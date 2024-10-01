«Токаев: Все наши реформы носят необратимый характер». «Почему Токаев решил призвать народ к трудолюбию?». «Партия Respublica в Мажилисе: гора снова родила мышь?». «Почти 3000 этнических казахов погибли на войне России с Украиной»

Сетевой Казахстан 1 октября 2024г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев: Все наши реформы носят необратимый характер» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в конференции «Устойчивое развитие и безопасность на евразийском пространстве». В своем выступлении глава государства отметил, что в условиях беспрецедентной геополитической нестабильности роль дипломатии становится решающей. «На фоне глубокой трансформации геополитики и геоэкономики, глобальных климатических и демографических вызовов, угроз новых пандемий, нарастания гонки вооружений, технологического прогресса, включая внедрение искусственного интеллекта, вопросы стратегической стабильности и устойчивого развития обретают для всех нас первостепенное значение. Вывод очевиден – международное сообщество нуждается в разрядке, в новой позитивной повестке для возобновления конструктивного диалога. Поэтому идея целостной, неделимой евразийской безопасности может стать концептуальной основой для построения многополярного справедливого и устойчивого мирового порядка», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему Токаев решил призвать народ к трудолюбию?» — Президент Токаев во время послания объявил 2025 год «Годом рабочих профессий» и предложил ряд мер для «продвижения идей трудолюбия и профессионализма», «повышения статуса человека труда». Но вряд ли от этого в Казахстане станет меньше забастовок, а поток молодежи, рвущейся работать на заводе, сильно увеличится.

Виктор МАЙЛИН – «Как навариться на АЭС? Краткая инструкция» — Референдум по строительству АЭС, назначенный на 6 октября, — это важное для Казахстана событие. Обойдемся без высокопарных слов, типа — гражданская ответственность, будущее страны и прочее. Но не могу пройти мимо того факта, что для некоторых он стал поводом подзаработать кругленькую сумму. И я вовсе не о блогерах, которые топят за АЭС. Не думаю, что они на этом озолотятся. Речь о наших активистах и общественниках. Вот уж где чувствуется размах. Но давайте по порядку.

FORBES . KZ . «1,6 трлн тенге заработали казахстанские банки в 2024 году» — Казахстанские банки заработали более 1,6 трлн тенге за восемь месяцев 2024 года, следует из статотчетности Национального банка РК. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года чистая прибыль сектора выросла более чем на 14,3%, или на 202,9 млрд тенге. Впрочем, не у всех банков второго уровня (БВУ) наблюдалась положительная динамика.

GOLOS — NARODA . KZ . «Лучше новый город, чем новая высотка – экономист об Алатау-сити» — За годы независимости Казахстан на месте небольшого провинциального города Акмола столицу Астану, а также присвоил статус города трем населенным пунктам. Однако в последние годы в стране все чаще говорят о необходимости строительства новых городов. Так, уже законодательно закреплено решение о строительстве города Алатау между Алматы и Конаевым, недавно стало известно о планах по превращению в город поселка Кендерли в Мангистауской области. Если вспомнить в какую сумму обошлось преобразование Акмолы в Астану, а также взять за основу сметы по строительству Алатау-сити, то становится очевидно: строить новый город очень дорого. Смогут ли эти траты когда-нибудь окупиться – «Голос народа» спросил у экономиста Армана БЕЙСЕМБАЕВА.

SPIK . KZ . «Партия Respublica в Мажилисе: гора снова родила мышь?» — То, что в Мажилисе теперь заседают вдвое больше партийных фракций, чем прежде, – факт, наверное, положительный: ведь, по идее, в парламенте должно стать больше плюрализма мнений, разных точек зрения на проблемы, волнующие общество, и вариантов их решения. Но как расширение политического спектра депутатского корпуса сказалось на степени его адекватности? Одна из трёх партий, впервые попавших в высший представительный и законодательный орган страны, – «Республика». Следуя девизу Гая Юлия Цезаря «Veni, vidi, vici» («Пришёл, увидел, победил»»), она спустя всего два месяца после своей регистрации в Минюсте получила места в мажилисе – такого в Казахстане, кажется, никогда прежде не было, и это, разумеется, вызвало у политически озабоченных граждан определённые подозрения.

TIME . KZ . «Платформа и содержание» — Казахстанцы, зарабатывающие при помощи интернет-платформ, могут платить меньше налогов. В комитете госдоходов (КГД) Министерства финансов рассказали о новшествах в налогообложении, действующих с этого месяца. Речь о регулировании деятельности, связанной с использованием мобильных приложений, через которые предоставляются различные услуги, например такси или доставка еды.

«Армия не для всех» — В Казахстане в ходе призывной кампании начнут выявлять юношей, склонных к самоубийству. Депутат мажилиса, член комитета по международным делам, обороне и безопасности Константин АВЕРШИН анонсировал инициативу по масштабному обучению военных психологов.

ORDA . KZ . «Почти 3000 этнических казахов погибли на войне России с Украиной. Волонтёры составляют список» — В прошедшем сентябре уральский журналист Лукпан АХМЕДЬЯРОВ сообщил о гибели на войне в Украине двух жителей Западно-Казахстанской области. Имени одного из них он не раскрывал, второго звали Айбек РАМАЗАНОВ. Юридически в момент гибели они уже не были гражданами Казахстана, так как получили российские паспорта. А значит условно они пополнили список из примерно трёх тысяч российских этнических казахов, погибших на войне с Украиной. Такие цифры журналисту Orda.kz назвал один из волонтёров, ведущих тот самый список.

AZATTYQ . ORG . ««Причина гибели тысяч людей». Как работа металлургического комбината влияла на Темиртау?» — В конце августа некоммерческая исследовательская организация CREA опубликовала доклад об экологическом влиянии металлургического комбината в Темиртау на качество воздуха в этом городе. Исследование охватывает период, когда владевшая предприятием компания принадлежала британского инвестору и называлась «АрселорМиттал Темиртау». Согласно его выводам, за более чем четверть века работа завода привела к тысячам смертей среди местных жителей и ущербу на миллиарды долларов вследствие загрязнения воздуха. Азаттык побеседовал с одним из авторов исследования.

LITER . KZ . «СМИ не провоцируют суициды, но подростковая психика уязвима – эксперты» — Могут ли заголовки в новостях стать последней каплей для человека на грани? Одни считают, что СМИ, подробно освещающие случаи суицида, лишь подогревают интерес и провоцируют уязвимых людей на необдуманные шаги. Другие уверены, что дело не в самих публикациях, а в гораздо более глубоких причинах, скрытых за проблемами психического здоровья и нестабильной семейной обстановкой. Но где же проходит тонкая грань между правом на информацию и риском дестабилизации уязвимых умов?

ZAKON . KZ . «Казахстанский бренд: как возродить легендарный сорт яблок апорт» — Апорт – это не просто сорт яблока, а символ Алматы. Его уникальные вкусовые качества, размер, яркий красный цвет и аромат известны всему миру. С давних времен этот сорт яблока был настоящей гордостью региона, а его выращивание стало частью местной культуры.

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