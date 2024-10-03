Правительство провалило референдум

Ключевое слово в вынесенном на референдуме вопросе, читать следует так: согласны ли вы со строительством РОССИЙСКОЙ атомной электростанции в Казахстане

Референдум в наступающее воскресение – он не про АЭС и даже вообще не про электроэнергетику, хотя электрическая составляющая тоже есть. Ключевое слово в вынесенном на референдуме вопросе как раз отсутствующее, читать следует так: согласны ли вы со строительством РОССИЙСКОЙ атомной электростанции в Казахстане.

(Фото с сайта kapital.kz)

Референдум – это рубежная линия между пророссийски и антироссийски настроенными частями казахстанского социума. Но, слава Аллаху! не четкая, а размытая смутно-путанными, вмененными со стороны и во многом просто отсутствующими представлениями значительной части голосующих о самом предмете голосования.

В 2019 году, при получении во время визита в Москву только что назначенного второго президента в инаугурационном пакете предложения о строительстве АЭС, ссылка на мнение народа была способом уйти от прямого ответа «нет» на предложение, от которого нельзя отказаться. Равно как невозможно было сказать «да» собственному правительству и бизнесу, еще с 2012 года глубоко погруженному в осуществляемый по западным лекалам «зеленый переход».

Ныне же президент, имеющий, по Конституции, право выступать от имени народа и государства, но переложивший ответственность выбора на «единственный источник власти» очень и очень сильно рискует. Рискует именно тем, что хотя сам он, пусть и не в слишком конкретных выражениях, не раз высказывался за АЭС, но вот возглавляемое им государство, в лице правительства и парламента прежде всего, от своей доли ответственности тщательно уклоняется.

То есть, сформулированная на уровне главы государства необходимость в атомной энергетике должна быть сопровождена четко выверенной на техническом и экономическом уровне аргументацией уполномоченных органов и доведена до общественности в виде однозначной позиции правительства со всем набором понятных рядовым избирателям аргументов. Равным образом Мажилис и Сенат, как и все парламентские партии, должны были сделать это на своем представительском уровне.

Но – все дружно увильнули, и теперь поздно что-либо уже поправить.

Как дружно увильнули и все прочие причастные: «Самрук-Казына», «Самрук-Энерго», КЕГОК и Казатомпром, НПП «Атамекен», Казахстанская электроэнергетическая ассоциация сама по себе и так называемый Совет рынка в ее исполнении.

Удавы и кролики

Между тем, все оставленные властями информационные пустоты активным образом заняты противниками АЭС, читай – антироссийскими силами. Которые легко созывают под свои знамена массы действительно неравнодушных к сохранению озера Балхаш, экологии и вообще своей земли граждан, не слишком разбирающихся в доступной только профессионалам сути дела.

Вся официальная власть, все без исключения высокие должностные лица, имеющие отношение к электроэнергетике, без боя отдали площадку аблязовскому еще главе КЕГОК, ведут себя перед ним, как кролики перед удавом. Между собой – обсуждают и негодуют, очной встречи – панически боятся и бросаются врассыпную. Асет Наурызбаев рассказывает, что атомная энергия в шесть раз дороже ветровой-солнечной, а нынешний КЕГОК с Системным оператором внутри, покорно молчит. Хотя как раз навязанное извне право «первой ночи» для ВИЭ, то есть принуждение диспетчера по приему в сеть в первую очередь именно «зеленой генерации», вкупе с проведением тендеров на абстрактные мегаватты новой мощности без привязки их к электрическому графику, без выдвижения требований к накоплению и выравниванию заведомо не диспетчируемой «зеленой» выработки, как раз и вывели казахстанскую энергетику на ускоренный рост тарифов и на критический уже в прошлую зиму дефицит пиковой мощности. Покрываемый от РАО «ЕЭС», по кратному тарифу.

Фактически, принудительным закупом «зеленой» энергии национальную энергетику просто изнасиловали, самым бесцеремонным и изощренным способом. И мы где-то даже готовы понять КЕГОК – он здесь в покорно-пассивной позиции. Но и из такого положения стоило бы приподнять голову и рассказать бывшему коллеге и внимающей ему аудитории, во что реально обходится потребителям «зеленый» киловатт-час.

По журналистки высокопрофессиональный и остро-прозападно заточенный Гиперборей проделал гигантскую работу: собрал всех, каких мог, противников АЭС и России, скрупулезно обобщил и растиражировал все, что можно было бы сказать против.

Вадим Николаевич – еще один сетевой удав перед властью-кроликом: среди испуганно загипнотизированных должностных лиц не нашлось ни одного, кто бы вслух объяснил зачарованным слушателям, что половина сказанного – полуправда, а полная правда превращает ту половинку в свою противоположность. И что сам ведущий, помимо действительно лучшего в Казахстане пиар-мастерства, демонстрирует либо добросовестно недостаточное, либо сознательно искаженное знание предмета.

Мухтар Джакишев, реальный профессионал-атомщик, которому не с руки выступать прямо против, сыграл на стороне национал-либералов тезисом, что вместо АЭС выгоднее развивать газовую генерацию. Хорошо, здесь со стороны власти все-таки послышалось разъяснение, что объемов не хватает. А ведь можно было бы аргументировать и шире: что, да, надо всемерно ускорять и наращивать газопереработку на Карачаганаке и Кашагане, что, да, надо срочно развивать маневренные ГТУ и ПГУ на Юге. И что, да, в принципе таким образом можно было бы обойтись и без АЭС. Но … что такой вариант возможен только при условии стратегического газового реверса из России, который, да, уже начался и который в наших интересах следует ускорять и наращивать. Что, увиливая от «Росатома» мы в таком варианте еще более основательно ложимся (в понимании национал-патриотов) под «Газпром», и что газовая генерация – это прямое нарушение обязательств Казахстана по «зеленому переходу». И что, в конце концов, газовая генерация элементарно дороже атомной. Кто-то из профессионального сообщества обязан это знать и нести знание в электоральные массы…

Референдум – выход из старой эпохи

Кто-то должен был объяснить, что хотя профессионально безграмотные и политически бессовестные тендеры по «зеленым» мощностям в диспетчерской принудиловке и без накопителей продолжаются, эпоха монопольно «зеленого перехода» для Казахстана фактически завершается. Если не «Росатом», то «Газпром», вот он, уже здесь. А еще к нам уже пришел «Интер РАО» — как строитель новой ТЭЦ в Кокшетау, затем в Семее и Усть-Камане. И как строитель блоков 3 и 4 на Экибастузской ГРЭС-2. И это всяко лучше, чем если энергетика Казахстана окажется в заложниках у «инвесторов» из ОАЭ, Катара, Франции или Германии.

АЭС – это всего лишь шанс, отнюдь не гарантия, повысить технологическое качество казахстанской энергетики, заодно с шансом стать частью не только атомно-энергетического, но и машиностроительного, научно-технического и образовательного комплекса.

Противники АЭС – они фактически работают на сохранение уже состоявшегося сырьевого и монетарного неоколониального качества нашей страны, с добавлением туда же и энергетической придаточности. Идейных сторонников колониальной консервации Казахстана – ничтожно мало, но они – во главе сопротивления. А под их знаменами — массы добросовестных «полезных идиотов», созданных, нет, ни Наурызбаевым и Борейко, — созданных проваливающими референдум властями.

Правительство и депутаты, повторим, увиливанием от выказывания собственной позиции и от отпора агитаторам противной стороны, референдум уже необратимо провалили. И к сожалению, не только в силу падения профессионального качества во всей системе госорганов, но и в силу … собственной антироссийской позиции. Как в силу конкретной вовлеченности в «альтернативную» энергетику значительной части госаппарата и некоторой части депутатов, так и в силу почти повальной прозападной ориентации казахстанской власти, как таковой.

Старый Казахстан – западный плацдарм

Да это факт: Казахстан – самая русифицированное, ориентированное и объективно завязанное на Россию постсоветское государство, имеет … самую прозападную и, соответственно, антироссийскую, властную систему. Которую еще только пытается перестраивать президент Токаев, и которая ему успешно сопротивляется.

Все объективно.

Проект «Украина-анти-Россия» пока еще держится на историческом русофобском украинстве и прямой военной и финансовой подпитке США-ЕС. Частью экономического и культурного пространства Европы, соответственно и политического, Украина за все десятилетия «независимости» не стала и стать не могла. Нынешняя ее судьба – физическая «денацификация» и «демилитаризация» под КАБами. А затем – отстраивание заново.

Антироссийской запал Грузии – исторически наносной, держался на американские деньги, ныне заканчивающиеся.

Мечты нынешних властей Молдовы уйти в Европу через присоединение к Румынии, неосуществимы.

И только Казахстан, — единственный на постсоветском пространстве, через американо-европейские консорциумы на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане, и через вмененную МВФ политику Национального банка, уже четверть века есть неотъемлемая часть экономики Евросоюза. А вся экономическая модель Казахстана, выстроенная вокруг вывоза сырья иностранными добытчиками, столь же давно и самым плотным образом вписана в систему внешнего – долларового – инвестирования и кредитования. Соответственно, относящая к экономике и финансам часть госаппарата и квази-госсектора давно уже прошла естественный кадровый отбор и укомплектована сплошь либерал-рыночниками западного извода. А отвечающая за идеологию часть заполнена наиболее карьерно успешными представителями поколения, выращенного в условиях антисоветской, анти-интеграционной и националистической парадигмы.

Референдум – вход в новую эпоху

И вся эта часть власти старого Казахстана, вкупе с общественными активистами, напрямую байгующими против АЭС, фактически противостоит главе государства на объявленном им референдуме. Ситуация крайне опасна. Проигравшие референдум националисты и либералы сделают его своей победой, — манипулируя приписками по явке и числу голосов «за». А все это будет: по-другому избирательная система старого Казахстана не работает.

К тому же не исключено, что где-то совсем рядом с самим главой государства есть силы, всерьез прорабатывающие варианты «объективного» подсчета голосов, вплоть до отрицательного результата.

Короче, теперь уже ничего не изменишь и не поправишь, что будет, то и будет.

Поэтому 6 октября, это не только завершение откладываемого еще с 2019 года процесса, но и начало нового.

Проигравшие, опираясь как раз на объявленные результаты и собственную интерпретацию, будут готовить новый Кантар. Правительство, провалившее референдум, не способное справится с бюджетным и инфраструктурным кризисом, уверенно ведущее страну к своей отставке и досрочным парламентским выборам, тоже способствует раскачиванию.

Перевыборы депутатов, фактически назначаемых в АП, как и перетасовка политических партий, с назначаемыми оттуда же председателями, стабилизации не поможет.

Между тем, эпоха доминирования в Казахстане не только «зеленого» лобби, но и прозападно-нефтяного тоже заканчивается. Тенгиз, Карачаганак и Кашаган еще до завершения президентского срока ожидают большие, очень большие изменения. Среди множества уже оглашенных и невыполняемых президентских обещаний и целеполаганий в запасе остается главное: принадлежность земли и недр народу Казахстана.

Равным образом в программу действительно имеющей в Казахстане перспективу политической силы, кроме принадлежности земли и недр, должен войти еще один тезис: электроэнергетика тоже принадлежит народу. А каким образом эта максима подкрепляется строительством в Казахстане российской АЭС – достаточно ясно специалистам и легко объяснимо будущим избирателям…

Вперед на референдум!

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