении к этой борьбе.

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Власти правильно делают, что строго контролируют политическое поле Казахстана, не допуская появления на нем деструктивных, раскачивающих государственность сил. Самой сильной стороной такого контроля является консолидация как правительственного аппарата, так и всех допущенных в парламент партий и депутатов вокруг примата национальной независимости, исконных ценностей казахской нации, а также ценностей свободной и конкурентной рыночной экономики, с минимизацией государственного участия в ней. Открыто выражаемая пророссийская ориентация в правительстве невозможна, а в парламенте не приветствуется. Это и есть залог сохранения независимости и стабильности в нашей стране.

Власти правильно делают, что строго контролируют политическое поле Казахстана, не допуская появления на нем деструктивных, раскачивающих государственность сил. Самой слабой стороной такого контроля является заполнение как правительственного аппарата, так и допущенных в парламент партий и депутатов только представителями казахских националистов и прозападных либерал-догматиков, в специально разработанном для них и умело внедренном колониальном формате. Политических партий или хотя бы отдельных политиков, выраженно представляющих интересы «русскоязычных», отстаивающих идею углубления Евразийской интеграции и союзной государственности в официальном поле нет. В результате политическое поле односторонне перекошено, причем не в сторону наступающего будущего, а отступающего прошлого. Это и есть главный риск для сохранения независимости и стабильности в нашей стране, а также и для самих правящих казахских элит.

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Ну что же, вижу, с заданием вы справились. Шлите отчеты с начисленными вами себе и властям баллами.

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