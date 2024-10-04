«Глава государства выступил на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней». «При проверке маршрута следования кортежа главы государства обнаружен схрон стрелкового оружия»

Сетевой Казахстан 4 октября 2024г.

TIME . KZ . «Глава государства выступил на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней» — В своем выступлении Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ отметил роль маслихатов как важной ветви государственной власти. Он напомнил, что по итогам референдума в 2022 году были внесены поправки в Конституцию. Значительно усилена роль Парламента, приняты конкретные меры по совершенствованию деятельности всех ветвей власти, в том числе местных представительных органов.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Хронические схроны» — «Где-то я об этом уже слышал. Неужели дежа вю?», — подумал я, прочитав нижеследующую информацию: «При проверке маршрута следования кортежа главы государства в Туркестанской области сотрудниками МВД, КНБ совместно со Службой государственной охраны обнаружен схрон стрелкового оружия»… И самое главное — пишут, что «основная версия в том, что данное оружие готовилось для покушения на кортеж президента»… И это на фоне такого электорального фактора, как грядущий референдум, который должен дать ответ — строить или нет АЭС в Казахстане? Глядя на все возрастающую температуру противостояния (об этом мы писали в прошлом номере), можно предположить, что утечка информации о схроне оружия на маршруте следования президента призвана подвести общество к мысли о возможных потрясениях во время (и по результатам) всенародного плебисцита.

TENGRINEWS . KZ . «Зачем Казахстану АЭС? Важные вопросы министру энергетики» — 6 октября состоится референдум. Казахстанцы будут решать, нужна стране атомная электростанция или нет. Сколько будет стоить АЭС, кто ее построит и кто будет отвечать за безопасность? На эти и другие важные вопросы специально для Tengrinews.kz ответил министр энергетики Алмасадам САТКАЛИЕВ.

KZ . MEDIA . «Зачем нужна Токаеву АЭС? Размышления перед референдумом» — По-нашему, и не только, мнению, положительные итоги предстоящего референдума предопределены, о чем свидетельствуют чрезвычайные усилия всей казахстанской «суперпрезидентской» машины. Тем не менее, мы считаем, что это решение Акорды заслуживает высокой оценки, но не как начало прорыва в области энергетики и научно-технического прогресса в целом, а как грамотный внутриполитический маневр.

RATEL . KZ . Галим ХУСАИНОВ — «Почему казахстанские банки не кредитуют бизнес» — Решил написать лонгрид на тему корпоративного кредитования, так как на всех уровнях мы слышим о том, что у нас все плохо с корпоративным кредитованием. Кредитование вроде как есть, но стабильно оно не растет и не является катализатором экономического роста. По этому поводу я много раз писал, но никогда не объединял мысли в одной публикации. Попробую здесь изложить основные причины отсутствия роста кредитования и что для этого нужно делать.

SPIK . KZ . «Рождаемость в РК: о «казахском феномене» и демографических вызовах: часть 2-я» — На прошлой неделе вместе с казахстанскими демографами Жанной АУБАКИРОВОЙ и Александром АЛЕКСЕЕНКО из международного научно-исследовательского центра Digital social research ВКТУ имени Д.Серикбаева мы рассмотрели казахстанские особенности этнодемографического развития. В продолжение темы они расскажут о том, как создавалась новая демографическая система на основе казахского этноса, и поделятся своими прогнозами относительно рождаемости в стране — В скором времени процессы и тенденции рождаемости в Казахстане станут полностью зависеть от поколений, которые появились на свет в период независимости и на которых инерция предшествующих репродуктивных установок оказывает небольшое влияние.

KZ . KURSIV . MEDIA . «В Казахстане захотели бороться с отмыванием денег по-новому. На внесение правок в профильную концепцию собираются потратить более 1 млн тенге» — Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) решило изменить Концепцию развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы, которая направлена на борьбу с отмыванием денег. Среди правок значатся реформирование еще не созданного профстандарта, отвечающего за финмониторинг, и оценка качества помощи других стран в борьбе с отмыванием денег. На внесение правок государство потратит 1,1 млн тенге.

ORDA . KZ . «Сайгачьи рога, вейпы и миллионы долларов: что незаконно пытаются провезти через Хоргос» — Комитет государственных доходов МФ РК рассказал о нарушениях, выявленных на таможенном посту «МЦПС-Хоргос» за восемь месяцев 2024 года. Что незаконно пытаются провезти через Хоргос.

CARAVAN . KZ . «Нигде не безопасно – как казахстанские спортсмены получали травмы и гибли от рук случайных людей» — Убийство Дениса ТЕНА – самое громкое из нападений на казахстанских спортсменов, но, к сожалению, далеко не единственное. Вчера в Алматы несколько человек напали на известного дзюдоиста, который выигрывал чемпионат Азии и становился призером ЧМ. Один из нападавших ударил Дамира ИСАХАНОВА ножом в область сердца. К счастью, спортсмен выжил.

NP.KZ. «Неликвидные хоккеисты. В «Барысе» очередной скандал и очередное поражение» — Астанинский «Барыс» у себя дома потерпел разгромное поражение со счетом 1:10. Болельщики во время матча аплодировали соперникам из «Торпедо» (Нижний Новгород), а после матча скандировали наименование гостевой команды. Это было девятое поражение «Барыса» в 11 матчах. После игры в СМИ появилось интервью генерального менеджера столичного клуба Олега Болякина, в котором он обвиняет неназванных кураторов команды в приглашении «неликвидных» хоккеистов.

FORBES . KZ . «Что ждет рекламную отрасль Казахстана?» — Кризисы неизбежны, и игрокам рынка нужна гибкость для перестройки бизнес-процессов. DASM — группа компаний, которая предоставляет полный спектр коммуникационных решений под «одной крышей». Основали компанию Дмитрий Маров, Антон Буравлев и Шафхат Гатаулин. В группе представлены креативные и медиаагентства, а также агентства интегрированных маркетинговых коммуникаций.

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