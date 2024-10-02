Война Миров. Мастер-класс по СВО от Тель-Авива и Тегерана

Враг остается лучшим учителем

Убийство тяжелыми авиабомбами генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, почти всех ключевых командиров этой ливанской шиитской политической партии и одновременно военизированной организации, да еще замкомандующего КСИР бригадного генерала Аббаса Нилфорушана, вроде как закрывало для Израиля проблему Северного фронта на несколько месяцев. Но Тегеран официально заявил, что Запад его обманул, когда просил не мстить за убийство Исмаила Хании, главы политбюро «Хамас». Потом Иран нанес ракетный удар возмездия по еврейскому государству, дабы покинуть компанию «обманутых» в лице Югославии/Сербии и России.

Пока Москва всему миру показывает как нельзя проводить СВО, Тель-Авив продемонстрировал противоположный пример. У израильтян все сделано по учебнику: работа спецслужб и разведки (включая агентурную) в координации с армией, дипломатическая поддержка и учет геополитического момента.

Удар по штабам, как завещал Мао Цзэдун, командой израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху был привязан под президентскую избирательную кампанию в США. Вообще-то Камала Харрис в электоральной гонке позиционируется как миротворец и война на Ближнем Востоке ей не на пользу. Но и оставить стратегического союзника без поддержки демократы не могут, поскольку в этом случае инициативу перехватят в лагере Дональда Трампа. Потому что и «ослы» (символ демократов) и «слоны» (символ республиканцев) при всех раскладах априори заинтересованы в деньгах еврейских финансистов от произраильского лобби.

В итоге Байден/Харрис назвали ликвидацию руководства «Хезболлы» «справедливым наказанием». На сотни убитых мирных жителей в Белом доме внимания никто не обратил, а в Тель-Авиве и подавно. Патологический гуманизм в отношении реальных врагов, которым все годы СВО страдает Кремль, для Израиля понятие чуждое и неприемлемое, поэтому на сопутствующие жертвы в лице гражданского населения там внимания не обращают.

Очень символично, что приказ на удар тяжелыми бетонобойными бомбами по домам в Бейруте, под которыми находились бункеры «Хезболлы», Нетаньяху отдал из Нью-Йорка, в перерывах между заседания генеральной ассамблеи ООН. Саму Организацию объединенных наций израильский премьер назвал «болото антисемитской желчи». С ооновской трибуны он обещал бороться против «иранской оси» (прокитайской) в пользу «саудовско-индийской» (проамериканской).

Сентябрь 2024-го показал, что в Тель-Авиве выводы из войны 2006 года, а потом атаки «Хамас» 7 октября 2023-го сделаны полноценные. В 2006-ом машина ЦАХАЛ не смогла проломить оборонительные порядки «Хезболлы», что при формально ничейном исходе боестолкновений стало реальной победой ливанской политической партии своеобразного типа над серьезным государством.

Вдобавок после войны был организован так называемый «Зеленый поток». Это раздача пострадавшим жителям южного Ливана долларов США, полученных «Хезболлой» от союзников из Тегерана. Владельцы поврежденных израильтянами домов получали в районе $12 тысяч, плюс были другие варианты компенсации. Все это существенно подняло авторитет и привлекательность «Хезболлы» среди населения Ливана.

Хасан Насралла занял свой пост в 1992 году, после гибели Аббаса аль-Мусави. По отзывам специалистов, глубоко погруженных в ближневосточные сюжеты, шейх Насралла хорошо разбирался в людях. То есть все годы своего руководства «Хезболлой» им продвигались толковые, невороватые и энергичные кадры на руководящие позиции в военной, политической и хозяйственной ветвях «партии Аллаха».

Из-за выше перечисленного тем более впечатляет успех израильских спецслужб, которые сначала провели операцию со взрывом пейджеров и прочей радиоэлектроники, потом откидали десятки бетонобойных бомб по главным командным пунктам. Одновременно с этим авиация и наземные ракетные комплексы нанесли удары по бункерам, складам (в том числе с противокорабельными ракетами), пусковым установкам ракет, минометным позициям «Хезболлы». Ливанские шииты отвечают огнем, но из-за дезорганизации общего руководства и управления ответные удары значительно слабее, чем могли бы быть при ином раскладе.

Тель-Авив уже уведомил Вашингтон о подготовке «ограниченной наземной операции против Ливана». В еврейском государстве намерены закрепить успех, чтобы вывести «Хезболлу» из игры на еще более длительный срок.

Возможно, усиление разгрома иранского союзника в Ливане имеет целью втянуть Тегеран в большую войну. Биньямин Нетаньяху уже выступил со специальным обращением к народу Ирана, в котором пообещал: «Вы освободитесь от фанатичных теократов раньше, чем предполагалось».

Если убрать за скобки йеменских хуситов, то в столицах арабских государств нет правительств, способных бросить военный вызов Израилю. Турция во главе с Эрдоганом тоже воевать с Тель-Авивом не будет, поскольку в Анкаре умеют считать деньги и политические последствия. Остается только Иран.

Сегодня Тегеран стоит перед мучительным выбором как поступить правильно. В иранском руководстве сильно разочарованы тем, как коряво Россия ведет в войну в Восточной Европе. Поэтому новый президент ИРИ Масуд Пезешкиан за считанные дни до уничтожения руководства «Хезболлы» заявил, что «нужно уважать границы каждой страны», когда его спросили про Украину. Одновременно была высказана готовность иранской стороны сесть за стол переговоров с европейцами и американцами.

Потом произошло израильское обезглавливание «партии Аллаха», а про то, что это иранские прокси, знают – если пользоваться словами живого украинского классика – «не только лишь все». К тому же в бункере «Хезболлы» погиб заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции генерал Нилфорушан.

За убийство генерала Касема Сулеймани 3 января 2020 года в Багдаде Иран ответил ракетным ударом по американским военным базам в регионе. При ударе 1 апреля 2024 года по иранскому генконсульству в Дамаске погиб бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, старший командир сил «Кудс» и еще 7 офицеров КСИР. В ответ ИРИ отправила довольно многочисленную партию ракет и беспилотников по территории Израиля, но с символическим военным эффектом по итогу.

За убийство Исмаила Хании 31 июля в Тегеране никакого ответа вообще не последовало. Хотя гибель гостя на Востоке считается принципиальным вызовом в адрес хозяина дома. Данный руководитель «Хамас» прибыл в ИРИ на церемонию инаугурации президента Пезешкиана по приглашению иранской стороны. Теперь выясняется, что Запад обещал остановить израильский беспредел в Секторе Газа и Ливане, если иранцы не будут мстить за убийство Хании. Иранцы не отомстили, а вот Тель-Авив своим экзистенциальным врагам отвесил «люлей» по полной программе.

Стоит добавить, что по хуситам израильтяне тоже нанесли авиаудар, хотя и сравнительно символический. Считается, что у йеменцев болевой порог гораздо выше, чем у ливанцев, но между хуситами и территорией Израиля много сотен километров, а без технической поддержки со стороны Ирана они мало что могут.

Жесткий ответ Тегерана на разгром своего союзника в Ливане и убийство очередного генерала КСИР способен вызвать большую войну и втянуть в нее США на стороне Израиля. При таком раскладе Иран может понести жестокое поражение с угрозой фрагментации значительной территории. Не ответить на оскорбительный вызов – потерять имидж региональной державы и уйти с первой линии мировой политики на вторую.

По идее, стратегия выжидания благоприятного момента более предпочтительна по сравнению с гарантированным разгромом. С другой стороны, мировая военная история свидетельствует, что и у формально слабой стороны всегда есть шанс на победу (хотя далеко не все смогли его реализовать). Опять же находящаяся перед глазами постоянная нерешительность Кремля уже заставила сам Иран разочароваться в таком партнере. Сегодня перед Тегераном мучительный и одновременно принципиальный выбор, от которого будут зависеть многочисленные последующие шаги в том или ином направлении. По итогу принятого решения станет понятно, сможет ли Тель-Авив в плановом режиме заниматься ликвидацией Сектора Газа, либо отвлечется на другие направления силовой активности.

Массированный ракетный удар Ирана по территории Израиля сразу за Ханию, Насраллу и Нилфорушана, проведенный 1 октября, можно назвать повышением ставок в большой ближневосточной игре. Тегеран достаточно наглядно показал способность к высокорисковому поведению. Обстоятельства для ИРИ складываются таким образом, что жесткая линия и поддержание имиджа готового к схватке субъекта – это меньшее зло по сравнению со смирением в ответ на геополитическую пощечину от еврейского государства.

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