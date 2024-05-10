Так победим

России растут индексы благополучия и потребительского оптимизма

Пока мы с вами праздновали, социологи и статистики работали. Подводили итоги первого квартала. Ну, казахстанские показатели прокомментируют и без меня, а вот о российских я вам немного расскажу. Как идут дела у северного соседа? Он ведь сейчас в непростой ситуации. Однако дела в российской экономике неплохи. Продолжается умеренный рост, в первую очередь в тех отраслях и сегментах, которые имеют отношение к «оборонке». Начала расти обрабатывающая промышленность. Она до начала СВО почти 30 лет в основном проваливалась. А теперь довольно бодро поднимается. Растут и зарплаты, заметно опережая рост инфляции.

Но самые, пожалуй, интересные явления фиксируются в социальной сфере. Страна всё глубже втягивается в войну – и одновременно у российского населения растёт «индекс благополучия», повышается «потребительский оптимизм» и увеличиваются траты свободных денежных средств. В первом квартале 2024 года, согласно опросам, которые проводит американская компания NIQ, мировой лидер в сфере анализа розничных рынков, индекс потребительского оптимизма вырос в РФ на 5 пунктов и достиг 112. Это для России близко к историческому рекорду.

Шкала, на которой фиксируется индекс потребительского оптимизма, начинается с нуля и заканчивается цифрой 200. Показатель выше 100 единиц свидетельствует о том, что в стране преобладают скорее позитивные настроения. Так вот, американские исследователи отмечают, что 67 процентов россиян сегодня оценивают своё материальное положение как хорошее. Это на пять процентов больше, чем было в четвёртом квартале прошлого года. 50 процентов опрошенных оценивают положительным образом время для покупки новых вещей. Кроме того, отмечается в отчёте экспертов компании NIQ, значительный рост уверенности фиксируется и по другим вопросам, которые напрямую не влияют на значение индекса, но позволяют делать выводы о настроении покупателей, их оценке текущего положения экономики и готовности к тратам.

Что характерно, более высокую динамику этого самого потребительского оптимизма демонстрируют в России респонденты-женщины. Они существенно увеличили расходы на новую одежду и на медицинские услуги. Фиксировавшаяся в начале и второй половине 2022 года тревожность – отмечают исследователи – полностью уступила место позитивному потребительскому настроению. Реальный спрос, несмотря на рост инфляции, продолжает оставаться основным драйвером розничной торговли.

При этом на российском рынке отмечается новая и даже небывалая тенденция: темпы роста продаж товаров повседневного спроса в дальних регионах в два и более раза превышают темпы Центрального Федерального округа. По сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом рост в регионах ещё более значительный. То есть российская «глубинка» в кои-то веки принялась догонять столицы по уровню и качеству жизни.

Вряд ли, конечно, она их догонит. Однако, как отмечается в исследовании, статистически значимый процесс роста реальных доходов населения происходит сейчас в первую очередь именно за счёт регионов. Как раз они становятся драйвером общего фиксируемого потребительского оптимизма.

Особую ценность эти сведения имеют по той причине, что их приводят американцы. Не то, чтобы прямые враги России, но точно не друзья. Заслуживают внимания и кое-какие «недружеские» комментарии к таким исследованиям. Например, беседа на радио Свобода двух бывших россиян. Оба они широко известны в либеральном лагере. Считают себя экспертами. Поэтому опасаются делать прогнозы «скоро у них там всё рухнет, провалится в тартарары». Хотя прогрессивная душа очень просит и прогрессивный читатель очень ждёт.

После начала СВО, да и раньше, ужасные прогнозы насчёт российских перспектив озвучивались много раз. В том числе широко известными гражданами с докторскими степенями по экономике. В том числе автору этих строк под диктофон. Потом прогнозы категорически не подтверждались и желчно, ядовито высмеивались. Доктора наук выглядели безответственными болтунами. Теперь либеральные «эксперты» высказываются гораздо более осторожно. Признают устойчивость проклятой российской экономики и действительное, не придуманное, наличие оптимизма у россиян. Но, разумеется, РФ у этих экспертов всё равно неправильная страна с неправильной экономикой. Оптимизм у её жителей не той системы, и победа у русских тоже будет неправильная.

При этом трудно спорить (поэтому никто и не спорит), что сегодняшний рост доходов россиян связан с войной. В значительной степени обеспечивается увеличением масштабов производства на военных заводах. Эти заводы теперь работают в три смены. Расположены они по большей части как раз в регионах.

Однако оживились в России и сугубо мирные отрасли экономики, например, строительство. Поскольку у людей в глубинке теперь больше денег. Эти люди активнее покупают жильё. Многие семьи меняют однокомнатную квартиру на двухкомнатную, другие меняют «двушку» на «трёшку», третьи строят свой дом. Следом в стране начинает расти производство и продажа материалов для жилищного ремонта, увеличивается производство мебели. До начала СВО много лет российские эксперты говорили о том, что строительство даёт синергетический, мультипликативный эффект, поэтому надо его активней развивать. Но без войны как-то не очень получалось.

Статистически значимую роль в сегодняшнем росте доходов россиян играют высокие зарплаты, которые получают участники боевых действий. Вносят свой вклад и единовременные пособия семьям погибших. Такие семьи получают несколько крупных разовых выплат: 5 миллионов рублей в соответствии с указом Владимира Путина, 3,3 миллиона от Министерства обороны плюс региональная выплата. В результате складывается очень внушительная сумма.

Это, надо сказать, создаёт предпосылки для возникновения мошеннических схем. Некоторое время назад много шума в российских и зарубежных СМИ, в социальных сетях наделала история о том, как в Приморье семейная пара уговорила своего знакомого (на самом деле скорее батрака) пойти на войну. А когда он был там убит, получила положенные его семье «гробовые» – крупную денежную выплату – с помощью фиктивной жены погибшего.

Приморская краевая прокуратура изложила эту историю таким образом. В июне 2023 года пара предложила 46-летнему знакомому, который был у них разнорабочим, заключить контракт с Министерством обороны и принять участие в СВО. Тогда же, «достоверно зная об отсутствии у мужчины родственников», мошенники убедили его заключить фиктивный брак с 63-летней женщиной для получения выплат в случае ранения или смерти. В октябре 2023 года мужчина погиб. После этого фигуранты открыли банковский счёт на имя его фиктивной жены и привязали интернет-банк к своему номеру телефона. После перечисления денег (более восьми миллионов рублей) «вдова» сняла их в банкомате и отдала организаторам схемы.

Вражеская пропаганда утверждает, что в подобных схемах участвуют в российской глубинке не только «сторонние» прохвосты. Мол, сплошь и рядом родня отправляет на войну бесполезного пьющего мужичка: «Здесь от тебя никакого толку, иди, послужи Родине. Может орден дадут. Или семье хоть поможешь, живой или мёртвый».

Насчёт «сплошь и рядом» враги, разумеется, клевещут. Однако Россия страна большая. Наверное, где-то и такое бывает.

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