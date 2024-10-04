Атом против мракобесия. О торговых войнах и бегстве инвесторов. Суд по делу авиакатастрофы самолёта Bek Air провели незаметно

Обзор Telegram и Youtube каналов

Telegram и Youtube-каналы заполнены цитатами из выступления Касым-Жомарта Токаева на форуме депутатов маслихатов всех уровней и постами о референдуме АЭС.

Оголтелая кампания против строительства АЭС – подключилось и ЛГБТ сообщество, вызывает серьезные сомнения в неангажированности авторов протестов.

Фото/youtube.com

Эксперты каналов призывают казахстанцев не участвовать в «этом мракобесии». Между тем, Центральная избирательная комиссия страны сообщила, что на проведение референдума потрачено более $32 млн, а участвовать в голосовании 6 октября будут не менее 12 миллионов казахстанцев. Авторы сообщают, что депутаты мажилиса ждут ответа от силовиков на запрос о задержании активистов накануне референдума по АЭС.

Каналы также цитируют слова Президента: «Если граждане проголосуют «за», этот проект станет самым масштабным за всю историю Независимого Казахстана».

Эксперты каналов ждут продолжения «чистки» в силовом блоке — из-за провалов в их работе. А зампредседателя Антикора Улан Саркулов заверил журналистов, что проверит информацию о том, что семья экс-замглавы Антикора Нурлана Шабдара выставила на продажу виллу, стоимостью… 2 млрд тенге.

Каналы также пишут о сезонной конфронтации на зерновом рынке, массовом оттоке иностранных инвесторов, об опасности изъятия огромных сумм из Нацфонда. И о суде по делу авиакатастрофы самолёта Bek Air в декабре 2019 года – почему процесс провели тихо и незаметно?

Атом против мракобесия

Данияр Ашимбаев – 10 546 подписчиков на этой неделе

Автор Telegram-канала составил краткое резюме потока информации по АЭС, которую предстоит осмыслить перед референдумом. А еще оценить «уровень мракобесия, особенно у малообразованной части общества, устремленной в архаизацию. И неверие в собственные силы, в способности государства организовать и запустить амбициозный проект».

«…дефицит электроэнергии сегодня не может покрыть программа энергосбережения, изношенная энергосистема или ветряная и солнечная энергетика. Мы закрываем дефицит огромными поставками электроэнергии из России, еле-еле вытягиваем ремонт и модернизацию существующей генерации. А энергопотребление растет на бытовом и корпоративном уровнях», — пишет политолог.

Эту проблему, подчеркивает он, решает атомная генерация, активно развивающаяся в большинстве стран мира.

«От атомной генерации отказалась под давлением «зеленых» только ФРГ, но статистика показывает, что это глупое решение нанесло мощный удар германской экономике», — сообщает автор.

Риски воздействия атомной энергетики на окружающую среду и природных катастроф — в первую очередь сейсмических, хорошо изучены и давно отработаны технологически, напоминает далее телеграмер. А в Казахстане, если кто не знает, многие «эти вопросы отработаны на собственной модели в кооперации с иностранными партнерами и МАГАТЭ».

«У нас развиты ядерная физика, радиационная экология и медицина, разведка и добыча уранового сырья, производство ядерного топлива. Функционируют исследовательские ядерные реакторы в Алматы и Курчатове. До 1999 г. работала АЭС в Актау», — напомнил политолог, добавив, что атомная энергетика — одна из немногих сфер, где «у нас есть собственный хороший потенциал и ресурсы, в т.ч. кадровые».

Словом, строительство и эксплуатация АЭС более чем перспективны. Тем более что при положительном решении ее строительство будут осуществлять иностранные партнеры под надзором казахстанских госорганов и международной инспекции МАГАТЭ.

Но мракобесию, которое все наблюдали в период обсуждения темы, и неверию в способности государства запустить этот амбициозный проект, все же нужно дать оценку, пишет политолог.

Торговые войны

АХМЕТОВ — 2 967 подписчиков на этой неделе

О конфронтации на зерновом рынке пишет автор ТГ. Он комментирует новость о том, что Россия приняла зеркальные меры — приостановила ввоз казахстанского зерна на свою территорию и продуктов его переработки. Россельхознадзор заранее обратился в минсельхоз РК «с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта зерна, томатов, перца и подсолнечника».

«Кому это выгодно? Никому. Почему наши ведомства работают так не согласованно?», — удивлен телеграмер.

Он сообщает, что и казахстанские производители назвали эти ограничения ответом на запрет Астаны на ввоз пшеницы из России до 1 января 2025 года.

«И назвали это торговой войной. Россия мягче — заботой о фитосанитарной безопасности», — уточняет автор ТГ.

Telegram-канал также сообщает, со ссылкой на официальные источники, что экспортеры казахстанского зерна в Турцию и Европу «уже столкнулись с трудностями транзита через Россию».

Отчего бегут инвесторы

Всемирное шежіре – 21 604 подписчика на этой неделе

Эксперты Telegram-канала изучают причины массового оттока иностранных инвесторов.

«О том, что инвестиционная привлекательность Казахстана упала после январских событий, говорилось давно. В реальности ситуация стала ухудшаться намного раньше», — пишут авторы ТГ.

ТГ оспаривает официальные данные: в период с 2018 по 2021 год чистый приток инвестиций в основной капитал из-за рубежа ни разу не превысил 4 млрд долларов.

2022-й год стал исключением: объем иностранных капиталовложений повысился до 6,1 млрд долларов.

«Но эти цифры обманчивы, ибо включают в себя реинвестированные доходы. Если оставить только «новые» инвестиции, то в 2013 году соответствующий показатель составлял + 7,6 миллиарда долларов, в 2018 году ушел в минус, а в 2022 году опустился до -3,8 миллиарда. С 2018 по 2022 год страна недосчиталась в общей сложности около 20 миллиардов долларов», — пишут эксперты канала.

Далее они приводят статистику Генпрокуратуры, отмечая, что несмотря на призывы Президента, ничего в этой нише так и не меняется. Например, при вмешательстве прокуроров разрешено 362 проблемных кейса инвесторов. Общая стоимость в них — свыше 8,3 трлн тенге. Основными проблемами «в инвестиционных кейсах оказались земельные вопросы, отсутствие либо недоступность инфраструктуры, волокита и несогласованность действий чиновников при принятии решений, непредсказуемые налоговая и фискальная политика».

«Идет передел планеты, а Казахстан как был, так и остался «старым». Работает та же модель, которая была заложена в 90-х. Она отслужила свое …. А чем ее заменить -непонятно», — рассуждают телеграмеры, задавая вопрос: может стратеги-лидеры в Правительстве внезапно закончились? И почему нет смысла что-то менять?

«Потому что впереди главное событие — 2029-й и третий Президент, следовательно, перераспределение всего. А это было всегда важнее каких-то там реформ», — завершают реплику эксперты канала.

Опасные рекорды

TENGENOMIKA – 72 933 подписчиков на этой неделе

Дефицит бюджета вынуждает власти брать деньги из Нацфонда, хотя объём плановых изъятий на 2024 год уже исчерпан. Эксперты предупреждают — это разгоняет инфляцию и не позволит Нацбанку дальше снижать базовую ставку.

Telegram-канал пишет, что «совокупные изъятия из Нацфонда в бюджет в этом году могут побить исторический рекорд». За январь-сентябрь в республиканский бюджет официальными трансфертами и «неофициальными» «изъято порядка 4,4 трлн тенге, где примерно 450 млрд тенге уже изъято в сентябре сверх лимитов по трансфертам на текущий год».

«До конца года, по нашим оценкам, необходимо будет привлечь еще 2 трлн тенге для покрытия дефицита бюджета и недопущения роста доли дефицита к ВВП», — заявили эксперты ТГ.

По их подсчетам общая сумма изымаемых средств Нацфонда Казахстана может составить, как минимум, 6 трлн тенге и «это будет историческим рекордом». Прошлогодние изъятия составили 5,4 трлн и уже тогда были названы рекордными. Ростом изъятия денег из Нацфонда не зря обеспокоена и международная организации – МВФ, пишут эксперты.

«Ключевая роль Нацфонда заключается не в том, чтобы финансировать ежегодный дефицит бюджета. Нацфонд – это скорее часть долгосрочного стратегического распределения средств для поддержки будущего роста», — цитирует ТГ замечание международного валютного фонда.

А дела так и нет…

SAYASAT.KZ — 3 644 подписчика на этой неделе

Telegram-канал рассказывает о продолжении скандала вокруг некачественной и дорогостоящей разработки Строительного Кодекса РК. В этот раз депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что даже отставки министра Каната Шарлапаева недостаточно.

«Лица, причастные к этому факту (коррупции), в случае подтверждения, должны понести уголовную ответственность», – цитирует канал заявление Базарбека, которое он сделал в кулуарах Мажилиса.

По словам депутата, министру Шарлапаеву «ничего не остается, кроме как пытаться обелить своих подчинённых».

«Мы говорим о завуалированном хищении, пытаемся показать обществу, что нельзя народные деньги тратить впустую, бросать на ветер… А тут вот видом Строительного Кодекса подготовили документ, который не выдерживает никакой критики», — авторы далее цитируют мажилисмена, который призывает в борьбе с коррупцией «идти до конца».

Прозевали

Sputnik Казахстан — 48 333 подписчика на этой неделе

Телеграмеры обращают внимание на важное для общества судебное расследование, которое прошло незамеченным. «Стремительно и бесшумно» провели суд по делу об авиакатастрофе самолёта Bek Air, который разбился в декабре 2019 года. В одно из бетонных заграждений, напомним, врезался самолёт после взлёта и затем приземления. Расследование длилось более 5 лет и было завершено в апреле 2024 года.

Фото: Reuters

«… сейчас выясняется, что суды над виновниками уже прошли. Зам Генпрокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев заявил, что чиновники Талгарского акимата «преданы суду», а потом пояснил, что и приговоры уже вынесены», – удивлены авторы канала.

В той страшной катастрофе погибли 12 человек, были ранены 50, а виновными признали чиновников, которые разрешили строить здания вблизи взлётной полосы, напомнил ТГ.

«Остались вопросы и к администрации авиакомпании Bek Air — было найдено много нарушений, из-за которых авиакомпанию закрыли», — заметили телеграмеры.

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