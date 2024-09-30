Кому выгоден провал референдума? Минздрав молчит про ужасы «психушки на Каблукова». Страна не готова к «беби-буму»

Обзор Telegram и Youtube каналов

Прошедшие выходные страна отметила два важных и символичных праздника — День работников атомной отрасли Казахстана и День Труда в Казахстане. Но Telegram и Youtube-каналы, впрочем, как и в целом казахстанцы, праздниками не заинтересовались. Хотя промелькнули все же цифры: по данным Бюро нацстатистики, во втором квартале 2024 года в стране насчитывалось 9,2 миллиона человек занятого населения, в т.ч. 7 миллионов наемных работников и 2,2 миллиона самозанятых и 451 тысяч безработных. Последних, конечно, больше.

Телеграмеры выясняли, кому выгоден провал предстоящего референдума по АЭС, эксперты разбирались, почему журналисты задают «идиотские вопросы», а чиновники выступают с безответственными заявлениями. Рассказали о новом скандале вокруг судебного процесса по делу ОПГ, орудовавшей в известной Алматинской психбольнице на Каблукова. И о странных кадровых перестановках в системе МВД – своих кресел там лишились начальник Департамента по противодействию наркопреступности и его замы.

Подробности – в обзоре.

Патриотизм или корысть?

Фонд-бюро расследования коррупции — 24 796 подписчиков на этой неделе

Эксперты Telegram-канала решили выяснить, кому выгоден провал предстоящего референдума по АЭС: «одно дело, когда квалифицированные эксперты высказывают мнение, и совсем другое – когда некие лица пытаются навязать всем свое мнение об атомной энергетике»

Одним из наиболее активных публичных противников АЭС канал называет экс-главу KEGOC Асета Наурызбаева, который «прежде заявлял, что Казахстан готов развивать атомную энергетику». Авторы предлагают ссылку, где изложена версия — чьи интересы, возможно, преследует Наурызбаев. Канал, в частности сообщает, что в 2001 году он проходил по уголовному делу Мухтара Аблязова и находился в международном розыске. Ему инкриминировали злоупотребление служебными полномочиями при приватизации Экибастузской ГРЭС-2, в результате чего казахстанской экономике был нанесен ущерб в $400 млн. Сегодня Наурызбаев официально возглавляет общественный фонд противников строительства АЭС.

«К одной из коалиций, протестующих против строительства АЭС в Казахстане, относятся лица, получающие финансирования из США. Предполагается, что в их число вошли известные журналисты Назира Даримбет, Татьяна Голубцова и Вадим Борейко», — сообщают также авторы со ссылкой на инсайдерскую информацию.

В своем расследовании телеграмеры рассказывают, что «ожесточенная борьба вокруг ядерных проектов в ЦА ― это результат борьбы российского «Росатомома» и американской Westinghouse за контракты на строительство атомных станций в третьих странах». Авторы ТГ предполагают, то американцы опасались, что тендер на строительство АЭС в Казахстане выиграет Россия. Westinghouse уже выбыла из списка кандидатов на реализацию масштабного проекта и это вызвало недовольство в Вашингтоне.

«Инсайдеры ФБРК подозревают, что вышеупомянутые казахстанские журналисты негласно поддерживают организацию Internews Kazakhstan (иноагент). К примеру, известно, что еще в 2021 году команда Вадима Борейко получила грант от Internews на реализацию экологических журналистских расследований под названием «ЭкоЭхо», — уточняют авторы расследования.

Еще «более опасной категорией противников строительства АЭС» авторы называют представителей «Старого Казахстана». В этом списке названы Асет Наурызбаев, Вадим Борейко и Алмас Чукин — один из влиятельных бизнесменов Казахстана.

«Экономист Алмас Чукин является управляющим партнером инвестиционной компании Visor Kazakhstan. Мажоритарный владелец Visor — миллионер Айдан Карибжанов, когда-то получивший прозвище «любимый блогер» экс-президента Назарбаева. Внушительная часть бизнеса Visor связана с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). В случае строительства АЭС, деятельность ВИЭ уйдет на второй план, а Visor рискует потерять значительную часть прибыли…», — сообщают авторы канала.

Вопрос идиотские, заявления дурацкие

Данияр Ашимбаев – 10 574 подписчика на этой неделе

Политолог неожиданно поддержал чиновников, которые ужесточают «правила общения СМИ с членами Правительства».

«Вчерашний брифинг в Правительстве лишний раз подтвердил аргументы тех, кто выступает за ужесточение правил общения со СМИ…», — пишет автор Telegram-канала.

На том брифинге, как сообщает политолог, «тема борьбы с последствиями паводков и подготовки к новому сезону в медийном пространстве была вытеснена достаточно идиотскими вопросами вице-премьеру Бозумбаеву». Журналистов не интересовали социальные вопросы. Вместо этого, они спросили спикера — рвется ли он в премьеры?

«Тот героически отшутился, но складывается впечатление, что некоторые лица и издания тратят слишком много времени и сил на провокативность и скандальность», — считает Ашимбаев.

Хотя тут же политолог «прошелся» и по чиновникам: «ляпнули какую-то дурь, получили в ответ критику или возмущение — и тут же переиграли, отменили, открестились. Нас, мол, «не так поняли», «это был предварительный проект»…».

«… создается впечатление, что на высоких позициях сидят люди, мягко говоря, не очень разумные, не способные аргументировать или отстаивать свою позицию. Поэтому население, эксперты, СМИ воспринимают государство, как нечто туговато соображающее и безответственное», — заключает автор канала.

Почему молчит минздрав?

Алдаркөсе – 1 831 подписчик на этой неделе

В каналах, похоже, раскручивается новый скандал вокруг судебного процесса по делу ОПГ, члены которой похищали и убивали больных и беззащитных людей в Алматинской психбольнице на Каблукова. Квартиры жертв продавали. Автор анонимного канала ставит вопрос: почему молчит минздрав?

«Как могло произойти, что в психбольнице орудовала целая ОПГ, которая отнимала и присваивала жилье пациентов, пользуясь их беззащитным состоянием?», — спрашивает автор ТГ.

Телеграмер обращает внимание читателей: дело уже «слушается в суде, и речь идет не только о грабежах, но и об подозрительных смертях».

«Прошло уже не одно заседание, но официальных заявлений от министерства здравоохранения так и не последовало», — удивляется автор.

Telegram-каналы сообщают также, что в составе банды были врачи и даже экс-судьи. Расследование длилось целых два года и было засекреченным.

«Старых» не звали»

Kozachkov offside — 105 212 подписчика на этой неделе

Телеграмер пишет о кадровых перестановках в системе МВД. Источник автора ТГ, сообщает, что «свои кресла покинули начальник Департамента по противодействию наркопреступности Хаджи-Гали Имажанов и его замы».

«Возможно, это связано с созданием нового органа — Комитета по борьбе с наркопреступностью и контролю за оборотом наркотиков, куда придут новые руководители. Старых туда не позвали», — предполагает автор.

Хотя, в ДПН работали неплохо, замечает он. За 2022-23 годы сотрудники департамента ликвидировали три транснациональных преступные группировки, занимавшиеся производством химических наркотиков. Например, украинско-молдавская транснациональная группировка варила мефедрон в Акмолинской области. В прошлом году в Алматы задержали граждан Армении, Молдовы, Казахстана и России – «у них нашли оборудование для производства наркотиков и 72 тонны прекурсоров — их бы хватило на 8 тонн мефа».

«Сейчас ждут суда полтора десятка граждан Украины. Их задержали в конце 2022 года в Алматинской области. Они построили три лаборатории, произвели десятки килограммов мефа», — пишет автор канала.

За два года сотрудники ДПН выявили почти 150 нарколабораторий, перед судом за этот период предстали почти 9 тысяч человек. По данным источника ТГ, в новый Комитет по борьбе с наркопреступностью пока назначены и.о. заместителей председателя Комитета – это бывший зам руководителя кадровой службы МВД Куандык Альжанов, и Данияр Мейрхан — скандально известный полицейский из южного региона страны.

Дети за отцов не отвечают

НЕХабар — 73 373 подписчика на этой неделе

Telegram-канал сообщает подробности судебных перипетий бывшей жены экс-министра экономики Бишимбаева, которая намерена лишить его родительских прав.

«Назым Кахарман обратилась в генпрокуратуру и Верховный суд. Она намерена стереть со своих детей клеймо «детей убийцы». Кахарман говорит, что уже получила один отказ на свой иск. В мотивационной части было сказано, что Салтанат Нукенова не была законной супругой Бишимбаева, соответственно, он не убивал родственника или члена своей семьи», — пишут авторы канала.

Сменить фамилию детей женщине не позволили, и она попросит помощи у общественности.

«Отказ был несправедливым. Я обращаюсь к общественности, Генпрокуратуре, к Верховному суду…», — цитируют телеграмеры Кахарман.

К слову, брат убитой Салтанат Нукеновой взыскал с Бишимбаева 10 млн тенге в качестве компенсации за моральный вред.

Любовь не ждет!

The Village Казахстан – 17 462 подписчика на этой неделе

Авторы Telegram-канала решили разобраться в вопросе, какие шаги предпримет государство в решении проблемы жесточайшего дефицита мест в школах и детсадах. В последние несколько лет в Казахстане наблюдался настоящий «беби-бум», пишут авторы. Население страны растет с каждым днем: сегодня около 34% казахстанцев составляют дети до 18 лет. По их данным, многие городские учебные заведения сейчас работают даже не в две, а в три смены. Кабинеты переполнены, а параллель первых классов продолжается до буквы «Ю».

«С одной стороны, это отличные демографические показатели, которыми может похвастаться далеко не каждая страна. Однако у этого феномена есть и недостатки: государство должно быть готово к такому резкому приросту населения…», — замечают телеграмеры.

Канал приводит интересную статистику: население Алматы к 2030 году может достичь 2,5 млн человек, а к 2040 — около трех млн. Население Астаны к 2030 году достигнет 2 млн, а Шымкента — 1,9 млн. При этом, по данным ТГ, «население в селах и малых городах продолжает уменьшаться. Только за последний год в Казахстане перестало существовать 80 аулов. Урбанизация государства обгоняет средний мировой уровень развития: 63% против 56,2%». И это только официальная статистика.

Необузданный Telegram

Shishkin_like — 22 209 подписчиков на этой неделе

Со ссылкой на издание Еgemen.kz тelegram-канал сообщает подробности недавнего заявления основателя Telegram Павла Дурова. Он, напомним, заявил, что мессенджер изменил свои условия и правила.

«Telegram за короткое время стал популярным, поскольку личная информация пользователей строго защищалась. Было понятно, что этой возможностью воспользуются преступники», — замечают авторы.

ТГ пишет, что мессенджер Telegram используют 950 млн человек со всего мира. «В этой сети в день публикуется 167 млрд сообщений. Ежедневные просмотры каналов составляет более 3 трлн. В компании Telegram работают всего 30 сотрудников».

«В последние годы платформа стала пристанищем для порнографических материалов, в том числе детской порнографии, торговцев людьми и наркотиками, мошенников и других преступников», – цитирует ТГ издание.

Авторы надеются, что Telegram «очистится от всего «мусора» и станет нормальной площадкой для переписки и общения».

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