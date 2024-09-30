Вопрос — «Кто будет третьим президентом Казахстана?» — становится актуальтным?

Сетевые СМИ о будущем Токаева

«Берик Уали прокомментировал слухи об истечении полномочий Токаева в 2026 году» — Пресс-секретарь президента Казахстана Берик УАЛИ разъяснил ситуацию относительно сроков полномочий Касым-Жомарта ТОКАЕВА, передает Zakon.kz. Отмечается, что ряд зарубежных СМИ указали, что полномочия Касым-Жомарта Токаева якобы заканчиваются в 2026 году. Ситуацию прокомментировал Берик Уали. «Вероятно, среди отдельных журналистов, не знакомых с нашими реалиями, возникло недопонимание ситуации. В действительности в интервью газете «Egemen Qazaqstan» глава государства опровергает домыслы о якобы подготовке в 2026 году референдума с целью изменить Конституцию и принять участие в следующих выборах. Как известно, президент был избран на семилетний срок в ноябре 2022 года. Согласно Конституции, его полномочия истекут в ноябре 2029 года«, – заявил Берик Уали. Он также напомнил, что глава государства ранее предлагал ограничить президентские полномочия однократным семилетним сроком.

«Кто будет третьим президентом Казахстана?» — 2024 год будет очень драматичным для Казахстана – нам предстоит не только жить с третьим президентом, но и многое будет зависеть от того, кто станет хозяевами Кремля и Белого дома, как они будут ладит между собой и как будет складываться судьба Компартии Китая. Там же рядом выборы в Турции, значение которой стало играть для нас все более важную роль.

Будем надеяться, что сохранит свои позиции Мирзиеев, произойдет наконец что-то в Туркмении и Таджикистане, где, при всем богатстве воображения, хуже уже, кажется, быть не может. Ну и уже привычно лихорадящий Бишкек ограничится своими локальными «играми в песочнице». Понятно, что в ближайшие три года можно произойти многое, но будем исходить из «благоприятного» сценария, при котором сохраняется ныне существующий хрупкий баланс.

А баланс действительно весьма и весьма хрупок и зависит от слишком многих «если». Первое «если» — присутствие Елбасы, который по-прежнему является «гарантом стабильности». Можно долго спорить об отрицательной или положительной роли этой стабильности, но истина, как всегда, где-то посередине. С одной стороны – в сегодняшней сложной (как, впрочем, и всегда) геополитической обстановке Назарбаев нужен нам как воздух – как бы там ни было, его политический вес в мире достаточно высок, особенно в условиях, когда и других политиков мира с большой натяжкой можно назвать масштабно мыслящими. И это плохая новость, потому что хаос будет нарастать и из-за последствий пандемии, и из-за того, что в целом меняется весь миропорядок в целом. А это всегда сопровождается политическими и экономическими цунами. А потому вся надежда на инстинкт самосохранения, выкидывающий на волну новые фигуры, способные взять на себя ответственность за принятие решений.

С другой – несмотря на приход Токаева (или благодаря ему?), Назарбаев играет «консервирующую роль» во внутренней политике, тормозя неизбежный процесс перераспределения собственности. А ее в нашей разграбленной стране все еще очень много, даже с учетом продолжающегося вывода за рубеж.

Именно вопрос: «Как будем делить страну: по-братски или по-справедливости?» определяет завтрашнюю повестку дня, потому как с сегодняшней все более или менее понятно – в основном по-братски, то бишь по-старому.

Анализ. KZ.expert – «Кто придет на смену Токаеву? Следующие президентские выборы будут уже через пять лет» — Одной из любопытных и одновременно шокирующих особенностей «Нового Казахстана» является исключительность Касым-Жомарта Токаева как главы государства. В подтверждение наших слов сошлемся на казахстанские государственные, провластные и просто нейтральные средства массовой информации – там нынешнего главного обитателя Акорды очень часто упоминают лишь по должности, опуская при этом имя, отчество и фамилию.

Из-за этого более чем частого умолчания вольно или невольно создается ощущение, что Токаев мало того, что является единственным в истории республики главой государства и что у него не было предшественника в лице Нурсултана Назарбаева, но и что он будет править вечно.

То есть у него не будет преемника…

Единственное, что может заставить второго президента РК скорректировать свою тактику – это какие-либо чрезвычайные обстоятельства, когда у Акорды и всей казахстанской элиты просто не будет иного выбора.

В качестве примера таких обстоятельств можем назвать вторжение в страну иностранных войск или катастрофическое землетрясение, которое разрушит основные города страны (и которых, как мы надеемся, не случится). Поэтому, по нашему мнению, Касым-Жомарт Токаев до конца своего президентского срока будет делать то, что делает сейчас – маневрировать как во внешней политике, так и во внутриполитическом пространствах, не столько преследуя конкретные цели, сколько избегая опасных для режима проблем и ситуаций.

Но данная тактика неизбежно будет приводить к тому, что нынешние ключевые проблемы страны не будут решаться. И речь не о строительстве АЭС или других крупных экономических проектах.

Речь о том, например, что в Казахстане при сформировавшемся потребительском обществе рыночная экономика серьезно искажена и в ней слишком велика доля государства. В результате этого число людей, готовых потреблять как можно больше, но при этом желающих трудится как можно меньше, намного превышает возможности государства их прокормить и поддержать.

Так же нет и не просматривается принципиального решения проблемы низкой плотности населения в республике.

И это, не считая низкой активности населения, как в социальной сфере, так и в области экономики, не говоря уже про защиту своих гражданских прав и свобод.

Именно поэтому мы с опасением относимся к повторению прежнего сценария передачи власти в Казахстане – когда Назарбаев выбрал из своего ближайшего окружения человека, который, как ему показалось, сможет и прежний курс продолжить, и гарантировать ему и его близким личную безопасность и сохранность украденных у страны и народа миллиардов.

Но при этом мы не видим иных вариантов развития событий – при нынешней политической активности казахстанцев есть ощущение, что «застой» или «демократизация сверху» будут продолжаться до тех пор, пока не повторится январь 2022 года, но уже с другим исходом. Вопрос только в том, когда это случится — до 2029 года или позже и под какими лозунгами?

Анализ. KZ.expert – «Кто придет на смену Токаеву: думает ли бизнес о преемнике?» —

Чтобы это прогнозировать, не нужно быть провидцем – достаточно вспомнить историю развития национального бизнеса, который после всплеска активности в девяностых годах прошлого века затем оказался не просто под контролем, но под жестким давлением, иногда прямым, но чаще косвенным, авторитарного политического режима Нурсултана Назарбаева.

Причины, по которым это происходило, лежат на поверхности:

во-первых, после событий 2001 года, когда отдельные представители отечественной бизнес-элиты объединились с частью государственных менеджеров и выступили против вседозволенности и произвола первого президента РК и его клики, создав первый «Демократический выбор Казахстана», будущий «лидер нации» не на шутку испугался;

во-вторых, в условиях, когда «суперпрезидентская» вертикаль власти полностью доминировала в политическом пространстве республики, бизнес был беззащитен и стал «кормовой базой» для власть имущих и ею злоупотребляющих;

в-третьих, в условиях низкой плотности населения и невысоких доходов казахстанцев, а значит и слабого платежеспособного спроса в целом, конкуренция в малом и среднем бизнесе автоматически заставляла предпринимателей искать «крышу» среди чиновников, чтобы выживать и зарабатывать;

в-четвертых, семейственность (клановость), обеспечивающая взаимную социальную поддержку и позволяющая выживать (жить, процветать), распространена и востребована в Казахстане и в ХХI веке. При этом она скорее препятствует формированию нормальной экономики и конкуренции в стране, чем помогает им.

Именно поэтому большая часть казахстанских предпринимательских структур была, есть и еще долго будет не слишком конкурентоспособной за пределами территории своего непосредственного «обитания». Хотя они могут вполне успешно бороться с вторжением «иноземцев» и побеждать их, в том числе с помощью местных чиновников, которые на них «кормятся».

В связи с этим позволим себе утверждать, что в Казахстане отсутствует единое экономическое пространство, когда товары и услуги из одной части страны могут без каких-либо проблем, с минимальными тратами времени, усилий и расходов, продаваться в других частях республики. Есть, конечно, примеры, когда компании (как правило, крупные и сетевые) успешно развиваются на всей территории страны, но их число ограничено. Да и оперируют они главным образом в трех мегаполисах страны и областных центрах.

Проблема отсутствия единого рыночного пространства, как и другие проблемы — дефицит дешевого капитала, недостаточная квалификация рабочей силы, произвол государства и отдельных чиновников, слабый внутренний платежеспособный спрос на большей территории, продолжат негативно воздействовать на страну и ее экономику в ближайшие десятилетия.

Как преодолеть все эти трудности в современных условиях, когда активность основной массы казахстанцев равна нулю, а более активные граждане имеют возможность уезжать из республики в более благополучные и перспективные страны, мы не знаем. И этого точно не знают в Акорде. Поэтому продолжают делать то, к чему их принуждает ситуация: забалтывая сограждан и «заливая» страну деньгами в расчете на то, что внутриполитическая ситуация и национальная экономика будут изменяться к лучшему сами собой.

Понимают ли это казахстанские предприниматели, если не мелкие, у которых главная задача заработать на жизнь, а средние и крупные? Возможно, что да. Об этом, в частности, свидетельствует активность в определенных кругах.

Как нам стало известно от инсайдеров, некие люди, не будем называть их по фамилии, в общении с широким кругом лиц убеждают их присоединится к некоему неформальному сообществу с целью регулярного обсуждения проблем. Якобы эти люди ставят своей целью продвижения во власть Мухтара Джакишева и его сотоварищей, которые, по их мнению, являются вполне достойными людьми и смогут защищать отечественный бизнес и продвигать его интересы.

Среди лидеров этого еще не движения, но сообщества наши инсайдеры называют мультимиллионеров Нурлана Смагулова, Арманжана Байтасова, Булата Абилова и других персон. Кстати, именно они первыми приветствовали Мухтара Джакишева на свободе после выхода его из колонии.

Асемгуль МУХИТКЫЗЫ – «Вокруг Акорды строится ещё одно ограждение. Зачем?» — Ограждение за ограждением — так сейчас выглядит территория вокруг Акорды в Астане. В некоторых местах высокие железные заборы имеют ворота, и, когда они закрыты, доступ для горожан и гостей столицы в административный центр заблокирован. Нельзя будет прогуляться даже по живописной набережной реки Есиль. Кому и зачем это нужно?

При проектировании административного центра Астаны изначально особое внимание уделялось безопасности Акорды. Спереди расположен Дом министерств, протянувшийся на полтора километра, по бокам построены два моста, а сзади находится река Есиль. В Доме министерств есть две арки и пешеходный подвесной мост. Средняя часть арок — асфальтированная дорога, по обе стороны которой расположены внутренние дороги для служебного транспорта. Пешеходы могли переходить по внутренним дорогам.

На этой охраняемой территории помимо Акорды находятся здания Верховного суда, мажилиса и сената парламента, Дома правительства, а также концертный зал имени Розы Баглановой. Пройдя через три пункта, можно попасть в каждое из этих зданий. Однако только Акорда дополнительно защищена внутренним железным ограждением.

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